НДС на УСН в розничной торговле

В 2026 году в Налоговый кодекс вводятся значительные изменения. Они затронут НДС, лимиты по упрощёнке, страховые взносы и патентную систему.
Федеральный закон от 28.11.2025 №425‑ФЗ предусматривает изменения лимита дохода для применения патента на розничную торговлю. При превышении лимита предпринимателям придётся переходить на УСН или другую систему налогообложения. В некоторых случаях бывшие патентщики могут стать плательщиками НДС.
Точка Банк разобрал, кого именно коснутся нововведения, как рассчитать налог и что важно учесть при ведении учёта.
Налоговая реформа с 2026 года
Повышение ставки НДС
Главное изменение — повышение стандартной ставки НДС до 22%. Льготная ставка 10% сохранится для социально значимых товаров, например продуктов и детских вещей. Для предпринимателей на УСН всё останется по-прежнему: ставки 5 и 7% повышать не будут.
Льготы
С 2026 года для ИТ-компаний сохраняется освобождение от НДС при продаже отечественного программного обеспечения. Льгота действует на основании подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ и закона №425-ФЗ. Воспользоваться освобождением можно только при одном условии — программа или база данных должны быть включены в Единый реестр российского ПО.
С 1 января 2026 года для компаний, работающих с драгоценными металлами, вводится новая налоговая льгота. Организации, занимающиеся добычей или аффинажем драгоценных металлов, смогут применять ставку НДС 0%. Она распространяется на продажу руды, концентратов и других промышленных продуктов с содержанием драгоценных металлов.
Новый лимит доходов для освобождения от НДС
С 2026 года освобождение от НДС на упрощёнке будет действовать только при доходе до 20 млн ₽ в год. Если доход превысит новый лимит, бизнесу на УСН придётся начислять и платить НДС. Если нет — освобождение сохранится автоматически.
Какие компании розничной торговли должны платить НДС
Обязанность платить НДС зависит от системы налогообложения и размера дохода. Все, кто работает на общей системе (ОСНО), должны платить НДС обязательно.
В 2026 году правила для розницы на упрощёнке изменились: освобождение от НДС не действует, если доход превысил 20 млн ₽ в год. В 2027 году лимит снизится до 15 млн ₽ в год.
Кроме того, платить НДС нужно при ввозе товаров из-за границы — даже на УСН. Ещё одна обязанность возникает у налоговых агентов: они удерживают и перечисляют НДС за других, например при покупке у иностранных компаний.
Кто освобождается от НДС
В 2026 году компании и ИП на УСН с доходом до 20 млн ₽ по-прежнему не платят НДС. Освобождение действует автоматически — никаких заявлений в налоговую подавать не нужно. Также налог не платят те, кто работает по спецрежимам, например самозанятые.
Изменения в системах налогообложения
С 2025 года в налоговой системе России появились важные изменения. Они касаются и граждан, и бизнеса.
Главное нововведение — новая шкала по НДФЛ. Вместо двух ставок теперь действует пять, и размер налога зависит от годового дохода.
- 13% — до 2,4 млн ₽;
- 15% — от 2,4 млн до 5 млн ₽;
- 18% — от 5 млн до 20 млн ₽;
- 20% — от 20 млн до 50 млн ₽;
- 22% — свыше 50 млн ₽.
Изменения для бизнеса — ООО и ИП
- В 2026 году лимит для освобождения от НДС снизят до 20 млн ₽. Это значит, что платить НДС придётся большему числу предпринимателей.
- При этом лимит для применения УСН составит 490,5 млн ₽. Теперь больше компаний смогут оставаться на упрощёнке и не переходить на общую систему.
- Фиксированные страховые взносы для ИП в 2026 году тоже выросли. Теперь предприниматели платят за себя 57 390 ₽ в год.
Как выбрать налоговую ставку
Если доход ИП на УСН в 2026 году превысил 20 млн ₽, нужно выбрать, по какой ставке платить НДС. Есть два варианта — стандартные или пониженные ставки. Каждый вариант имеет свои особенности и влияет на возможность вычета налога.
- Стандартные ставки 22, 10 или 0%. В этом случае ИП может принимать к вычету входящий НДС от поставщиков, как и компании на общей системе. Это удобно, если у предпринимателя есть крупные закупки.
- Пониженные ставки 5 или 7%, но без права на вычет. Ставка 5% действует при доходе от 20 млн до 272,5 млн ₽, а 7% — при доходе от 272,5 млн до 490,5 млн ₽.
Важно учитывать следующие факторы при выборе:
- Если ИП часто покупает товары или услуги с НДС, выгоднее выбрать стандартные ставки. Так предприниматель сможет принимать входящий НДС к вычету и уменьшать сумму налога к уплате. Это особенно важно, если расходы на закупки большие.
- При работе с крупными клиентами также стоит рассмотреть стандартные ставки. Многие партнёры предпочитают работать с плательщиками НДС, чтобы сами могли получить вычеты.
- Если ИП выбрал пониженные ставки и работает по схеме «Доходы минус расходы», входящий НДС можно включить в расходы. Это уменьшит налогооблагаемую базу по УСН и снизит сумму налога.
Перед выбором ставки стоит взвесить все факторы.
Как определить налоговую базу
Налоговая база по НДС — это сумма, с которой рассчитывается налог. Проще говоря, это стоимость проданных товаров, выполненных работ или оказанных услуг без НДС. Именно с этой суммы считается, сколько нужно заплатить в бюджет.
Если ИП продаёт товары или услуги, налоговая база — это их цена по договору, но без учёта налога. Важно не путать: в документах может быть указана общая сумма, включая НДС, но для расчёта базы она не учитывается.
Когда в цене уже заложен НДС, его нужно вычесть. Для этого используют формулу:
Налоговая база = Сумма с НДС / (1 + Ставка НДС / 100).
Расчёт НДС
Расчёт НДС зависит от того, включён ли налог в цену товара и какую систему налогообложения вы используете. От этого меняются формула и итоговая сумма налога.
Если НДС добавляется к цене сверху, используется простая формула:
НДС = Цена без НДС × Ставка / 100.
Например, товар стоит 100 ₽ без НДС, ставка — 22%. Тогда НДС составит 22 ₽.
Если НДС уже включён в цену, формула будет другая:
НДС = Сумма с НДС × Ставка / (100 + Ставка).
Допустим, товар стоит 120 ₽, включая НДС 20%. Тогда сумма налога — 21,64 ₽.
Чтобы рассчитать НДС к уплате в бюджет, нужно знать, сколько налога начислено и сколько уплачено. При этом входящий НДС уменьшает исходящий только при применении стандартных ставок. Если компания использует пониженные ставки без права на вычет, уменьшить сумму налога не получится.
Формула:
НДС к уплате = Исходящий НДС – Входящий НДС.
Например, вы начислили покупателям 20 000 ₽ НДС, а поставщикам заплатили 10 000 ₽. В бюджет нужно перечислить 10 000 ₽.
Как вести учёт по НДС для розницы
Ведение учёта НДС для розничной торговли имеет свои особенности, особенно с учётом изменений, вступивших в силу в 2026 году для компаний и ИП на УСН.
1. Выбор системы налогообложения
- Упрощённая система налогообложения с НДС — доход свыше 20 млн ₽.
2. Ведение учёта НДС
Если ИП работает на УСН с НДС и с правом на вычет, учёт налога для розницы включает следующие шаги:
Учёт исходящего НДС — НДС с продаж:
- Каждая продажа должна быть зафиксирована через кассу — это обязательное правило для всех.
- Покупателю нужно выдать чек. В нём НДС может быть выделен отдельной строкой.
- Все счета-фактуры отражаются в книге продаж. По этим данным рассчитывается исходящий НДС — сумма, которую нужно уплатить в бюджет. Если расчёты за товар ведутся в наличной форме и покупателю выдаётся чек, счёт-фактуру можно не оформлять. В этом случае в книге продаж регистрируются данные с контрольных лент ККТ. А при безналичных расчётах допускается оформить счёт-фактуру в одном экземпляре по итогам квартала на общую сумму полученных оплат.
Учёт входящего НДС — НДС с покупок:
- От поставщиков, которые платят НДС, ИП должны получать счета-фактуры с выделенной суммой налога.
- Все полученные счета-фактуры нужно зарегистрировать в книге покупок.
- Записи из книги покупок дают право на налоговый вычет по НДС. Это позволяет уменьшить сумму налога, которую ИП платит в бюджет.
Декларация по НДС:
Ежеквартально ИП подаёт декларацию по НДС, в которой отражает исходящий НДС, входящий НДС (вычеты) и рассчитывает сумму НДС к уплате или к возмещению в бюджет.
3. Ведение учёта НДС на УСН с пониженными ставками 5 или 7% без права на вычет
При этом варианте учёта ИП не имеет права на вычет входящего НДС.
При продаже товаров нужно начислить НДС по выбранной ставке — 5 или 7%. Эта сумма уже входит в цену, которую видит покупатель.
Налоговый учёт:
- НДС, который предъявляют поставщики, нельзя принять к вычету.
- Но если ИП работает на УСН с объектом «Доходы минус расходы», этот НДС можно учесть в расходах.
Декларация по НДС:
Каждый квартал нужно сдавать декларацию по НДС. В ней ИП указывает только сумму налога, начисленного с продаж. Заявить вычеты в этой декларации нельзя — отражается только исходящий НДС.
Книга продаж:
ИП должны вести книгу продаж для регистрации начисленного НДС.
4. Кассовые аппараты и НДС в рознице
- Все розничные продажи должны проводиться через онлайн-кассы.
- При формировании чека должны указать применяемую ставку НДС — без НДС, 22, 10, 5, 7% и т.д.
5. Документооборот
- Хранить все первичные документы — чеки, счета-фактуры, накладные и акты.
- Если ИП платит НДС, обязательно ведение книги продаж.
- Если ИП работает как посредник, нужно дополнительно вести журнал учёта полученных и выставленных счетов-фактур.
Отчётность по НДС в налоговую для розничной торговли
Розничные продавцы, которые платят НДС, должны сдавать декларацию каждый квартал. Отчёт подаётся только в электронном виде через налоговую систему. Порядок расчёта зависит от системы налогообложения.
Декларация по НДС состоит из нескольких разделов
- В разделе 3 указываются суммы начисленного и входящего НДС.
- Раздел 9 заполняется по данным книги продаж. Для розницы сюда вносится сводная справка по всем кассовым чекам за выбранный период.
Сроки сдачи
Декларация в 2026 году подаётся ежеквартально не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом.
- За I квартал — до 27 апреля.
- За II квартал — до 27 июля.
- За III квартал — до 26 октября.
- За IV квартал — до 25 января 2027 года.
Особенности отчётности на УСН с НДС
- Для предпринимателей в 2026 году будет действовать новая форма декларации по НДС, согласно проекту №162622.
- При заполнении декларации важно указать, какой вариант ставок ИП применяет. Если у ИП пониженная ставка без вычета, в отчёте показывается только начисленный НДС с продаж.
Способы подачи декларации
Электронный способ подачи декларации применяется для всех плательщиков НДС. Используются специальные программы и сервисы, например Онлайн-бухгалтерия от Точка Банк.
Штрафы и санкции
За несвоевременную подачу декларации по НДС предусмотрены штрафы.
- 5% от неуплаченной суммы НДС за каждый полный или неполный месяц просрочки.
- 1 000 ₽, если сумма налога не подлежит уплате.
- Максимальный штраф — 30% от неуплаченной суммы.
- Помимо штрафа, налоговая инспекция может заблокировать расчётный счёт при просрочке более 20 дней.