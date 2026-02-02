СФР изменил правила ЭДО со страхователями

Социальный фонд России изменил порядок электронного документооборота со страхователями. Обновлённые правила вступили в силу с 31 января 2026 года и затронут всех, кто взаимодействует с СФР через ЭДО. На основании приказа СФР от 03.12.2025 №1522.

Фонд отменил норму, по которой документы дублировались на бумаге, если страхователь не направлял электронную квитанцию о получении. Ранее это касалось компаний и ИП, которые использовали ЭДО, но не были обязаны сдавать отчётность в электронном виде.

С 31 января при отсутствии квитанции документ будет считаться полученным автоматически на шестой рабочий день с даты его направления СФР. Фактическое подтверждение со стороны страхователя больше не требуется.