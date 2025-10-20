НДС на УСН в розничной торговле

В 2026 году в Налоговый кодекс вводятся значительные изменения. Они затронут НДС, лимиты по упрощёнке, страховые взносы и патентную систему.

Федеральный закон от 28.11.2025 №425‑ФЗ предусматривает изменения лимита дохода для применения патента на розничную торговлю. При превышении лимита предпринимателям придётся переходить на УСН или другую систему налогообложения. В некоторых случаях бывшие патентщики могут стать плательщиками НДС.

Точка Банк разобрал, кого именно коснутся нововведения, как рассчитать налог и что важно учесть при ведении учёта.

Коротко Предприниматели смогут выбрать: работать по стандартным ставкам — с правом на вычет или по пониженным 5–7% — без вычета. Декларация по НДС подаётся ежеквартально до 25‑го числа месяца, следующего за кварталом. Все расчёты и продажи должны проводиться через онлайн‑кассу, а документы храниться и отражаться в книгах покупок и продаж.

В 2026 году розничная торговля на УСН обязана платить НДС, если доход превышает 20 млн ₽ в год. В 2027 году лимит для освобождения снизят до 15 млн ₽. Также в 2026 году повышается ставка по НДС до 22%, а льготная 10% сохраняется.

Налоговая реформа с 2026 года

Повышение ставки НДС

Главное изменение — повышение стандартной ставки НДС до 22%. Льготная ставка 10% сохранится для социально значимых товаров, например продуктов и детских вещей. Для предпринимателей на УСН всё останется по-прежнему: ставки 5 и 7% повышать не будут.

Льготы

С 1 января 2026 года для компаний, работающих с драгоценными металлами, вводится новая налоговая льгота. Организации, занимающиеся добычей или аффинажем драгоценных металлов, смогут применять ставку НДС 0%. Она распространяется на продажу руды, концентратов и других промышленных продуктов с содержанием драгоценных металлов.

Новый лимит доходов для освобождения от НДС

С 2026 года освобождение от НДС на упрощёнке будет действовать только при доходе до 20 млн ₽ в год. Если доход превысит новый лимит, бизнесу на УСН придётся начислять и платить НДС. Если нет — освобождение сохранится автоматически.

Какие компании розничной торговли должны платить НДС

Обязанность платить НДС зависит от системы налогообложения и размера дохода. Все, кто работает на общей системе (ОСНО), должны платить НДС обязательно.

В 2026 году правила для розницы на упрощёнке изменились: освобождение от НДС не действует, если доход превысил 20 млн ₽ в год. В 2027 году лимит снизится до 15 млн ₽ в год.

Кроме того, платить НДС нужно при ввозе товаров из-за границы — даже на УСН. Ещё одна обязанность возникает у налоговых агентов: они удерживают и перечисляют НДС за других, например при покупке у иностранных компаний.

Кто освобождается от НДС

В 2026 году компании и ИП на УСН с доходом до 20 млн ₽ по-прежнему не платят НДС. Освобождение действует автоматически — никаких заявлений в налоговую подавать не нужно. Также налог не платят те, кто работает по спецрежимам, например самозанятые.

Изменения в системах налогообложения

С 2025 года в налоговой системе России появились важные изменения. Они касаются и граждан, и бизнеса.

Главное нововведение — новая шкала по НДФЛ. Вместо двух ставок теперь действует пять, и размер налога зависит от годового дохода.

13% — до 2,4 млн ₽;

15% — от 2,4 млн до 5 млн ₽;

18% — от 5 млн до 20 млн ₽;

20% — от 20 млн до 50 млн ₽;

22% — свыше 50 млн ₽.

Изменения для бизнеса — ООО и ИП

В 2026 году лимит для освобождения от НДС снизят до 20 млн ₽. Это значит, что платить НДС придётся большему числу предпринимателей.

При этом лимит для применения УСН составит 490,5 млн ₽. Теперь больше компаний смогут оставаться на упрощёнке и не переходить на общую систему.

Фиксированные страховые взносы для ИП в 2026 году тоже выросли. Теперь предприниматели платят за себя 57 390 ₽ в год.

Как выбрать налоговую ставку

Если доход ИП на УСН в 2026 году превысил 20 млн ₽, нужно выбрать, по какой ставке платить НДС. Есть два варианта — стандартные или пониженные ставки. Каждый вариант имеет свои особенности и влияет на возможность вычета налога.

Стандартные ставки 22, 10 или 0%. В этом случае ИП может принимать к вычету входящий НДС от поставщиков, как и компании на общей системе. Это удобно, если у предпринимателя есть крупные закупки. Пониженные ставки 5 или 7%, но без права на вычет. Ставка 5% действует при доходе от 20 млн до 272,5 млн ₽, а 7% — при доходе от 272,5 млн до 490,5 млн ₽.

Важно учитывать следующие факторы при выборе:

Если ИП часто покупает товары или услуги с НДС, выгоднее выбрать стандартные ставки. Так предприниматель сможет принимать входящий НДС к вычету и уменьшать сумму налога к уплате. Это особенно важно, если расходы на закупки большие.

При работе с крупными клиентами также стоит рассмотреть стандартные ставки. Многие партнёры предпочитают работать с плательщиками НДС, чтобы сами могли получить вычеты.

Если ИП выбрал пониженные ставки и работает по схеме «Доходы минус расходы», входящий НДС можно включить в расходы. Это уменьшит налогооблагаемую базу по УСН и снизит сумму налога.

Перед выбором ставки стоит взвесить все факторы.

Как определить налоговую базу

Налоговая база по НДС — это сумма, с которой рассчитывается налог. Проще говоря, это стоимость проданных товаров, выполненных работ или оказанных услуг без НДС. Именно с этой суммы считается, сколько нужно заплатить в бюджет.

Если ИП продаёт товары или услуги, налоговая база — это их цена по договору, но без учёта налога. Важно не путать: в документах может быть указана общая сумма, включая НДС, но для расчёта базы она не учитывается.

Когда в цене уже заложен НДС, его нужно вычесть. Для этого используют формулу:

Налоговая база = Сумма с НДС / (1 + Ставка НДС / 100).

Расчёт НДС

Расчёт НДС зависит от того, включён ли налог в цену товара и какую систему налогообложения вы используете. От этого меняются формула и итоговая сумма налога.

Если НДС добавляется к цене сверху, используется простая формула:

НДС = Цена без НДС × Ставка / 100.

Например, товар стоит 100 ₽ без НДС, ставка — 22%. Тогда НДС составит 22 ₽.

Если НДС уже включён в цену, формула будет другая:

НДС = Сумма с НДС × Ставка / (100 + Ставка).

Допустим, товар стоит 120 ₽, включая НДС 20%. Тогда сумма налога — 21,64 ₽.

Чтобы рассчитать НДС к уплате в бюджет, нужно знать, сколько налога начислено и сколько уплачено. При этом входящий НДС уменьшает исходящий только при применении стандартных ставок. Если компания использует пониженные ставки без права на вычет, уменьшить сумму налога не получится.

Формула:

НДС к уплате = Исходящий НДС – Входящий НДС.

Например, вы начислили покупателям 20 000 ₽ НДС, а поставщикам заплатили 10 000 ₽. В бюджет нужно перечислить 10 000 ₽.

Как вести учёт по НДС для розницы

Ведение учёта НДС для розничной торговли имеет свои особенности, особенно с учётом изменений, вступивших в силу в 2026 году для компаний и ИП на УСН.

1. Выбор системы налогообложения

Упрощённая система налогообложения с НДС — доход свыше 20 млн ₽.

2. Ведение учёта НДС

Если ИП работает на УСН с НДС и с правом на вычет, учёт налога для розницы включает следующие шаги:

Учёт исходящего НДС — НДС с продаж:

Каждая продажа должна быть зафиксирована через кассу — это обязательное правило для всех.

Покупателю нужно выдать чек. В нём НДС может быть выделен отдельной строкой.

Все счета-фактуры отражаются в книге продаж. По этим данным рассчитывается исходящий НДС — сумма, которую нужно уплатить в бюджет. Если расчёты за товар ведутся в наличной форме и покупателю выдаётся чек, счёт-фактуру можно не оформлять. В этом случае в книге продаж регистрируются данные с контрольных лент ККТ. А при безналичных расчётах допускается оформить счёт-фактуру в одном экземпляре по итогам квартала на общую сумму полученных оплат.

Учёт входящего НДС — НДС с покупок:

От поставщиков, которые платят НДС, ИП должны получать счета-фактуры с выделенной суммой налога.

Все полученные счета-фактуры нужно зарегистрировать в книге покупок.

Записи из книги покупок дают право на налоговый вычет по НДС. Это позволяет уменьшить сумму налога, которую ИП платит в бюджет.

Декларация по НДС:

Ежеквартально ИП подаёт декларацию по НДС, в которой отражает исходящий НДС, входящий НДС (вычеты) и рассчитывает сумму НДС к уплате или к возмещению в бюджет.

3. Ведение учёта НДС на УСН с пониженными ставками 5 или 7% без права на вычет

При этом варианте учёта ИП не имеет права на вычет входящего НДС.

При продаже товаров нужно начислить НДС по выбранной ставке — 5 или 7%. Эта сумма уже входит в цену, которую видит покупатель.

Налоговый учёт:

НДС, который предъявляют поставщики, нельзя принять к вычету.

Но если ИП работает на УСН с объектом «Доходы минус расходы», этот НДС можно учесть в расходах.

Декларация по НДС:

Каждый квартал нужно сдавать декларацию по НДС. В ней ИП указывает только сумму налога, начисленного с продаж. Заявить вычеты в этой декларации нельзя — отражается только исходящий НДС.

Книга продаж:

ИП должны вести книгу продаж для регистрации начисленного НДС.

4. Кассовые аппараты и НДС в рознице

Все розничные продажи должны проводиться через онлайн-кассы.

При формировании чека должны указать применяемую ставку НДС — без НДС, 22, 10, 5, 7% и т.д.

5. Документооборот

Хранить все первичные документы — чеки, счета-фактуры, накладные и акты.

Если ИП платит НДС, обязательно ведение книги продаж.

Если ИП работает как посредник, нужно дополнительно вести журнал учёта полученных и выставленных счетов-фактур.

Отчётность по НДС в налоговую для розничной торговли

Розничные продавцы, которые платят НДС, должны сдавать декларацию каждый квартал. Отчёт подаётся только в электронном виде через налоговую систему. Порядок расчёта зависит от системы налогообложения.

Декларация по НДС состоит из нескольких разделов

В разделе 3 указываются суммы начисленного и входящего НДС.

Раздел 9 заполняется по данным книги продаж. Для розницы сюда вносится сводная справка по всем кассовым чекам за выбранный период.

ВАЖНО Сводная справка по НДС — это документ, в котором собраны все данные о розничных продажах за месяц или квартал. Она помогает посчитать общий объём продаж, с которых нужно заплатить налог. Справка объединяет информацию из чеков и отчётов о продажах, чтобы внести эти данные в книгу продаж.

Сроки сдачи

Декларация в 2026 году подаётся ежеквартально не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом.

За I квартал — до 27 апреля.

За II квартал — до 27 июля.

За III квартал — до 26 октября.

За IV квартал — до 25 января 2027 года.

Особенности отчётности на УСН с НДС

Для предпринимателей в 2026 году будет действовать новая форма декларации по НДС, согласно проекту №162622

При заполнении декларации важно указать, какой вариант ставок ИП применяет. Если у ИП пониженная ставка без вычета, в отчёте показывается только начисленный НДС с продаж.

Способы подачи декларации

Электронный способ подачи декларации применяется для всех плательщиков НДС. Используются специальные программы и сервисы, например Онлайн-бухгалтерия от Точка Банк.

Штрафы и санкции

За несвоевременную подачу декларации по НДС предусмотрены штрафы.