Определение термина "Сокращение штатов"

Сокращение штатов

проводимое администрацией уменьшение численности работников в одном или во многих предприятиях, организациях. Этот процесс имеет место при снижении спроса на продукцию, уменьшении финансирования работ (в случае госзаказа), а также при комплексной механизации, автоматизации производства. В последнем случае такое сокращение вызвано позитивными факторами.