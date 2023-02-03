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Определение термина "Срок окупаемости"

Срок окупаемости -
это время, необходимое для того, чтобы инвестиции в проект или покупку начали приносить прибыль и покрывать затраты. Период, за который вложенные деньги возвращаются в виде дохода.

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Что такое Срок окупаемости: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка