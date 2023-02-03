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Определение термина "Ссуда под ценные бумаги"

Ссуда под ценные бумаги -
ссуда, предоставляемая банком под залог акций и облигаций; вид фондовых операций коммерческих и инвестиционных банков. Ценные бумаги служат формой обеспечения ссуды, они возвращаются заемщикам после погашения задолженности банку. Ссуды под ценные бумаги часто используются для кредитования биржевой спекуляции: получив кредит в банке, брокер приобретает новую партию ценных бумаг, таким образом, создается возможность для спекулятивных срочных сделок в форме игры на повышение или понижение курсов.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Ссуда под ценные бумаги: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка