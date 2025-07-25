Эквайринг для самозанятых: всё, что нужно знать

Самозанятые должны формировать чеки в приложении «Мой налог»и отправлять их покупателям после того, как те оплатят товар или услугу. Если клиентов много, то у самозанятого формирование и отправка чеков займёт много времени. Сберечь время поможет эквайринг.

Самозанятый и эквайринг

Эквайринг — банковская услуга, которая принимает безналичную оплату за услуги или товары. Её оказывает банк-эквайер, выступающий посредником при переводе денег от покупателя к продавцу.

Эквайрингом пользуются ИП и организации из сферы услуг, розничной торговли, фастфуда, онлайн-обучения и т.п.

ПРИМЕР Покупатель расплачивается в магазине банковской картой. В кассе — терминал эквайринга, который списывает деньги с карты Андрея и переводит их в банк. Затем онлайн-касса формирует чек, а продавец отдаёт его покупателю. Покупка завершена.

В 2025 году клиенты могут оплачивать услуги самозанятых несколькими способами:

по номеру карты,

по реквизитам;

на электронный кошелёк;

по номеру телефона;

через СБП;

наличными.

Самозанятый получает оплату от клиента, формирует чек в приложении «Мой налог» и отправляет его клиенту.

Если заказчиков немного, то рутина по созданию и отправке чека много времени не займёт. А если у самозанятого десятки клиентов, то заполнять их данные и делать для каждого чек довольно трудно. Эту работу можно автоматизировать, если подключить эквайринг.

Самозанятый может пользоваться эквайрингом, например мобильными терминалами или платёжными агрегаторами. А вот эквайринг с полным функционалом подключить может только ИП или юридическое лицо.

Преимущества и недостатки эквайринга для самозанятых

Плюсы эквайринга для самозанятых:

Заказ обрабатывается быстрее. Клиент прикладывает банковскую карту к терминалу или смартфону самозанятого, а терминал передаёт всю информацию банку-оператору. Не нужно считать наличные для сдачи и вводить номер карты для перевода смартфоном.

Круглосуточные автоматические продажи с сайта. Самозанятому не нужно присутствовать при каждой оплате. Система сама принимает и обрабатывает платежи от клиентов из любой точки мира.

Продажи растут. Сейчас мало кто носит с собой наличными крупную сумму. Клиенты чаще расплачиваются картой или смартфоном.

Все процессы автоматические. Если эквайринг подключён в связке с онлайн-кассой и правильно интегрирован с приложением «Мой налог», он автоматизирует фискализацию чеков.

Отсутствует человеческий фактор. Клиент может неправильно перевести деньги, самозанятый с ошибкой дать сдачу. Терминал не ошибётся.

Минус эквайринга для физических лиц связан с расходами — комиссии банку за операции, покупка или аренда терминала.

Как самозанятому принимать оплату от бизнеса

Если самозанятый оказывает услуги, продаёт товары бизнесу, то ИП и компании могут расплатиться с ним переводом на банковскую карту, расчётный счёт, электронный кошелёк или наличными деньгами.

Виды эквайринга для самозанятых

Самозанятый, оформивший статус ИП, может подключить один из трёх видов эквайринга:

Торговый эквайринг для самозанятых ИП

Самозанятый покупает или арендует платёжный терминал, к которому клиент подносит банковскую карту для безналичной оплаты.

Самозанятый набирает на устройстве сумму к списанию, а покупатель прикладывает карту или смартфон с функцией NFC для оплаты. Эквайер передаёт деньги от покупателя в банк самозанятого. Терминал печатает две квитанции: одну для продавца, вторую для покупателя.

Интернет-эквайринг для самозанятых ИП

С помощью технологии интернет-эквайринга самозанятый может получать деньги через виртуальный терминал.

Клиент на сайте вводит данные карты, с которой будет оплачивать покупку. Банк-эквайер обрабатывает данные и переводит деньги банку самозанятого. Обычно для подтверждения оплаты на телефон покупателя приходит СМС с кодом. Терминал формирует электронный чек и отправляет его на электронную почту покупателя.

Один из видов интернет-эквайринга — оплата по QR-коду. Клиент сканирует смартфоном QR-код, переходит в банковское приложение и подтверждает перевод денег. Продавцы часто подключают по QR-коду оплату по СБП. Комиссия за такой перевод ниже, чем за другие виды эквайринга.

Мобильный эквайринг для самозанятых ИП

Мобильный эквайринг для самозанятых принимает деньги от клиентов через mPOS-терминал. Устройство считывает данные карты и передаёт их в специальное приложение.

Терминал переносной и не привязан к конкретной точке. Такими устройствами обычно пользуются курьеры и таксисты.

Как подключить эквайринг от Точка Банк

Подключить эквайринг для самозанятых граждан в Точка Банк можно всего за три шага.

Оставить заявку. Представитель банка позвонит и проконсультирует по услуге, подберёт тариф и поможет открыть расчётный счёт, если его нет. Получить терминал. За несколько кликов ИП выбирает терминал, а задача банка — бесплатно его привезти и настроить За несколько кликов ИП выбирает терминал, а задача банка — бесплатно его привезти и настроить приём платежей по QR-коду и карте. Принимать платежи. После настройки можно получать деньги от клиентов по карте или QR-коду.

Подбор и установка терминалов

При выборе терминала для эквайринга самозанятый должен руководствоваться критериями:

Тип услуги. Если самозанятый оказывает услуги на выезд, например парикмахер, то ему подойдёт мобильный терминал.

Размер комиссии за платежи и использование терминала.

Варианты оплаты — чем больше способов расчёта, тем лучше.

Есть ли лимит по размеру и количеству платежей.

Работа с иностранной валютой и зарубежными банками.

Ограничение на количество выводов.

Платёжные системы, с которыми работает банк.

Насколько просто работать с терминалом, интегрировать и кастомизировать его.

Терминал для эквайринга могут установить:

банк, который даёт в аренду или продаёт устройство;

компания, у которой самозанятый купил или арендовал терминал.