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Определение термина "Справка о наличии счетов в банке"

Справка о наличии счетов в банке -
Справка о наличии счетов содержит информацию об открытых счетах и дате их открытия. Также справка может включать информацию о валюте счетов.
Справка о наличии счетов может быть предоставлена:
- конкретным банком, в котором у компании имеются открытые счета;
- ФНС – по обращению в любой территориальной налоговый орган. В этом случае справка будет содержать информацию о счетах компании во всех банках. Форма подачи запроса в ФНС может быть произвольной, срок рассмотрения запроса со стороны ФНС до 30 календарных дней.

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Что такое Справка о наличии счетов в банке: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка