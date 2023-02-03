Определение термина "Принцип сопоставимости"

Принцип сопоставимости

1) условие сравнения, сопоставления экономических величин, показателей, согласно которому они должны быть предварительно приведены к адекватной форме измерения, к сопоставимому виду; 2) установление близких или равных уровней оплаты труда, дохода для лиц, обладающих сходными качествами, признаками.