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Расчёт и оплата больничного для сотрудника в 2026 году

Больничный — стандартная ситуация для любого работодателя. Сумма зависит от стажа, заработка, лимитов и данных в электронном листке нетрудоспособности. Но ошибка в расчёте может привести к доплатам, вопросам от сотрудника и запросам от СФР.

25.05.2026
1377
1377

Оглавление

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Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Кадровый и бухучёт от Точка Банк

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Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

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Разберём, как в 2026 году рассчитывается больничный для сотрудника, от чего зависит сумма выплаты, какие документы нужны, а также в какие сроки перечисляют деньги. Отдельно покажем, как рассчитать пособие, и ответим на частые вопросы, которые на практике чаще всего возникают у бухгалтерии, кадровика и самого сотрудника.

Коротко
В 2026 году больничный считают по стандартной схеме: доход сотрудника за 2024 и 2025 годы делят на 730 и далее рассчитывают сумму с учётом страхового стажа и количества дней болезни. При стаже до 5 лет платят 60% среднего заработка, от 5 до 8 лет — 80%, 8 лет и более — 100%, но в любом случае действуют ограничения по МРОТ и максимальной базе.
Больничный оформляют только в электронном виде — через ЭЛН. Листок открывает врач, и сведения уходят в СФР, а работодатель получает их через систему. Первые 3 дня болезни работника оплачивает работодатель, остальные дни — СФР. Если речь идёт об уходе за ребёнком или беременности и родах, выплату обычно сразу делает фонд.

Что такое больничный лист

Больничный лист, или листок нетрудоспособности, — это документ, который подтверждает, что сотрудник временно утратил трудоспособность по медицинским причинами и имеет право на пособие. 

С 1 января 2022 года листки нетрудоспособности в России оформляются только в электронном виде. Основанием для назначения пособия является именно электронный листок (ЭЛН), сформированный медицинской организацией и размещённый в системе СФР.

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Кому и когда выдаётся больничный

Больничный выдают застрахованным лицам, если есть временная нетрудоспособность. Это связано не только с болезнью или травмой самого сотрудника, но и с другими причинами, среди которых:

  • уход за больным ребёнком или другим членом семьи;
  • беременность и роды;
  • протезирование по медицинским показаниям;
  • карантин;
  • долечивание в санатории в предусмотренных законом случаях.

Право на пособие связано не просто с фактом болезни, а с участием человека в системе обязательного социального страхования.

Условия

Для назначения пособия важно, чтобы сотрудник относился к застрахованным лицам, а медицинская организация оформила ЭЛН в установленном порядке. 

Если речь идёт о штатном работнике, обычно достаточно, чтобы медицинская организация правильно оформила ЭЛН, и другие документы не требуются. После оформления данные автоматически поступают в систему, и их получают работодатель и СФР.

Для ИП действуют отдельные правила — получить пособие по временной нетрудоспособности за себя можно только при добровольном социальном страховании.

Сроки

Срок больничного зависит от диагноза, состояния пациента и медицинских правил. На практике листок открывают на период, когда человек объективно не может работать, а затем продлевают или закрывают по решению врача. 

ЭЛН действует на тот период, который определил врач. Даты открытия и закрытия определяют количество календарных дней, за которые положено пособие. 

Если листок продлевался, в системе это отражается автоматически. Когда сотрудник выздоровел или завершён период нетрудоспособности, медицинская организация закрывает больничный и сведения поступают в систему.

ВАЖНО
Пособие назначают не за рабочие, а за календарные дни нетрудоспособности, указанные в ЭЛН.

Страховые взносы и больничный

Размер больничного напрямую связан с системой обязательного социального страхования. Именно поэтому при расчёте пособия учитывают заработок, на который начислялись страховые взносы, а максимальная сумма выплаты ограничена предельной базой по взносам за соответствующие годы. 

Для расчёта больничного в 2026 году берут заработок за 2024 и 2025 годы. Предельная база за 2024 год составляет 2 225 000 ₽, за 2025 год — 2 759 000 ₽. Это означает, что даже если сотрудник заработал больше, для расчёта пособия учтут не более этих лимитов.

При этом сами больничные страховыми взносами не облагаются. Освобождение действует и для пособия по временной нетрудоспособности, и для пособия по беременности. 

ВАЖНО
С пособия по временной нетрудоспособности и с пособия по уходу за ребёнком удерживают НДФЛ.

От чего зависит сумма больничных

Сумма выплаты зависит от нескольких факторов:

  • Средний заработок за два предыдущих календарных года.
  • Страховой стаж сотрудника.
  • Причины нетрудоспособности.
  • Количество календарных дней болезни.

На размер выплаты по больничному также влияют ограничения по МРОТ и по максимальной базе в зависимости от стажа.

СтажВыплата от среднего заработка
Менее 5 лет60%
5–8 лет80%
Более 8 лет100%

Если страховой стаж менее 6 месяцев, пособие за полный календарный месяц не может превышать МРОТ, установленный на год выплаты. 

Калькулятор трудового и страхового стажа    

Какие документы подтверждают страховой стаж

Основной документ для подтверждения стажа — трудовая книжка. Если её нет или записи в ней неполные либо неточные, можно подтвердить иным способом:

  • Письменный трудовой договор.
  • Справка от работодателя.
  • Выписки из приказов.
  • Ведомости на выдачу заработной платы.

В некоторых случаях стаж подтверждают лицевые счета, а также некоторые другие документы от работодателя.

Если работник сначала вёл бумажную трудовую книжку, а затем перешёл на электронную, стаж подтверждают двумя документами:

  1. До перехода на ЭТК — бумажная трудовая книжка.
  2. После перехода — сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р или СТД-СФР.

Периоды после регистрации гражданина как застрахованного лица также подтверждаются сведениями персонифицированного учёта в СФР. 

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Минимальный и максимальный размеры больничного в 2026 году

В 2026 году минимальный средний дневной заработок для расчёта больничного — 890,73 ₽. Он рассчитывается из федерального МРОТ по формуле:

27 093 ₽ ×  24 ÷  730,

где: 27 093 ₽ — федеральный МРОТ в 2026 году, 24 — количество месяцев в двух расчётных годах, а 730 — количество календарных дней в расчётном периоде.

Если фактический средний заработок ниже минимального, пособие рассчитывают исходя из МРОТ.

Максимальный средний дневной заработок для учёта больничного в 2026 году — 6 827,40 ₽. Он рассчитывается из предельной базы за 2024 и 2025 годы:

(2 225 000 ₽ + 2 759 000 ₽) ÷  730.

Если пособие считают исходя из МРОТ за полный месяц, минимальная дневная сумма зависит от количества календарных дней в месяце.

Минимальная дневная суммаДней в месяце
967,61 ₽28
903,10 ₽30
873,97 ₽31

Расчёт больничного в 2026 году

В 2026 году для расчёта больничного берут доход сотрудника за 2024 и 2025 годы. Доход текущего года в расчёт не входит. Затем сумму заработка делят на 730 и умножают на коэффициент по стажу и на количество календарных дней болезни.

Формула расчёта

Формула для расчёта больничного пособия:

Средний дневной заработок ×  Процент оплаты по стажу ×  Количество календарных дней, когда сотрудник утратил трудоспособность.

Например, при доходе 1 800 000 ₽ за 2024–2025 годы средний дневной заработок составит 2 465,75 ₽. При страховом стаже 9 лет больничный оплачивается в размере 100%, поэтому за 10 календарных дней болезни сумма пособия составит 24 657,50 ₽.

Если заработок ниже минимума, берут расчёт из МРОТ. Если выше предельной базы, берут лимитированную сумму.

Оплата больничного после увольнения    

Расчёт стажа для больничного листа

Для больничного считают именно страховой стаж, а не общий трудовой стаж. Согласно ст. 16 Федерального закона от 29.12.2006 №255-ФЗ в него включаются следующие периоды:

  • Работа по трудовому договору.
  • Государственная гражданская или муниципальная служба.
  • Иная деятельность, в течение которой человек подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
  • Прохождение военной службы.
  • Пребывание в добровольческом формировании.

В отдельных случаях для расчёта страхового стажа учитывают периоды трудовой деятельности на территории иностранного государства, гражданином которого человек был до получения гражданства РФ, если с этим государством есть договор о суммировании стажа.

На практике бухгалтер обычно определяет стаж на дату открытия больничного по документам работника и сведениям о его трудовой деятельности. Например, на дату открытия больничного у работника подтверждены следующие периоды:

  • Работа по трудовому договору — с 10.01.2018 по 20.08.2021 (3 года 7 месяцев 11 дней).
  • Военная служба — с 01.09.2021 по 31.08.2022 (1 год).
  • Работа по трудовому договору — с 15.09.2022 по 14.04.2026 (3 года 7 месяцев).

Следовательно, страховой стаж на дату начала болезни составит 8 лет 2 месяца 11 дней. Это значит, больничный сотруднику оплачивается в размере 100% среднего заработка, даже если по трудовым договорам стаж менее восьми лет. 

Если документы о страховом стаже неполные или вызывают вопросы, безопаснее запросить дополнительные документы заранее, а не после назначения пособия.

Расчёт среднего заработка для больничного листа

Средний заработок для больничного — это сумма выплат за два календарных года, предшествующих году болезни, которую делят на 730. 

В 2026 году для расчёта среднего заработка учитывают выплаты за 2024 и 2025 годы. Учитываются только те выплаты, на которые начислялись страховые взносы. Если сотрудник менял работодателя, дополнительно учитывают выплаты с предыдущих мест работы.

ВАЖНО
Для сотрудников, вышедших из декрета, для расчёта среднего заработка можно заменить один или два года, в которых человек находился в декретном отпуске или в отпуске по уходу за ребёнком, на предшествующие им.

Расчёт больничного по болезни

При расчёте больничного по болезни необходимо учитывать три параметра:

  • Срок больничного.
  • Средний заработок за 2 года.
  • Общий страховой стаж.

Например, если сотрудник с заработком 1 200 000 ₽ за 2024–2025 годы болел 8 календарных дней в 2026 году, то размер выплаты по больничному будет зависеть от страхового стажа:

СтажКоэффициентВыплата в суткиОбщая выплата
До 5 лет60%986,30 ₽7890,40 ₽
5–8 лет80%1 315,07 ₽10 520,56 ₽
Более 8 лет100%1 643,84 ₽13 150,72 ₽

Из этой суммы удерживается НДФЛ по ставке, которая зависит от общей налоговой базы сотрудника. Для большинства работников — 13%, но при превышении установленных порогов по прогрессивной шкале НДФЛ применяются ставки 15, 18, 20 и 22%.

Расчёт больничного по МРОТ

Расчёт больничного по МРОТ актуален только в случае, если фактический заработок сотрудника ниже МРОТ или страховой стаж меньше 6 месяцев. 

В 2026 году федеральный МРОТ — 27 093 ₽, соответственно минимальный средний дневной заработок составляет 890,73 ₽. Если заработок ниже минимума, больничный рассчитывают исходя из МРОТ.

Например, сотрудник за 2024–2025 годы заработал 500 000 ₽. Это меньше 650 232 ₽ — минимальной базы для расчёта больничного, которая получается умножением МРОТ 27 093 ₽ на 24 месяца. Поэтому пособие считают исходя из МРОТ. Если сотрудник болел 7 дней, расчёт будет таким:

СтажКоэффициентВыплата в суткиОбщая выплата
До 5 лет60%534,44 ₽3 741,08 ₽
5–8 лет80%712,58 ₽4 988,09 ₽
Более 8 лет100%890,73 ₽6 235,11 ₽
ВАЖНО
Если страховой стаж менее 6 месяцев, при расчёте дополнительно необходимо проверить, не превышает ли пособие за полный календарный месяц сумму МРОТ.

Расчёт по беременности и родам

Пособие по беременности и родам выплачивается СФР в размере 100% среднего заработка. Для работающих женщин стаж на процент оплаты не влияет, то есть шкала 60, 80 или 100% не применяется. Ограничение есть только для сотрудниц со стажем менее 6 месяцев — в этом случае пособие не может превышать МРОТ за полный календарный месяц.

Например, сотрудница уходит в отпуск по беременности и родам на стандартный срок (140 дней), а её заработок за 2024–2025 годы составил 1 500 000 ₽. Пособие выплачивается в размере 100% среднего заработка независимо от стажа, поэтому сумма выплаты составит 287 670,60 ₽ с учётом среднего дневного заработка в размере 2 054,79 ₽. 

Если заработок за расчётный период окажется ниже МРОТ, пособие считают исходя из МРОТ. В 2026 году минимальная выплата за 140 дней составит 124 702 ₽, что получается умножением 140 дней на 890,73 ₽. Например, если сотрудница за 2024–2025 годы заработала 500 000 ₽, расчёт делают не из фактического заработка, а из МРОТ, потому что минимальная база за два года составляет 650 232 ₽.

Если заработок выше установленного предела, выплату ограничат максимальной суммой пособия, действующей в 2026 году, — 955 836 ₽.

ВАЖНО
При осложнённых родах и многоплодной беременности сумма выплаты выше, поскольку увеличивается продолжительность отпуска.

Оплата больничного в 2026 году

Базовое правило оплаты больничного — работодатель оплачивает первые 3 календарных дня нетрудоспособности работника при его собственной болезни, а остальное сотруднику перечисляет СФР. Во всех других случаях, например по уходу за ребёнком или по беременности, пособие полностью выплачивает социальный фонд.

Если сотрудник отработал часть дня, а больничный открыт этой же датой вечером, то за этот день выплачивают зарплату по табелю, а пособие начинают считать со следующего дня. В этом случае три дня за счёт работодателя будут считаться со следующего дня после отработанной даты.

Сроки выплат

Работодатель оплачивает первые 3 дня больничного вместе с ближайшей выплатой зарплаты. 

СФР перечисляет пособие после получения необходимых сведений от работодателя. Как правило, на выплату требуется около 10 рабочих дней. Пособие перечисляют на банковский счёт сотрудника или иным способом, который указан в системе.

Экспертное мнение

По больничным в 2026 году у бухгалтеров чаще всего возникают вопросы не с самим расчётом, а с проверкой стажа, отражением выплат в отчётности и обменом сведениями через СЭДО. Особенно важно заранее проверять данные по сотруднику — ошибки в стаже или заработке могут привести к перерасчёту пособия и запросам от СФР. Также на практике многие забывают, что НДФЛ с больничного удерживается, а страховые взносы на пособие не начисляются. 


Чтобы избежать ошибок в расчётах, отчётности и кадровых документах, удобно передать кадровый и бухгалтерский учёт специалистам Точка Банка. Сервис поможет с расчётом выплат, подготовкой документов и взаимодействием с государственными органами.

Дарья ЖуковскаяЭксперт-редактор кадрового и бухгалтерского учёта от Точка Банка

Как работодателю оформить больничный лист для сотрудника

Согласно действующим правилам, работодатель не оформляет больничный лист сам и не запрашивает у сотрудника бумажный документ. 

Листок нетрудоспособности (ЭЛН) формирует медицинская организация в электронном виде, а сведения о нём поступают в систему СФР. Работодателю важно не выдать больничный, а правильно обработать сведения по уже открытому ЭЛН.

На практике участие работодателя сводится к нескольким действиям:

  1. Принять сведения из системы СФР.
  2. Проверить данные, которые нужны для расчёта пособия, — страховой стаж, средний заработок и особенности, влияющие на выплату.
  3. Передать сведения, необходимые СФР для назначения и выплаты пособия.

Обмен данными осуществляется через СЭДО — социальный электронный документооборот с СФР, к которому работодатели подключаются через операторов электронного документооборота.

Если для назначения пособия не хватает данных, СФР направляет работодателю запрос о предоставлении сведений. Обычно речь идёт о страховом стаже, условиях занятости и других деталях, влияющих на расчёт пособия.

Электронный листок нетрудоспособности закрывается медицинской организацией по завершении причины ухода на больничный, например при выздоровлении сотрудника. Работодателю не требуется отдельно закрывать больничный, так как сведения автоматически поступают в СФР.

Пособие рассчитывают окончательно после закрытия больничного.

Больничный по уходу за ребёнком

Больничный по уходу за ребёнком оформляют тому члену семьи, который фактически ухаживает за ребёнком. Это может быть не только один из родителей, но и другой родственник, опекун или попечитель. По таким листкам пособие выплачивает СФР.

При расчёте выплаты по уходу за ребёнком учитывают возраст ребёнка.

Возраст ребёнкаВыплата
До 8 лет100% (независимо от стажа)
Более 8 летПри амбулаторном лечении первые 10 дней оплачиваются по стажу, а начиная с 11-го дня — 50% среднего заработка.

При стационарном лечении действует обычный процент по стажу

В общем порядке по уходу за ребёнком до 7 лет оплачивают до 60 календарных дней в году, а по отдельным заболеваниям — до 90 дней. При уходе за ребёнком от 7 до 15 лет — до 15 дней по каждому случаю лечения, но не более 45 дней в году.

Вопросы по теме

Сколько выплачивают за один день больничного?

В 2026 году минимальный средний дневной заработок для расчёта — 890,73 ₽, максимальный — 6 827,40 ₽. Размер выплаты зависит от страхового стажа и среднего заработка сотрудника за последние два года.


Для расчёта применяют коэффициент к заработку в зависимости от стажа сотрудника: 60% для стажа до 5 лет, 80% для стажа 5–8 лет и 100% при общем страховом стаже более 8 лет.

Когда больничный оплачивается на 100%?

100% от среднего заработка оплачивают в следующих случаях:


— Страховой стаж 8 лет и более.


— При беременности и родах.


— При уходе за ребёнком до 8 лет, независимо от стажа.


Даже при соблюдении одного из условий выплата может быть менее 100%, если доход сотрудника выше максимального порога — 6 827,40 ₽ в день. 

Сколько дней в году сотрудник может находиться на больничном?

Срок зависит от медицинских показаний и решений врачей. 


Обычно врач открывает ЭЛН на срок до 15 календарных дней, а при длительном лечении листок нетрудоспособности продлевается. В отдельных случаях больничный может продолжаться несколько месяцев.


По уходу за ребёнком действуют строгие ограничения: до 90 дней в году для ребёнка до 7 лет и до 45 дней в году для детей от 7 до 15 лет.

Какие проценты оплаты по стажу?

Стаж влияет на размер выплаты больничного. В зависимости от срока используют следующие коэффициенты для расчёта средней зарплаты:


— До 5 лет — 60%.


— От 5 до 8 лет — 80%.


— 8 лет и более — 100%.


При стаже менее 6 месяцев действует дополнительное ограничение — выплата за полный календарный месяц не может превышать МРОТ.

Как ИП оплачивает больничный сотрудника?

Первые 3 дня болезни сотрудника оплачивает работодатель, остальные — СФР. 


Больничный по уходу за ребёнком и некоторые другие пособия полностью оплачивает СФР.

Нужно ли начислять страховые взносы и НДФЛ на суммы больничного?

Страховые взносы на больничный не начисляют. 


Пособие по временной нетрудоспособности не освобождено от налога, поэтому НДФЛ с больничного удерживают. Применяются ставки 13, 15, 18, 20 и 22% в зависимости от размера годовой налоговой базы сотрудника.

Как ИП получить больничный за себя?

ИП может получать больничный за себя, если заранее вступил в добровольные отношения по обязательному социальному страхованию и уплачивает взносы. 


Для некоторых выплат, например по уходу за ребенком, добровольный взнос должен быть совершён в предыдущем году. 

Что делать при стаже менее 6 месяцев или низкой зарплате?

Если фактический заработок ниже установленного МРОТ, пособие считают исходя из минимального заработка. Если стаж менее 6 месяцев, пособие за полный календарный месяц дополнительно ограничивается МРОТ.

Как учесть больничный в 6-НДФЛ и РСВ для УСН?

В 6-НДФЛ отражают суммы больничного и удержанный с них НДФЛ в периоде выплаты.


В РСВ больничные, которые выплачивает работодатель за первые три дня болезни, отражают как необлагаемые выплаты. Страховые взносы на эти суммы не начисляются. Пособия, которые СФР перечисляет сотруднику напрямую, работодатель в РСВ не отображает.


При УСН «Доходы минус расходы» сумму больничного, которую выплатил работодатель, обычно учитывают в расходах. При объекте «Доходы» она может уменьшать налог в случаях, предусмотренных статьёй 346.21 НК РФ.

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Расчет и оплата больничного в 2026 году: расчёт, сроки, НДФЛ, страховые взносы — Точка Банк