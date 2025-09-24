УНЭП: что это такое, где применяется и как получить подпись

УНЭП часто вызывает вопросы у начинающих предпринимателей: что это за подпись, где её можно использовать и чем она отличается от квалифицированной? На самом деле всё просто. Усиленная неквалифицированная электронная подпись помогает быстро и безопасно подписывать документы онлайн, экономит время и деньги, а оформить её можно буквально за несколько минут. В этой статье Точка Банк разобрал, зачем нужна УНЭП, как её получить и в каких случаях она пригодится бизнесу и физлицам.

Коротко Юридическая сила появляется только если стороны подписали письменное соглашение. Получить УНЭП можно в удостоверяющем центре или бесплатно через приложение «Госключ». УНЭП — это усиленная неквалифицированная электронная подпись. С её помощью можно безопасно подписывать документы онлайн. Оформление простое и недорогое. Подпись действует 12–15 месяцев. Она подходит для внутреннего документооборота, работы с контрагентами, кадровых документов и некоторых сервисов Госуслуг, например для подачи 3-НДФЛ.

Что такое УНЭП простыми словами

Усиленная неквалифицированная электронная подпись (УНЭП) — это способ подписывать документы онлайн с защитой от подделки. Она использует криптографические алгоритмы и технологии работы подписи. УЭП (куда входят и КЭП, и НЭП) состоит из:

Закрытого ключа — доступен только владельцу

Открытого ключа — необходим для проверки подписи

Сертификата — документ, подтверждающий принадлежность открытого ключа (ключа проверки ЭП) владельцу

В отличие от квалифицированной подписи для УНЭП можно не выпускать отдельный сертификат — оформление обходится дешевле. При этом при желании его всё же можно выпустить, поскольку в законодательстве нет жёстких требований к технологии работы с НЭП.

Есть и другие различия. Квалифицированную подпись (КЭП) выпускают только аккредитованные Минцифры удостоверяющие центры, а неквалифицированную (НЭП) — любые коммерческие УЦ. Для получения КЭП нужно личное присутствие или подтверждённая биометрия, тогда как порядок выпуска НЭП устанавливает сам удостоверяющий центр. Кроме того, КЭП по умолчанию имеет юридическую силу, а для использования НЭП требуется соглашение сторон о её признании.

Ключ можно хранить на флешке, в облаке или даже в телефоне. В каждом из этих вариантов используется специальное программное обеспечение для защиты данных.

С помощью УНЭП можно подтвердить личность подписанта и быть уверенным, что документ никто не изменит. Это простой и доступный вариант для бизнеса.

Для чего нужна усиленная неквалифицированная электронная подпись

УНЭП можно использовать для электронного документооборота (внутреннего и внешнего) как с контрагентами, так и с сотрудниками. Главное условие — стороны должны заранее договориться и письменно закрепить признание такой подписи юридически значимой. Это удобно и позволяет экономить время при обмене документами.

Физическое лицо тоже может использовать УНЭП. Например, чтобы подписывать трудовой договор, заявления или согласия внутри своей компании.

Подпись подходит и для работы с банком — открытия счёта, заказа карт или оформления дополнительных соглашений.

Через личный кабинет налогоплательщика с УНЭП можно подать декларацию 3-НДФЛ, оформить льготы или вернуть переплаченный налог. Это просто и надёжно.

Отличия УНЭП от УКЭП

Главное отличие между УНЭП и УКЭП — в юридической силе по умолчанию и правилах использования. УКЭП всегда признаётся равной собственноручной подписи и подходит для работы с государственными органами. УНЭП же требует отдельного соглашения между сторонами и чаще используется для внутреннего документооборота или работы с партнёрами.

Юридическая сила:

УКЭП приравнивается к обычной подписи автоматически, без лишних условий

УНЭП действует только тогда, когда участники документооборота заранее договорились об этом письменно

Как получить сертификат УНЭП

Получить УНЭП можно в удостоверяющем центре, даже если он не аккредитован. Её также можно оформить самостоятельно, например через приложения «Госключ» или «Моя подпись».

Подпись действует один год с момента выпуска. Чтобы продолжить пользоваться, нужно оформить новую УНЭП, а старая автоматически перестанет работать.

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Проверка и использование УНЭП

Статус сертификата УНЭП, оформленного в приложении «Госключ», можно проверить по серийному номеру в реестре сертификатов. Ещё один вариант — зайти на портал уполномоченного федерального органа и найти информацию там.

Сертификат УКЭП можно проверить не только на портале аккредитованного УЦ. Для этого существуют плагины от КриптоПро (Signature и PDF). А если нужно убедиться в актуальности своей подписи, то подсказку даст сам криптопровайдер КриптоПро CSP.

Срок действия УНЭП и как её продлить

Срок действия УНЭП обычно составляет 12–15 месяцев. После этого подпись не продлевается, а перевыпускается заново. Сделать это можно с помощью действующего сертификата или через повторную идентификацию.

Чтобы не остаться без подписи, заранее проверяйте срок её действия. Обычно напоминания приходят за 30–7 дней до окончания. Если сертификат всё же просрочен, придётся заново подтверждать личность в удостоверяющем центре.

Перевыпуск возможен двумя способами:

Первый — онлайн: вы подписываете заявление действующим сертификатом, и система выпускает новый

Второй — с личной идентификацией в удостоверяющем центре, если срок действия уже истёк

В приложении «Госключ» процесс ещё проще. После подтверждения учётной записи на Госуслугах новый сертификат появится прямо в приложении. В других случаях УЦ запишет его на тот носитель, который вы использовали раньше.

Что делать при утере сертификата УНЭП

Если вы потеряли сертификат УНЭП, нужно действовать быстро. Сначала обратитесь в удостоверяющий центр, который его выдал, и подайте заявление на отзыв. Восстановить утерянный сертификат нельзя, поэтому придётся выпустить новый.

Важно сообщить партнёрам и коллегам, что подпись скомпрометирована. Так вы исключите риск использования её в ваших отношениях по ошибке.

Если есть подозрение, что подпись могли использовать в мошеннических целях, обратитесь в налоговую инспекцию. Там зафиксируют ситуацию и помогут защитить ваши интересы.

При подозрении на кражу стоит подать заявление в полицию. В качестве доказательства предоставьте документы из удостоверяющего центра.