Определение термина "Справка о наличии счетов в банке"

Справка о наличии счетов в банке

Справка о наличии счетов содержит информацию об открытых счетах и дате их открытия. Также справка может включать информацию о валюте счетов.

Справка о наличии счетов может быть предоставлена:

- конкретным банком, в котором у компании имеются открытые счета;

- ФНС – по обращению в любой территориальной налоговый орган. В этом случае справка будет содержать информацию о счетах компании во всех банках. Форма подачи запроса в ФНС может быть произвольной, срок рассмотрения запроса со стороны ФНС до 30 календарных дней.