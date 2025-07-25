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Эквайринг
Эквайринг

Эквайринг для самозанятых: всё, что нужно знать

В статье расскажем, может ли самозанятый подключить эквайринг, какие есть виды и как подключить эквайринг в Точка Банк.  

25.07.2025
12 204
12 204

Подключите эквайринг в Точка Банк

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Подключите эквайринг в Точка Банк

Рассчитаем ставку под ваш вид деятельности. Если оборот увеличится — ставка будет понижаться.
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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

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Самозанятые должны формировать чеки в приложении «Мой налог»и отправлять их покупателям после того, как те оплатят товар или услугу. Если клиентов много, то у самозанятого формирование и отправка чеков займёт много времени. Сберечь время поможет эквайринг.

Самозанятый и эквайринг

Эквайринг — банковская услуга, которая принимает безналичную оплату за услуги или товары. Её оказывает банк-эквайер, выступающий посредником при переводе денег от покупателя к продавцу.

Эквайрингом пользуются ИП и организации из сферы услуг, розничной торговли, фастфуда, онлайн-обучения и т.п.

ПРИМЕР
Покупатель расплачивается в магазине банковской картой. В кассе — терминал эквайринга, который списывает деньги с карты Андрея и переводит их в банк. Затем онлайн-касса формирует чек, а продавец отдаёт его покупателю. Покупка завершена.

В 2025 году клиенты могут оплачивать услуги самозанятых несколькими способами: 

  • по номеру карты, 
  • по реквизитам; 
  • на электронный кошелёк;
  • по номеру телефона; 
  • через СБП; 
  • наличными. 

Самозанятый получает оплату от клиента, формирует чек в приложении «Мой налог» и отправляет его клиенту.

Если заказчиков немного, то рутина по созданию и отправке чека много времени не займёт. А если у самозанятого десятки клиентов, то заполнять их данные и делать для каждого чек довольно трудно. Эту работу можно автоматизировать, если подключить эквайринг.

Самозанятый может пользоваться эквайрингом, например мобильными терминалами или платёжными агрегаторами. А вот эквайринг с полным функционалом подключить может только ИП или юридическое лицо.

Преимущества и недостатки эквайринга для самозанятых

Плюсы эквайринга для самозанятых:

  • Заказ обрабатывается быстрее. Клиент прикладывает банковскую карту к терминалу или смартфону самозанятого, а терминал передаёт всю информацию банку-оператору. Не нужно считать наличные для сдачи и вводить номер карты для перевода смартфоном.
  • Круглосуточные автоматические продажи с сайта. Самозанятому не нужно присутствовать при каждой оплате. Система сама принимает и обрабатывает платежи от клиентов из любой точки мира.
  • Продажи растут. Сейчас мало кто носит с собой наличными крупную сумму. Клиенты чаще расплачиваются картой или смартфоном.
  • Все процессы автоматические. Если эквайринг подключён в связке с онлайн-кассой и правильно интегрирован с приложением «Мой налог», он автоматизирует фискализацию чеков.
  • Отсутствует человеческий фактор. Клиент может неправильно перевести деньги, самозанятый с ошибкой дать сдачу. Терминал не ошибётся.

Минус эквайринга для физических лиц связан с расходами — комиссии банку за операции, покупка или аренда терминала.

Как самозанятому принимать оплату от бизнеса

Если самозанятый оказывает услуги, продаёт товары бизнесу, то ИП и компании могут расплатиться с ним переводом на банковскую карту, расчётный счёт, электронный кошелёк или наличными деньгами.

Виды эквайринга для самозанятых

Самозанятый, оформивший статус ИП, может подключить один из трёх видов эквайринга: 

Торговый эквайринг для самозанятых ИП

Самозанятый покупает или арендует платёжный терминал, к которому клиент подносит банковскую карту для безналичной оплаты.

Самозанятый набирает на устройстве сумму к списанию, а покупатель прикладывает карту или смартфон с функцией NFC для оплаты. Эквайер передаёт деньги от покупателя в банк самозанятого. Терминал печатает две квитанции: одну для продавца, вторую для покупателя.

Интернет-эквайринг для самозанятых ИП

С помощью технологии интернет-эквайринга самозанятый может получать деньги через виртуальный терминал. 

Клиент на сайте вводит данные карты, с которой будет оплачивать покупку. Банк-эквайер обрабатывает данные и переводит деньги банку самозанятого. Обычно для подтверждения оплаты на телефон покупателя приходит СМС с кодом. Терминал формирует электронный чек и отправляет его на электронную почту покупателя.

Один из видов интернет-эквайринга — оплата по QR-коду. Клиент сканирует смартфоном QR-код, переходит в банковское приложение и подтверждает перевод денег. Продавцы часто подключают по QR-коду оплату по СБП. Комиссия за такой перевод ниже, чем за другие виды эквайринга.

Мобильный эквайринг для самозанятых ИП

Мобильный эквайринг для самозанятых принимает деньги от клиентов через mPOS-терминал. Устройство считывает данные карты и передаёт их в специальное приложение.

Терминал переносной и не привязан к конкретной точке. Такими устройствами обычно пользуются курьеры и таксисты.

Как подключить эквайринг от Точка Банк

Подключить эквайринг для самозанятых граждан в Точка Банк можно всего за три шага.

  1. Оставить заявку. Представитель банка позвонит и проконсультирует по услуге, подберёт тариф и поможет открыть расчётный счёт, если его нет.
  2. Получить терминал. За несколько кликов ИП выбирает терминал, а задача банка — бесплатно его привезти и настроить приём платежей по QR-коду и карте.
  3. Принимать платежи. После настройки можно получать деньги от клиентов по карте или QR-коду.

Подбор и установка терминалов

При выборе терминала для эквайринга самозанятый должен руководствоваться критериями:

  • Тип услуги. Если самозанятый оказывает услуги на выезд, например парикмахер, то ему подойдёт мобильный терминал.
  • Размер комиссии за платежи и использование терминала.
  • Варианты оплаты — чем больше способов расчёта, тем лучше.
  • Есть ли лимит по размеру и количеству платежей.
  • Работа с иностранной валютой и зарубежными банками.
  • Ограничение на количество выводов.
  • Платёжные системы, с которыми работает банк.
  • Насколько просто работать с терминалом, интегрировать и кастомизировать его.

Терминал для эквайринга могут установить:

  • банк, который даёт в аренду или продаёт устройство;
  • компания, у которой самозанятый купил или арендовал терминал. 

Они же будут обслуживать оборудование в течение всего гарантийного срока и круглосуточно консультировать самозанятых по разным вопросам.

Вопросы по теме

Обязаны ли самозанятые подключать эквайринг?

Подключать эквайринг самозанятым необязательно. Клиенты могут расплачиваться с ними другими способами: от наличных до перевода по номеру телефона.

Какие документы нужны для подключения эквайринга?

Чтобы подключить торговый эквайринг для самозанятых, у физлица должен быть статус ИП и расчётный счёт в банке. Чтобы открыть расчётный счёт в Точка Банк, понадобится только паспорт.

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Эквайринг для самозанятых — как подключить и что выбрать - Точка Банк