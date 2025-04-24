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Бухгалтерия

Ставки НДС 5% и 7% в 2025 году: когда и кто может применять

С 2025 года ввели пониженные ставки по НДС — 5 и 7%. В статье разбираем, кто и при каких условиях может платить налог по сниженным ставкам.

24.04.2025
3893
3893

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Плательщики УСН с 2025 года платят НДС, но только при определённых условиях. Работать можно и со стандартными, и с пониженными ставками — на выбор.

Пониженные ставки НДС 5% и 7%

С 2025 года юрлица и ИП на упрощёнке стали плательщиками НДС. При годовой выручке до 60 млн рублей платить этот налог по-прежнему не надо. 

При годовой выручке 60–450 млн рублей плательщик НДС выбирает процент налоговой ставки:

  • НДС 0%, 10% или 20% и право на вычет;
  • НДС 5% или 7% без права на вычет.

В 2026 году предприниматели с доходом выше 10 млн ₽ могут стать плательщиками НДС. Госдума рассматривает законопроект от Минфина №1026190-8. Если его примут, нагрузка на ИП увеличится. Придётся работать с электронными счетами-фактурами, вести книги покупок и продаж и каждый квартал сдавать декларации по НДС.

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Когда применяются пониженные ставки НДС 5% и 7%

Со сниженными ставками НДС при УСН разрешено работать при соблюдении лимита по выручке — от 60 до 450 млн руб. Если ограничение нарушается, ставка меняется.

СтавкаУсловияОграничение
5%Выручка за прошлый или текущий год — 60–250 млн руб.Утрата права на сниженную ставку при превышении размера выручки в 250 млн руб. Ставка после утраты права — 7% со следующего месяца.
7%Выручка за прошлый или текущий год — 250–450 млн руб.Утрата права при превышении размера выручки в 450 млн руб. После утраты права — переходс УСН на ОСНО с 1-го числа месяца, в котором было превышение.

Сколько времени применяются ставки НДС 5% и 7%

Упрощенцы сами выбирают величину ставок — пониженные или нет. Платить НДС по ставке 5 и 7% — право, а не обязанность. 

По выбранной ставке работают длительно — от 12 кварталов без перерыва. Отсчёт начинается с периода, за который налогоплательщик впервые сдал декларацию. Если ставка изменилась с 5% на 7% или наоборот, заново начинать отсчёт не нужно.

Досрочно завершить использование пониженных тарифов можно в двух ситуациях:

  • Выручка за прошлый год до 60 млн руб. Плательщик освобождается от обязанностей по налогу до момента, пока выручка не превысит ограничение.
  • Выручка превысила 450 млн руб. Субъект переходит с УСН на ОСНО с базовыми ставками НДС.
ПРИМЕР
С 2025 года предприниматель — плательщик НДС 5%. За январь – сентябрь выручка превысила 250 млн руб. С октября он — плательщик НДС 7%.
В 2026 году ИП также рассчитывает НДС по тарифу 7%, поскольку выручка за прошлый год больше 250 млн руб.
Если в 2026 году выручка будет до 250 млн руб., с 2027 года ИП снова станет рассчитывать НДС по тарифу 5%. В данной ситуации отсчёт 12 кварталов ведётся с января 2025 года. Период не прерывают из-за изменения ставок.

Преимущества и недостатки пониженных ставок

На первый взгляд кажется, что у ставок НДС 5 и 7% есть только преимущества. Но это не совсем так. 

Плюсы

Главное преимущество — не надо работать с входящим НДС и собирать подтверждающую документацию. Это важно, когда:

  • у плательщика есть проблемы с документами;
  • он не может подтвердить реальность проведённой сделки;
  • партнёр оказался недобросовестным;
  • выявлены разрывы по НДС.

В подобных случаях сложно подтвердить входящий НДС. Пониженные ставки позволяют избежать этого момента.

Другой плюс пониженных ставок — сохранение рентабельности компании. Цены на товары ниже, чем при стандартных ставках. Это может быть конкурентным преимуществом. 

Минусы

Недостаток пониженных ставок — увеличение налоговой нагрузки на организацию. Смысл НДС именно в применении вычета входящего налога. Если плательщик не использует вычет, НДС становится дополнительным налогом с оборота.

Ещё один минус пониженных ставок — их обязательное применение 12 кварталов подряд. Плательщик не сможет изменить подход к работе, если поменяется ситуация с бизнесом. Пониженные ставки могут оказаться невыгодными в сравнении со стандартными в некоторых ситуациях. Например:

  • при работе с новыми поставщиками;
  • при выборе нового направления деятельности.

Как работать со ставками НДС 5% и 7%

Для начисления НДС на цену продукции налог вычисляют по формуле:

НДС = Цена без НДС х Ставка НДС

Для выделения НДС из цены продукции налог вычисляют по другой формуле:

НДС = Цена с НДС х Ставка НДС / (100 + Ставка НДС)

При расчёте суммы налога на УСН нужно учесть следующее по НДС 5% и 7%:

  • Входящий НДС не принимается к вычету. Его сумма включается в стоимость купленных товаров, работ, услуг.
  • При расчёте УСН-налога из выручки исключают исходящий НДС.
Пример
Доходы ИП на УСН «Доходы» в 2024 году превысили 60 млн руб. 
С 2025 года предприниматель решил применять специальную ставку НДС 5% без использования вычетов. 
По итогам первого квартала 2025 года доход ИП — 30 млн руб.
Авансовый платёж по УСН: НДС к уплате = 
30 000 000 х 5 / 105 = 1 428 571 руб. 
Доход без НДС = 
30 000 000 – 1 428 571 = 28 571 429 руб. 
Авансовый платёж по УСН = 28 571 429 х 6% = 
1 714 285,74 руб.

Расчёт НДС по ставке 5%

НДС 5% считается по формулам:

  • начисление 

НДС = Цена без НДС х 5% 

  • выделение

НДС = Цена с НДС х 5/105 

Пример
Компания продаёт продукцию на 250 000 руб. Ставка НДС — 5%. Налог надо начислить на стоимость продукции.
НДС:
250 000 х 5% = 12 500 руб.
Стоимость с НДС:
250 000 + 12 500 = 262 500 руб.

Расчёт НДС по ставке 7%

НДС по ставке 7% считается по формулам:

  • начисление

НДС = Цена без НДС х 7% 

  • выделение

НДС = Цена с НДС х 7 / 107

Пример
Компания продаёт продукцию на 350 000 руб., в т.ч. НДС — 7%. Налог нужно выделить из стоимости продукции.
НДС:
350 000 х 7 / 107 = 22 897,20 руб.
Стоимость без НДС:
350 000 – 22 897,20 = 327 102,80 руб.

Кто может применять ставку НДС 5% или 7%

Право на сниженные ставки НДС есть у юрлиц и ИП, если они находятся на спецрежиме УСН. Но с учётом ограничения — выручка за прошлый или текущий год в пределах 60–450 млн руб.

Лучше рассмотреть вариант по НДС 5% или 7%, когда:

  • многие расходы фирмы — без НДС;
  • клиенты — физлица;
  • базовые ставки НДС существенно повысят цены на продукцию.

НДС по базовым ставкам 10% или 20% выбирают, когда:

  • имеется входящий НДС по перепродаваемым товарам, а также материалам и оборудованию для работы;
  • направления деятельности — по льготному тарифу НДС 0%, к примеру уход за больными или сдача в пользование жилья;
  • клиенты — юрлица на ОСНО, применяющие вычет по налогу.

Перед выбором ставки — стандартной или пониженной — нужно провести расчёт. По нему будет понятно, какой вариант выгоднее использовать.

Пример

Компания купила товар для перепродажи по цене 5 000 руб. Продажная цена — 8 000 руб. Расчёт НДС такой:

5%20%
НДС исходящий: 8 000 х 5 / 105 = 380,95 руб. НДС исходящий: 8 000 х 20 / 120 = 1 333,33 руб. НДС входящий: 5 000 х 20 / 120 = 833,33 руб.
Сумма НДС к уплате: 380,95 руб.Сумма НДС к уплате:  1 333,33 – 833,33 = 500,00 руб. 

Комментарий: при ставке 5% входящий НДС не учитываем. Налог считаем только от цены продажи. Вывод: выгоднее применять ставку НДС 5%.

Как понять, подходит ли моему бизнесу пониженная ставка

Перед выбором ставки НДС ответьте себе на два вопроса. 

Есть ли сложности с документами?

Вычет по НДС разрешён, когда по входящему НДС есть подтверждающая документация. Если её нет, стандартные ставки невыгодны. Тогда подходит вариант с пониженными ставками без права на вычет.

Работают ли поставщики с НДС?

Не все поставщики могут быть плательщиками налога. К примеру, если они находятся на патенте или УСН с освобождением от НДС. В этой ситуации отсутствует входящий НДС и использовать к вычету нечего. Тогда базовые ставки невыгодны и лучше выбрать пониженные.

Перед выбором ставки надо учесть несколько моментов:

  • какой размер годовой выручки вы ожидаете;
  • работают ли поставщики с НДС;
  • будут ли поставщики правильно заполнять документы и своевременно передавать их;
  • какая будет стоимость товаров при стандартных и сниженных ставках;
  • получится ли сохранить конкурентоспособность на рынке при стандартных ставках.

После этого рассчитайте НДС при разных вариантах и выберите оптимальный. Для расчёта можно использовать специальный калькулятор по налогу.

Когда нужно платить НДС на УСН

НДС на упрощённом спецрежиме платят в стандартные сроки. Платежи перечисляют равными частями в течение трёх месяцев после отчётного квартала. Срок — не позже 28-го числа.

НДС можно платить и одним платежом — до 28-го числа месяца после отчётного квартала. Платёж за квартал не делится на три помесячные суммы, а перечисляется одной суммой на ЕНС. Налоговая инспекция сама распределит деньги для исполнения обязанности плательщика по уплате НДС.

Когда срок приходится на выходной или праздник, он сдвигается на следующий рабочий день.

В 2025 году сроки уплаты НДС такие:

СрокПлатёжСрок платежа 
28 апреля1 платёж1 квартал 2025 года 
28 мая2 платёж1 квартал 2025 года 
30 июня (перенос)3 платёж1 квартал 2025 года 
28 июля1 платёж2 квартал 2025 года
28 августа2 платёж2 квартал 2025 года
29 сентября (перенос)3 платёж2 квартал 2025 года
28 октября1 платёж3 квартал 2025 года 
28 ноября2 платёж3 квартал 2025 года 
29 декабря (перенос)3 платёж3 квартал 2025 года 
28 января 2026 г. 1 платёж4 квартал 2025 года
2 марта 2026 г. (перенос)2 платёж4 квартал 2025 года
30 марта 2026 г. (перенос)3 платёж4 квартал 2025 года

НДС платится на единый счёт (ЕНС). Сумму надо добавлять в единый платёж (ЕНП).

Какую отчётность заполнять по НДС на УСН

НДС 5% и 7% указывается в таких документах:

Правила подачи декларации по НДС:

  1. Расчёт подаётся только электронно.
  2. Для сдачи отчётности нужны электронная подпись и соответствующие программы.
  3. Отчёт сдаётся по результатам квартала — до 25-го числа месяца после него.
  4. С 2025 года отчётную форму заполняют на новом бланке. Корректировки в форму внесли, в т.ч. из-за ввода ставок 5% и 7%.

Вопросы по теме

Можно ли принять к вычету НДС 5% или 7%?

Нет. При НДС 5% или 7% запрещено принимать к вычету входящий налог. Так разрешено делать при работе с базовыми ставками (0%, 10%, 20%).

Как пересчитать НДС 5% или 7% в ставку «включено в цену»?

Для этого нужно выделить налог по формуле:

НДС = Цена с НДС х 5 / 105

НДС = Цена с НДС х 7 / 107

Как перейти на НДС 5% или 7% в 2025 году?

Перейти на пониженные ставки можно по завершении очередного квартала, в котором использовались стандартные ставки. Для этого достаточно начать считать налог по ним. 

В ИФНС не нужно сообщать о переходе. Она сама увидит это в декларации по налогу.

Как перейти с пониженной ставки на другую?

Если субъект на упрощённой системе выбрал пониженные ставки, он должен работать с ними 12 кварталов без перерыва. В течение этого периода он не вправе добровольно перейти на иные ставки.

По завершении 12 кварталов можно перейти на базовые ставки. Оповещать об этом ИФНС не надо. Она увидит смену ставок в декларации.

Возможен принудительный переход на базовые ставки до завершения 12 кварталов. Это бывает, когда субъект утратил право на УСН. Его переведут на ОСНО с НДС 0%, 10%, 20%.

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