Определение термина "Валютные резервы"

Валютные резервы

запасы золота и иностранной валюты, находящиеся в центральном банке и валютно-финансовых органах страны или в международных ва-лютно-кредитных организациях. В состав В.Р. входят резервные валюты СДР, резервная позиция страны в МВФ. В условиях плавающих курсов В.Р. являются одним из основных инструментов поддержания валютного курса. В.Р. предназначены преимущественно для международных расчетов, на случай непредвиденных ситуаций, а также для целей получения дохода и регулирования валютного рынка.