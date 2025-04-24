Ставки НДС 5% и 7% в 2025 году: когда и кто может применять

Плательщики УСН с 2025 года платят НДС, но только при определённых условиях. Работать можно и со стандартными, и с пониженными ставками — на выбор.

Пониженные ставки НДС 5% и 7%

С 2025 года юрлица и ИП на упрощёнке стали плательщиками НДС. При годовой выручке до 60 млн рублей платить этот налог по-прежнему не надо.

При годовой выручке 60–450 млн рублей плательщик НДС выбирает процент налоговой ставки:

НДС 0%, 10% или 20% и право на вычет;

НДС 5% или 7% без права на вычет.

В 2026 году предприниматели с доходом выше 10 млн ₽ могут стать плательщиками НДС. Госдума рассматривает законопроект от Минфина №1026190-8. Если его примут, нагрузка на ИП увеличится. Придётся работать с электронными счетами-фактурами, вести книги покупок и продаж и каждый квартал сдавать декларации по НДС.

Когда применяются пониженные ставки НДС 5% и 7%

Со сниженными ставками НДС при УСН разрешено работать при соблюдении лимита по выручке — от 60 до 450 млн руб. Если ограничение нарушается, ставка меняется.

Ставка Условия Ограничение 5% Выручка за прошлый или текущий год — 60–250 млн руб. Утрата права на сниженную ставку при превышении размера выручки в 250 млн руб. Ставка после утраты права — 7% со следующего месяца. 7% Выручка за прошлый или текущий год — 250–450 млн руб. Утрата права при превышении размера выручки в 450 млн руб. После утраты права — переходс УСН на ОСНО с 1-го числа месяца, в котором было превышение.

Сколько времени применяются ставки НДС 5% и 7%

Упрощенцы сами выбирают величину ставок — пониженные или нет. Платить НДС по ставке 5 и 7% — право, а не обязанность.

По выбранной ставке работают длительно — от 12 кварталов без перерыва. Отсчёт начинается с периода, за который налогоплательщик впервые сдал декларацию. Если ставка изменилась с 5% на 7% или наоборот, заново начинать отсчёт не нужно.

Досрочно завершить использование пониженных тарифов можно в двух ситуациях:

Выручка за прошлый год до 60 млн руб. Плательщик освобождается от обязанностей по налогу до момента, пока выручка не превысит ограничение.

Выручка превысила 450 млн руб. Субъект переходит с УСН на ОСНО с базовыми ставками НДС.

ПРИМЕР С 2025 года предприниматель — плательщик НДС 5%. За январь – сентябрь выручка превысила 250 млн руб. С октября он — плательщик НДС 7%. В 2026 году ИП также рассчитывает НДС по тарифу 7%, поскольку выручка за прошлый год больше 250 млн руб. Если в 2026 году выручка будет до 250 млн руб., с 2027 года ИП снова станет рассчитывать НДС по тарифу 5%. В данной ситуации отсчёт 12 кварталов ведётся с января 2025 года. Период не прерывают из-за изменения ставок.

Преимущества и недостатки пониженных ставок

На первый взгляд кажется, что у ставок НДС 5 и 7% есть только преимущества. Но это не совсем так.

Плюсы

Главное преимущество — не надо работать с входящим НДС и собирать подтверждающую документацию. Это важно, когда:

у плательщика есть проблемы с документами;

он не может подтвердить реальность проведённой сделки;

партнёр оказался недобросовестным;

выявлены разрывы по НДС.

В подобных случаях сложно подтвердить входящий НДС. Пониженные ставки позволяют избежать этого момента.

Другой плюс пониженных ставок — сохранение рентабельности компании. Цены на товары ниже, чем при стандартных ставках. Это может быть конкурентным преимуществом.

Минусы

Недостаток пониженных ставок — увеличение налоговой нагрузки на организацию. Смысл НДС именно в применении вычета входящего налога. Если плательщик не использует вычет, НДС становится дополнительным налогом с оборота.

Ещё один минус пониженных ставок — их обязательное применение 12 кварталов подряд. Плательщик не сможет изменить подход к работе, если поменяется ситуация с бизнесом. Пониженные ставки могут оказаться невыгодными в сравнении со стандартными в некоторых ситуациях. Например:

при работе с новыми поставщиками;

при выборе нового направления деятельности.

Как работать со ставками НДС 5% и 7%

Для начисления НДС на цену продукции налог вычисляют по формуле:

НДС = Цена без НДС х Ставка НДС

Для выделения НДС из цены продукции налог вычисляют по другой формуле:

НДС = Цена с НДС х Ставка НДС / (100 + Ставка НДС)

При расчёте суммы налога на УСН нужно учесть следующее по НДС 5% и 7%:

Входящий НДС не принимается к вычету. Его сумма включается в стоимость купленных товаров, работ, услуг.

При расчёте УСН-налога из выручки исключают исходящий НДС

Пример Доходы ИП на УСН «Доходы» в 2024 году превысили 60 млн руб. С 2025 года предприниматель решил применять специальную ставку НДС 5% без использования вычетов. По итогам первого квартала 2025 года доход ИП — 30 млн руб.

Авансовый платёж по УСН: НДС к уплате = 30 000 000 х 5 / 105 = 1 428 571 руб. Доход без НДС = 30 000 000 – 1 428 571 = 28 571 429 руб. Авансовый платёж по УСН = 28 571 429 х 6% = 1 714 285,74 руб.



Расчёт НДС по ставке 5%

НДС 5% считается по формулам:

начисление

НДС = Цена без НДС х 5%

выделение

НДС = Цена с НДС х 5/105

Пример Компания продаёт продукцию на 250 000 руб. Ставка НДС — 5%. Налог надо начислить на стоимость продукции. НДС: 250 000 х 5% = 12 500 руб. Стоимость с НДС: 250 000 + 12 500 = 262 500 руб.

Расчёт НДС по ставке 7%

НДС по ставке 7% считается по формулам:

начисление

НДС = Цена без НДС х 7%

выделение

НДС = Цена с НДС х 7 / 107

Пример Компания продаёт продукцию на 350 000 руб., в т.ч. НДС — 7%. Налог нужно выделить из стоимости продукции. НДС: 350 000 х 7 / 107 = 22 897,20 руб. Стоимость без НДС: 350 000 – 22 897,20 = 327 102,80 руб.

Кто может применять ставку НДС 5% или 7%

Право на сниженные ставки НДС есть у юрлиц и ИП, если они находятся на спецрежиме УСН. Но с учётом ограничения — выручка за прошлый или текущий год в пределах 60–450 млн руб.

Лучше рассмотреть вариант по НДС 5% или 7%, когда:

многие расходы фирмы — без НДС;

клиенты — физлица;

базовые ставки НДС существенно повысят цены на продукцию.

НДС по базовым ставкам 10% или 20% выбирают, когда:

имеется входящий НДС по перепродаваемым товарам, а также материалам и оборудованию для работы;

направления деятельности — по льготному тарифу НДС 0%, к примеру уход за больными или сдача в пользование жилья;

клиенты — юрлица на ОСНО, применяющие вычет по налогу.

Перед выбором ставки — стандартной или пониженной — нужно провести расчёт. По нему будет понятно, какой вариант выгоднее использовать.

Пример

Компания купила товар для перепродажи по цене 5 000 руб. Продажная цена — 8 000 руб. Расчёт НДС такой:

5% 20% НДС исходящий: 8 000 х 5 / 105 = 380,95 руб. НДС исходящий: 8 000 х 20 / 120 = 1 333,33 руб. НДС входящий: 5 000 х 20 / 120 = 833,33 руб. Сумма НДС к уплате: 380,95 руб. Сумма НДС к уплате: 1 333,33 – 833,33 = 500,00 руб.

Комментарий: при ставке 5% входящий НДС не учитываем. Налог считаем только от цены продажи. Вывод: выгоднее применять ставку НДС 5%.

Как понять, подходит ли моему бизнесу пониженная ставка

Перед выбором ставки НДС ответьте себе на два вопроса.

Есть ли сложности с документами?

Вычет по НДС разрешён, когда по входящему НДС есть подтверждающая документация. Если её нет, стандартные ставки невыгодны. Тогда подходит вариант с пониженными ставками без права на вычет.

Работают ли поставщики с НДС?

Не все поставщики могут быть плательщиками налога. К примеру, если они находятся на патенте или УСН с освобождением от НДС. В этой ситуации отсутствует входящий НДС и использовать к вычету нечего. Тогда базовые ставки невыгодны и лучше выбрать пониженные.

Перед выбором ставки надо учесть несколько моментов:

какой размер годовой выручки вы ожидаете;

работают ли поставщики с НДС;

будут ли поставщики правильно заполнять документы и своевременно передавать их;

какая будет стоимость товаров при стандартных и сниженных ставках;

получится ли сохранить конкурентоспособность на рынке при стандартных ставках.

После этого рассчитайте НДС при разных вариантах и выберите оптимальный. Для расчёта можно использовать специальный калькулятор по налогу.

Когда нужно платить НДС на УСН

НДС на упрощённом спецрежиме платят в стандартные сроки. Платежи перечисляют равными частями в течение трёх месяцев после отчётного квартала. Срок — не позже 28-го числа.

НДС можно платить и одним платежом — до 28-го числа месяца после отчётного квартала. Платёж за квартал не делится на три помесячные суммы, а перечисляется одной суммой на ЕНС. Налоговая инспекция сама распределит деньги для исполнения обязанности плательщика по уплате НДС.

Когда срок приходится на выходной или праздник, он сдвигается на следующий рабочий день.

В 2025 году сроки уплаты НДС такие:

Срок Платёж Срок платежа 28 апреля 1 платёж 1 квартал 2025 года 28 мая 2 платёж 1 квартал 2025 года 30 июня (перенос) 3 платёж 1 квартал 2025 года 28 июля 1 платёж 2 квартал 2025 года 28 августа 2 платёж 2 квартал 2025 года 29 сентября (перенос) 3 платёж 2 квартал 2025 года 28 октября 1 платёж 3 квартал 2025 года 28 ноября 2 платёж 3 квартал 2025 года 29 декабря (перенос) 3 платёж 3 квартал 2025 года 28 января 2026 г. 1 платёж 4 квартал 2025 года 2 марта 2026 г. (перенос) 2 платёж 4 квартал 2025 года 30 марта 2026 г. (перенос) 3 платёж 4 квартал 2025 года

НДС платится на единый счёт (ЕНС). Сумму надо добавлять в единый платёж (ЕНП).

Какую отчётность заполнять по НДС на УСН

НДС 5% и 7% указывается в таких документах:

кассовые чеки;

счета-фактуры;

книга продаж;

налоговая декларация.

Правила подачи декларации по НДС: