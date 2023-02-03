Определение термина "Согласование"

Согласование

1) достижение предварительной договоренности, общего согласия между группой заинтересованных ответственных лиц по поводу выпуска документа определенного содержания, протокола, договора, принятия общего решения, осуществления общей сделки, проведения совместных действий; 2) реквизит некоторых документов, виза руководителя или должностного лица, без которой документ не может быть утвержден, принят к исполнению.