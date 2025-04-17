ОКТМО: что это такое и как его узнать

По коду ОКТМО можно узнать, где именно зарегистрирована компания. Код присваивается один раз, но может меняться по разным причинам.

Что такое ОКТМО

ОКТМО — Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований. Муниципальные образования (МО) — это города, посёлки, деревни и другие населённые пункты.

Каждому муниципалитету присвоен свой код по классификатору. ОКТМО принадлежит не определённому налогоплательщику, а территории, на которой он находится. У нескольких компаний с регистрацией в одном городе может быть одинаковый ОКТМО.

При постановке на учёт ИФНС автоматически присваивает налогоплательщику код. Его указывают в отчётных формах — декларациях, платёжках на уплату налогов, уведомлениях о рассчитанных налогах, отчётах для Росстата. Компания не сможет сдать отчёт, если не написала в нём код ОКТМО.

Кодировка ОКТМО нужна для структурирования данных о деятельности юрлиц и ИП. Если коротко, работает это так:

налогоплательщики указывают коды в отчётах;

Росстат по кодам распознаёт, в каком МО располагается организация или ИП.

Когда появился ОКТМО

Классификатор ОКТМО появился в 2005 году. Его структуру разработали на основании системы административно-территориального деления России.

В 2014 году появилась новая редакция ОКТМО. Сейчас действует именно она, и в ней такие изменения:

включили новые населённые пункты;

к коду добавили 9–11-й символы для обозначения этих пунктов;

муниципальные образования разделили на тома по федеральным округам;

каждый том разделили на две части — для муниципальных образований и населённых пунктов в них.

Информация в ОКТМО

В ОКТМО зашифрована информация об административном делении территории России. Классификатор входит в состав национальной системы стандартизации РФ.

Структура кода ОКТМО содержит четыре уровня классификации:

ХХ-ХХХ-ХХХ-ХХХ — группировка по субъектам РФ; ХХ-ХХХ-ХХХ-ХХХ — группировка по МО верхнего уровня; ХХ-ХХХ-ХХХ-ХХХ — группировка по МО нижнего уровня и межселенным территориям; ХХ-ХХХ-ХХХ-ХХХ — группировка по населённым пунктам.

Муниципальные образования регионов России в классификаторе располагаются в порядке следования федеральных округов (ФО):

Центральный ФО (том 1);

Северо-Западный ФО (том 2);

Южный ФО (том 3);

Северо-Кавказский ФО (том 4);

Приволжский ФО (том 5);

Уральский ФО (том 6);

Сибирский ФО (том 7);

Дальневосточный ФО (том 8).

Для чего используется код ОКТМО

Росстат применяет ОКТМО для идентификации МО и налогоплательщиков по адресу их регистрации. Но это не единственное, для чего используется кодировка. Она помогает и в других задачах.

Формирование единой информационной базы по налогоплательщикам в разрезе ОКТМО. Это помогает систематизировать сведения о компаниях и ИП.

Установление территориальной принадлежности. По коду определяется МО, к которому относится налогоплательщик. Это нужно, чтобы установить бюджет, в который уплачиваются налоги.

Заполнение документации. Код проставляется в декларациях, платёжках, иной отчётности. Без него нельзя сдать отчётные формы и заявить право на вычеты.

Определение субъекта РФ и населённого пункта, в котором находится ИП, компания или физлицо.

Госорганы используют ОКТМО и в более широких целях — упростить и ускорить обработку сведений о субъектах и определить вектор развития экономики страны.

ОКТМО заменяет ОКАТО

Изначально ОКТМО ввели в 2005 году. Одновременно с ним действовал другой классификатор — ОКАТО. Аббревиатура расшифровывается как Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.

В ОКАТО не было развёрнутых сведений о муниципалитетах, поэтому в итоге его полностью заменили на ОКТМО. Переход с одного классификатора на другой проходил постепенно и закончился в 2014 году. Сейчас ОКАТО не применяется для статистической информации, но его коды встречаются в документации до 2014 года и базах данных.

Причины перехода с ОКАТО на ОКТМО

Расширенная детализация сведений. В ОКТМО обозначена чёткая кодировка МО, объекты классифицированы точнее, чем в ОКАТО. Актуальность информации. В ОКТМО учли произошедшие корректировки в административно-территориальном делении России, в том числе присоединение новых регионов. Упрощение учёта. Классификация на основании ОКТМО облегчает бухучёт и налоговый учёт на муниципальном уровне, упрощает коммуникации между госорганами.

На сайте Минфина есть таблица соответствия кодов ОКАТО и ОКТМО. Её разработали, чтобы избежать путаницы с кодировками. Таблица обновлена в 2023 году.

Как узнать код ОКТМО

После регистрации юрлицо или индивидуальный предприниматель получает уведомление с указанием в том числе и этого кода. Если документ не поступил, код можно узнать другими способами.

Код также можно посмотреть в самом классификаторе. Для этого надо определить субъект России и найти значение по городам или районам.

Расшифровка и структура кода ОКТМО

ОКТМО — классификатор из восьми томов, разделённых на два раздела:

идентификаторы муниципальных образований (8 знаков); идентификаторы мелких населённых пунктов, входящих в крупные субъекты (11 знаков).

Расшифровывать символы кода ОКТМО надо так:

1 и 2 — субъект РФ;

3, 4 и 5 — городской округ, внутригородские территории, муниципальные районы;

6, 7 и 8 — населённые пункты сельского или городского типа, обособленные районы в пределах городов;

9, 10 и 11 — населённый пункт, входящий в состав более крупного объекта.

ПРИМЕР ОКТМО Астраханской области — 12000000. На территории области находится Черноярский муниципальный округ, у которого код ОКТМО — 12550000. У области и округа кодировка из 8 символов. У села Зубовка, входящего в Черноярский муниципальный округ, код ОКТМО из 11 символов — 12550000105. При этом первые восемь символов дублируют код округа.

Схематично код ОКТМО в примере можно представить так:

В ОКТМО после каждого кода в столбце «КЧ» стоит контрольное число, не входящее в кодовое обозначение объекта.

Контрольное число в ОКТМО

Контрольное число используется как страховка: цифры из ОКТМО подставляются в специальную формулу и результат расчёта сравнивается с КЧ. Но Росстат ввёл контрольное число для своих нужд — налогоплательщики его не используют.

Что делать при изменении кода ОКТМО

Код ОКТМО меняется, если компания регистрируется по новому юрадресу, который относится к другой инспекции. Тогда после регистрации нужно направить в бывший налоговый орган заявление о смене адреса. Срок подачи документа — три рабочих дня. Заявление также подают, когда юридический адрес поменялся, а инспекция осталась прежней.

Код ОКТМО меняется и у ИП, когда он переехал в другой регион и регистрируется по другому адресу. Но предпринимателю не нужно сообщать в ИФНС о перемене адреса. Миграционная служба сама направит информацию, а налоговики внесут корректировку в ЕГРИП.

Также ОКТМО может поменяться и по независящим от юрлиц и ИП причинам. Например, когда проводят мероприятия по территориальному делению или объединению. Тогда справочник ОКТМО корректируют, а на сайте ФНС публикуют информацию об этом.

Что такое ОКТМО в реквизитах

ОКТМО в реквизитах — это код, который указывают в платёжках и декларациях. Корректное указание кода защищает от споров с налоговиками, контрагентами и кредитными организациями.

Чтобы правильно заполнить платёжку на уплату бюджетных платежей, учитываются такие моменты:

Когда деньги направляют как единый налоговый платёж (ЕНП), в поле 105 для ОКТМО указывают «0». Если банк не принимает такую платёжку на исполнение, вместо нуля указывают любой действующий ОКТМО из восьми символов, к примеру 70000000.

Когда деньги перечисляют не как ЕНП, в поле 105 для ОКТМО проставляют код по месту учёта или проведения юридически значимых операций.

Корректный ОКТМО в платёжном поручении помогает правильно распределять платежи в территориальные бюджеты.

В платёжке проставляется код из восьми символов, в то время как декларация содержит 11 ячеек для ОКТМО. Если в отчёте нужно написать восьмизначный код, ячейки заполняются начиная с левой. В остальных ячейках ставятся прочерки

Как узнать ОКТМО по адресу

Чтобы искать ОКТМО по адресу онлайн, можно использовать сервис «Федеральная информационная адресная система» (ФИАС).

В строке поиска вводят полный адрес юрлица или ИП — от наименования субъекта РФ до номера дома. Далее нажимают кнопку «Найти», и сервис предоставляет информацию. Причём не только ОКТМО, но и иные сведения — почтовый индекс, кадастровый номер, код ИФНС и др.

Пример предоставленной информации из ФИАС

Ошибка в ОКТМО при перечислении налогов: последствия

Если неверно указать ОКТМО в платёжном поручении, деньги направят в бюджет другого МО или субъекта РФ. Следовательно, на корректном ОКТМО появится задолженность по налогам, страховым взносам или сборам.

Штрафы за неверное указание ОКТМО отсутствуют, но проблема в другом. Платежи по неправильному коду ОКТМО попадают в «невыясненные» — из-за этого замедляется перераспределение денег между бюджетами. Компания или ИП должны будут доказать налоговикам, что действительно заплатили налог или сбор. Кроме того, нужно будет исправить ошибку, для чего потребуется подать специальное заявление. На его основании инспекторы примут решение об уточнении платежа и списании начисленной пени.

При этом в практике бывает нестандартная ситуация. Платёж по неправильному ОКТМО инспекторы считали недоимкой, потому что деньги вовремя не поступали от налогоплательщика. Далее эту недоимку, а также пеню и штрафы по ней списали со счёта компании. Такой подход неправомерный, и действия ИФНС можно оспорить в судебном порядке. Практика по подобным делам:

определение ВС РФ от 10.03.2015 № 305-КГ15-157;

постановление АС г. Москвы от 20.05.2022 по делу №А40-9079/21-20-272.

Как исправить ошибку в ОКТМО

Если код ОКТМО неверно указан в платёжном поручении на уплату налогов и взносов, в ИФНС надо подать заявление об уточнении реквизитов.

В нём прописывают данные платёжки и указывают, какие реквизиты неверные и какие должны быть в действительности.

Образец заявления заполняется на фирменном бланке компании или ИП. Например, он может выглядеть так:

Образец заявления на уточнение ОКТМО в платёжном поручении

Если код ОКТМО неправильно указали в уведомлении о рассчитанных налогах, авансах по ним, взносах, то в ИФНС подают новое уведомление. В нём указывается такая информация:

неверный код ОКТМО и «0» в поле с суммой;

верный код ОКТМО и сумму к уплате.

Образец уведомления