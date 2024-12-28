НДС при УСН с 2025 года: изменения, уплата, ставки, налогообложение

В 2025 году для индивидуальных предпринимателей на УСН изменится процедура уплаты налога на добавленную стоимость. В статье разберём, на что стоит обратить внимание, чтобы не нарушить требования закона.

Рассчитать налог и получить прогноз предстоящих платежей ИП и ООО на УСН с учётом изменений в законодательстве поможет сервис «Бухгалтерия для УСН с НДС».

Какой бизнес будет платить НДС на УСН в 2025 году

Обязанность уплачивать НДС будет распространяться на всех предпринимателей на УСН за исключением нескольких случаев.

НДС на УСН платят всегда без освобождения:

компании, которые занимаются импортом товаров;

налоговые агенты по НДС;

фирмы, которые по просьбе покупателя выставляют счета-фактуры с выделением суммы НДС, а также заключают договоры простого товарищества, доверительного управления имуществом или концессионные соглашения.

В 2026 году предприниматели с доходом выше 10 млн ₽ могут стать плательщиками НДС. Госдума рассматривает законопроект от Минфина №1026190-8. Если его примут, нагрузка на ИП увеличится. Придётся работать с электронными счетами-фактурами, вести книги покупок и продаж и каждый квартал сдавать декларации по НДС.

Кто освобождается от НДС на УСН

Вот кто может не платить НДС:

те, чей доход за предыдущий год по УСН и патенту не превысил 60 млн рублей;

организации и ИП, которые зарегистрировались в 2025 году и после регистрации перешли на упрощённую систему;

компании, за которых НДС платит налоговый агент;

организации, реализующие товары и услуги, перечисленные в ст. 149 НК РФ

В дальнейшем освобожденные от НДС:

не уведомляют налоговую о наличии основания для освобождения от уплаты НДС;

не выставляют счета-фактуры;

не ведут книги покупок и продаж;

не сдают декларацию по НДС.

Какие лимиты по УСН будут действовать в 2025 году

С 2025 года установлены новые лимиты по УСН:

по доходам — 450 млн рублей (в 2024 году — 256,8 млн рублей);

по остаточной стоимости основных средств — 200 млн рублей (в 2024 году — 150 млн рублей);

по средней численности работников — 130 человек (в 2024 году — 130 человек).

Перейти на упрощённую систему налогообложения появляется возможность у компаний с доходами за 9 месяцев 2024 года до 337,5 млн рублей (в 2024 году — 149,51 млн рублей). Это значение индексируется каждый год.

С 2025 года будут действовать только базовые ставки по УСН: 6% при объекте налогообложения «доходы» и 15% при объекте налогообложения «доходы минус расходы». Региональными нормативными актами эти ставки могут быть уменьшены.

С 2025 года повышенные ставки УСН 8 и 20% отменены.

Если доходы с начала года превысят 450 млн рублей, компания потеряет право применять УСН начиная с первого числа месяца, в котором было превышение.

Кто обязан уплачивать НДС на УСН

С 2025 года упрощенцы, чей годовой доход превысил 60 миллионов рублей, должны платить НДС.

Когда начинать платить НДС?

по показателю «доход за предыдущий год» — с доходами за 2024-й более 60 млн рублей — с 1 января 2025 года.

по показателю «доход за текущий год» — с 1 числа месяца, следующего за тем, когда доход превысит 60 млн рублей.

При доходе в 2025 году меньше 60 млн рублей с 1 января 2026 года предприниматель освобождается от НДС.

Какими будут ставки НДС для УСН с 1 января 2025 года

С 2025 года для упрощенцев будут действовать ставки НДС — ИП и ООО сами выбирают, на какой из них работать.

Обычные ставки — 0%, 10% и 20% с возможностью принимать к вычету входной НДС. 10% считается льготной ставкой и применяется к некоторым видам товаров, например, продовольствию, детским и медицинским товарам, книгам. Их перечни определены постановлениями Правительства РФ.

Ставка 0% применяется по основаниям, которые определены в ст. 164 НК РФ, например при экспорте товаров, международной перевозке, транспортировке нефти и газа по трубопроводам.

Пониженные ставки — 5% и 7%. Но здесь есть два важных момента:

При работе на пониженных ставках нельзя уменьшить налог на входящий НДС. От пониженной ставки нельзя отказаться произвольно — на ней придётся работать не меньше трёх лет подряд.

Пониженные ставки подходят компаниям:

5% — с доходом за 2024 год от 60 до 250 млн рублей.

7% — с доходом от 250 млн до 450 млн рублей.

Выбранную ставку налоговая узнает из декларации по НДС, дополнительно информировать инспекцию не надо.

Досрочно прекращается применение пониженных ставок при получении доходов свыше 450 млн рублей и утрате права на применение УСН, а также при освобождении от уплаты НДС с нового года. С обычных ставок можно перейти на пониженные с начала любого квартала.

Как восстановить НДС на УСН

После освобождения от НДС или перехода на пониженные ставки нужно восстановить налог, который был ранее принят к вычету. Это касается основных средств и нематериальных активов.

Они должны быть приобретены для операций, которые признаются объектами налогообложения, но не использованными для указанных операций. Подробнее об этом написано в пункте 9 Методических рекомендаций по НДС от ФНС.

Это делается в последнем налоговом периоде перед началом использования освобождения или в первом налоговом периоде использования освобождения, если оно началось со второго или третьего месяца квартала.

Как оплатить НДС на упрощёнке с 1 января 2025 года

Уплата налога идёт на единый налоговый счет в составе единого налогового платежа. Доступен вариант заплатить сразу всю сумму НДС за квартал (28 числа месяца, следующего за отчётным кварталом).

Также можно разделить налог на три равных платежа, которые затем вносить в течение трёх месяцев (28 числа каждого месяца квартала, следующего за отчётным).

Нужно ли ИП на УСН представлять декларации по НДС с 2025 года

Освобождённые от уплаты НДС не предоставляют декларации. Предприниматели на упрощённой системе, которые должны вносить НДС, сдают декларацию в налоговую в электронном виде только через оператора ЭДО. Сделать это через личный кабинет на сайте ФНС невозможно.

В 2025 году будет действовать новая форма декларации, которая утверждена приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813. Срок сдачи декларации по УСН:

25 марта по итогам отчетного года — для организаций;

25 апреля — для ИП.

Как выбрать ставку НДС на УСН заранее

Как правило, выбор ставки НДС на УСН зависит от структуры затрат и экономической целесообразности. Налогоплательщик УСН самостоятельно решает, какую ставку использовать: общеустановленную или специальную.

При ставках 20%, 10%, 0% можно рассчитывать на вычет НДС, предъявленного дополнительно к цене при покупках. При специальных ставках (5% или 7%) вычет НДС не предусмотрен.

Важно: со стандартных ставок можно перейти на пониженные, если доход им соответствует. А вот с пониженных перейти на стандартные так легко не получится — на них придётся работать три года, если доход не превысит лимит раньше.

Чтобы выбрать вариант, можно посчитать выручку, расходы и доходы за прошлые периоды, применить к ним общую и пониженные ставки и посмотреть, на какой в итоге будет больше доход.

Как вести налоговую отчётность в 2025 году

ФНС обновил форматы и порядок заполнения налоговой отчётности. Кроме декларации по НДС для упрощёнки изменения коснутся:

Декларации по налогу на прибыль: появятся новые ставки и изменения в расчете.

Декларации по налогу на имущество: нужно будет подавать по новой форме.

Декларации НДФЛ: ИП будет подавать по новой форме, появятся новые строки для социального вычета на обучение супругов и налогового вычета на некоторые сбережения.

Декларации по туристическому налогу: владельцев гостиниц и хостелов обязали отчитываться до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Что изменится в НДФЛ в 2025 году

На доходы физических лиц до 2,4 млн рублей в год сохранилась ставка 13%. Её оплачивают в первую очередь. На доходы больше этой суммы ставки увеличатся, но считаться они будут только от суммы превышения:

15% — с доходов от 2,4 до 5 млн рублей;

18% — с доходов от 5 до 20 млн рублей;

20% — с доходов от 20 до 50 млн рублей;

22% — с доходов свыше 50 млн рублей.

Например, при доходе 10 млн рублей применяется 13% к сумме до 2,4 млн рублей, 15% к сумме от 2,4 до 5 млн рублей и 18% к сумме от 5 до 10 млн рублей.

Сохраняются прежние ставки к «северным» надбавкам и доходам участников СВО: 13% — до 5 млн рублей в год и 15% — выше этой суммы.

Что поменяется в налоге на прибыль

Увеличатся ставки налога на прибыль организаций. Налоговая ставка изменится с 20 до 25%, из них в федеральный бюджет — 8%, в региональный — 17%.

Какие нововведения приняты для IT-компаний

IT-компании с аккредитацией будут платить налог на прибыль по ставке 5%. Она останется до 2030 года.

С 2025 по 2026 год для IT-компаний отменена нулевая ставка страховых взносов. Теперь для них установлена ставка в размере 7,6%.

Как меняется инвестиционный налоговый вычет

В 2024 году компании уменьшали сумму авансового платежа налога на прибыль в бюджет субъекта РФ на сумму инвестиционного налогового вычета. Обязательным условием было наличие регионального нормативного акта, который регулирует этот вопрос.

С 2025 года региональный инвестиционный вычет станет бессрочным. Также появится аналогичный федеральный вычет относительно налога на прибыль, который уплачивается в федеральный бюджет.

Что изменится в льготных тарифах страховых взносов для МСП

С 2025 года для субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) изменится порядок оплаты страховых взносов: