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ЭДО
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Кадровый учёт
Кадровый учёт

СФР изменил правила ЭДО со страхователями

02.02.2026
281
281

Новые правила ЭДО с СФР — без лишних действий

В Точка Банк всё учтено. Обменивайтесь документами через ЭДО, получайте и отправляйте их вовремя и без бумаги. Система автоматически фиксирует даты и помогает не пропустить важные сообщения от СФР.
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Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Новые правила ЭДО с СФР — без лишних действий

В Точка Банк всё учтено. Обменивайтесь документами через ЭДО, получайте и отправляйте их вовремя и без бумаги. Система автоматически фиксирует даты и помогает не пропустить важные сообщения от СФР.
Оставить заявку

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Автор

Социальный фонд России изменил порядок электронного документооборота со страхователями. Обновлённые правила вступили в силу с 31 января 2026 года и затронут всех, кто взаимодействует с СФР через ЭДО. На основании приказа СФР от 03.12.2025 №1522.

Фонд отменил норму, по которой документы дублировались на бумаге, если страхователь не направлял электронную квитанцию о получении. Ранее это касалось компаний и ИП, которые использовали ЭДО, но не были обязаны сдавать отчётность в электронном виде.

С 31 января при отсутствии квитанции документ будет считаться полученным автоматически на шестой рабочий день с даты его направления СФР. Фактическое подтверждение со стороны страхователя больше не требуется.

Ранее такой порядок действовал только для страхователей, обязанных сдавать отчётность по взносам на травматизм в электронном виде. Теперь правило распространяется на всех пользователей электронного документооборота.

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Новые правила ЭДО с СФР с 2026 года — Точка Банк