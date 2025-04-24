Ставки НДС 5% и 7% в 2025 году: когда и кто может применять

Плательщики УСН с 2025 года платят НДС, но только при определённых условиях. Работать можно и со стандартными, и с пониженными ставками — на выбор.
Пониженные ставки НДС 5% и 7%
С 2025 года юрлица и ИП на упрощёнке стали плательщиками НДС. При годовой выручке до 60 млн рублей платить этот налог по-прежнему не надо.
При годовой выручке 60–450 млн рублей плательщик НДС выбирает процент налоговой ставки:
- НДС 0%, 10% или 20% и право на вычет;
- НДС 5% или 7% без права на вычет.
В 2026 году предприниматели с доходом выше 10 млн ₽ могут стать плательщиками НДС. Госдума рассматривает законопроект от Минфина №1026190-8. Если его примут, нагрузка на ИП увеличится. Придётся работать с электронными счетами-фактурами, вести книги покупок и продаж и каждый квартал сдавать декларации по НДС.
Скачайте бесплатный чек-лист для малого бизнеса «Как подготовиться к НДС»
— Узнайте, повлияют ли ставки 5%, 7% и 22% на ваш бизнес
Когда применяются пониженные ставки НДС 5% и 7%
Со сниженными ставками НДС при УСН разрешено работать при соблюдении лимита по выручке — от 60 до 450 млн руб. Если ограничение нарушается, ставка меняется.
|Ставка
|Условия
|Ограничение
|5%
|Выручка за прошлый или текущий год — 60–250 млн руб.
|Утрата права на сниженную ставку при превышении размера выручки в 250 млн руб. Ставка после утраты права — 7% со следующего месяца.
|7%
|Выручка за прошлый или текущий год — 250–450 млн руб.
|Утрата права при превышении размера выручки в 450 млн руб. После утраты права — переходс УСН на ОСНО с 1-го числа месяца, в котором было превышение.
Сколько времени применяются ставки НДС 5% и 7%
Упрощенцы сами выбирают величину ставок — пониженные или нет. Платить НДС по ставке 5 и 7% — право, а не обязанность.
По выбранной ставке работают длительно — от 12 кварталов без перерыва. Отсчёт начинается с периода, за который налогоплательщик впервые сдал декларацию. Если ставка изменилась с 5% на 7% или наоборот, заново начинать отсчёт не нужно.
Досрочно завершить использование пониженных тарифов можно в двух ситуациях:
- Выручка за прошлый год до 60 млн руб. Плательщик освобождается от обязанностей по налогу до момента, пока выручка не превысит ограничение.
- Выручка превысила 450 млн руб. Субъект переходит с УСН на ОСНО с базовыми ставками НДС.
Преимущества и недостатки пониженных ставок
На первый взгляд кажется, что у ставок НДС 5 и 7% есть только преимущества. Но это не совсем так.
Плюсы
Главное преимущество — не надо работать с входящим НДС и собирать подтверждающую документацию. Это важно, когда:
- у плательщика есть проблемы с документами;
- он не может подтвердить реальность проведённой сделки;
- партнёр оказался недобросовестным;
- выявлены разрывы по НДС.
В подобных случаях сложно подтвердить входящий НДС. Пониженные ставки позволяют избежать этого момента.
Другой плюс пониженных ставок — сохранение рентабельности компании. Цены на товары ниже, чем при стандартных ставках. Это может быть конкурентным преимуществом.
Минусы
Недостаток пониженных ставок — увеличение налоговой нагрузки на организацию. Смысл НДС именно в применении вычета входящего налога. Если плательщик не использует вычет, НДС становится дополнительным налогом с оборота.
Ещё один минус пониженных ставок — их обязательное применение 12 кварталов подряд. Плательщик не сможет изменить подход к работе, если поменяется ситуация с бизнесом. Пониженные ставки могут оказаться невыгодными в сравнении со стандартными в некоторых ситуациях. Например:
- при работе с новыми поставщиками;
- при выборе нового направления деятельности.
Как работать со ставками НДС 5% и 7%
Для начисления НДС на цену продукции налог вычисляют по формуле:
НДС = Цена без НДС х Ставка НДС
Для выделения НДС из цены продукции налог вычисляют по другой формуле:
НДС = Цена с НДС х Ставка НДС / (100 + Ставка НДС)
При расчёте суммы налога на УСН нужно учесть следующее по НДС 5% и 7%:
- Входящий НДС не принимается к вычету. Его сумма включается в стоимость купленных товаров, работ, услуг.
- При расчёте УСН-налога из выручки исключают исходящий НДС.
Авансовый платёж по УСН: НДС к уплате =
Расчёт НДС по ставке 5%
НДС 5% считается по формулам:
- начисление
НДС = Цена без НДС х 5%
- выделение
НДС = Цена с НДС х 5/105
Расчёт НДС по ставке 7%
НДС по ставке 7% считается по формулам:
- начисление
НДС = Цена без НДС х 7%
- выделение
НДС = Цена с НДС х 7 / 107
Кто может применять ставку НДС 5% или 7%
Право на сниженные ставки НДС есть у юрлиц и ИП, если они находятся на спецрежиме УСН. Но с учётом ограничения — выручка за прошлый или текущий год в пределах 60–450 млн руб.
Лучше рассмотреть вариант по НДС 5% или 7%, когда:
- многие расходы фирмы — без НДС;
- клиенты — физлица;
- базовые ставки НДС существенно повысят цены на продукцию.
НДС по базовым ставкам 10% или 20% выбирают, когда:
- имеется входящий НДС по перепродаваемым товарам, а также материалам и оборудованию для работы;
- направления деятельности — по льготному тарифу НДС 0%, к примеру уход за больными или сдача в пользование жилья;
- клиенты — юрлица на ОСНО, применяющие вычет по налогу.
Перед выбором ставки — стандартной или пониженной — нужно провести расчёт. По нему будет понятно, какой вариант выгоднее использовать.
Пример
Компания купила товар для перепродажи по цене 5 000 руб. Продажная цена — 8 000 руб. Расчёт НДС такой:
|5%
|20%
|НДС исходящий: 8 000 х 5 / 105 = 380,95 руб.
|НДС исходящий: 8 000 х 20 / 120 = 1 333,33 руб. НДС входящий: 5 000 х 20 / 120 = 833,33 руб.
|Сумма НДС к уплате: 380,95 руб.
|Сумма НДС к уплате: 1 333,33 – 833,33 = 500,00 руб.
Комментарий: при ставке 5% входящий НДС не учитываем. Налог считаем только от цены продажи. Вывод: выгоднее применять ставку НДС 5%.
Как понять, подходит ли моему бизнесу пониженная ставка
Перед выбором ставки НДС ответьте себе на два вопроса.
Есть ли сложности с документами?
Вычет по НДС разрешён, когда по входящему НДС есть подтверждающая документация. Если её нет, стандартные ставки невыгодны. Тогда подходит вариант с пониженными ставками без права на вычет.
Работают ли поставщики с НДС?
Не все поставщики могут быть плательщиками налога. К примеру, если они находятся на патенте или УСН с освобождением от НДС. В этой ситуации отсутствует входящий НДС и использовать к вычету нечего. Тогда базовые ставки невыгодны и лучше выбрать пониженные.
Перед выбором ставки надо учесть несколько моментов:
- какой размер годовой выручки вы ожидаете;
- работают ли поставщики с НДС;
- будут ли поставщики правильно заполнять документы и своевременно передавать их;
- какая будет стоимость товаров при стандартных и сниженных ставках;
- получится ли сохранить конкурентоспособность на рынке при стандартных ставках.
После этого рассчитайте НДС при разных вариантах и выберите оптимальный. Для расчёта можно использовать специальный калькулятор по налогу.
Когда нужно платить НДС на УСН
НДС на упрощённом спецрежиме платят в стандартные сроки. Платежи перечисляют равными частями в течение трёх месяцев после отчётного квартала. Срок — не позже 28-го числа.
НДС можно платить и одним платежом — до 28-го числа месяца после отчётного квартала. Платёж за квартал не делится на три помесячные суммы, а перечисляется одной суммой на ЕНС. Налоговая инспекция сама распределит деньги для исполнения обязанности плательщика по уплате НДС.
Когда срок приходится на выходной или праздник, он сдвигается на следующий рабочий день.
В 2025 году сроки уплаты НДС такие:
|Срок
|Платёж
|Срок платежа
|28 апреля
|1 платёж
|1 квартал 2025 года
|28 мая
|2 платёж
|1 квартал 2025 года
|30 июня (перенос)
|3 платёж
|1 квартал 2025 года
|28 июля
|1 платёж
|2 квартал 2025 года
|28 августа
|2 платёж
|2 квартал 2025 года
|29 сентября (перенос)
|3 платёж
|2 квартал 2025 года
|28 октября
|1 платёж
|3 квартал 2025 года
|28 ноября
|2 платёж
|3 квартал 2025 года
|29 декабря (перенос)
|3 платёж
|3 квартал 2025 года
|28 января 2026 г.
|1 платёж
|4 квартал 2025 года
|2 марта 2026 г. (перенос)
|2 платёж
|4 квартал 2025 года
|30 марта 2026 г. (перенос)
|3 платёж
|4 квартал 2025 года
НДС платится на единый счёт (ЕНС). Сумму надо добавлять в единый платёж (ЕНП).
Какую отчётность заполнять по НДС на УСН
НДС 5% и 7% указывается в таких документах:
- кассовые чеки;
- книга продаж;
- налоговая декларация.
Правила подачи декларации по НДС:
- Расчёт подаётся только электронно.
- Для сдачи отчётности нужны электронная подпись и соответствующие программы.
- Отчёт сдаётся по результатам квартала — до 25-го числа месяца после него.
- С 2025 года отчётную форму заполняют на новом бланке. Корректировки в форму внесли, в т.ч. из-за ввода ставок 5% и 7%.