Коротко Отправка договора по ЭДО — это юридически значимая процедура, которая требует соблюдения форматов, использования электронной подписи и фиксации всех действий у оператора. Процесс включает три основных этапа: создание документа, подписание электронной подписью и отправка контрагенту через систему ЭДО. Весь этот цикл можно вести прямо в интерфейсе личного кабинета Точка Банка, не переключаясь между разными сервисами. Статус отправленного договора отслеживается в реальном времени: вы всегда видите, получил и подписал ли его контрагент.

Что такое электронный договор и его особенности

Электронный договор — это соглашение между сторонами, заключённое в цифровой форме. В отличие от простого скана бумажного документа он создаётся сразу в электронном виде, например в формате PDF или XML, и подписывается электронной подписью. Это делает его полноценным юридическим документом, который можно использовать в суде, налоговой и для бухгалтерского учёта.

Особенность электронного договора в том, что его жизненный цикл полностью прозрачен. Система ЭДО фиксирует каждое действие: когда документ создан, когда отправлен, когда получен контрагентом, когда подписан с каждой стороны. В случае спора эти данные служат доказательством.

Правовая основа заключения договоров в электронном виде

Возможность заключать договоры в электронном виде закреплена в Гражданском кодексе РФ. Ст. 434 ГК РФ прямо разрешает заключать договор в электронной форме, если стороны используют электронную подпись. А ст. 160 ГК РФ допускает использование электронной подписи как аналога собственноручной.

Дополнительно порядок регулируется Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи». Он определяет, какие виды подписи (простая, неквалифицированная, квалифицированная) можно использовать в разных ситуациях. Для договоров достаточно неквалифицированной подписи, если стороны заранее согласовали её использование.

Для работы с государственными информационными системами нужна квалифицированная электронная подпись (КЭП). Она также потребуется для участия в госзакупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также для подачи документов в налоговую инспекцию и суд.

Какие договоры можно заключать в электронном виде

Законодательство не ограничивает перечень договоров, которые можно заключить в электронном виде. На практике в цифровой формат переводят большинство типов соглашений:

Договоры купли-продажи и поставки. Стороны обмениваются подписанными документами через ЭДО , а первичные документы (акты, накладные) идут в комплекте.

Договоры оказания услуг и подряда. Подписанный акт в электронном виде становится основанием для оплаты.

Лицензионные договоры и соглашения об отчуждении прав. Если предметом является использование программного обеспечения или интеллектуальной собственности, цифровая форма оптимальна.

Дополнительные соглашения и протоколы разногласий. Вносят изменения в уже действующие электронные договоры.

Трудовые договоры (КЭДО). В 2026 году государство продолжает поэтапно расширять применение кадрового электронного документооборота.

Ограничения касаются сделок, которые требуют нотариального удостоверения, или случаев, когда одной из сторон является физическое лицо, не имеющее технической возможности подписания документа электронной подписью.

Отличия электронного договора от бумажного

Главное отличие заключается в том, как оформляется и подтверждается документ. Бумажный договор существует на бумаге и заверяется собственноручной подписью сторон. Электронный договор представляет собой цифровой файл, а его подлинность и неизменность подтверждаются электронной подписью и криптографическими средствами защиты.

Признак Бумажный договор Электронный договор Носитель Физический лист бумаги Файл (XML, PDF, DOCX) Подпись Собственноручная подпись и печать (если есть) Электронная подпись (ПЭП, НЭП, КЭП) Скорость обмена Дни или недели (почта, курьер) Секунды или минуты (онлайн) Хранение Требует места, риск утери или порчи Подписанные документы хранятся в архиве оператора ЭДО. Это позволяет в любой момент получить доступ к договору, проверить историю его обработки и подтвердить факт отправки, получения и подписания сторонами Доказательство в суде Предъявляется физический оригинал Предъявляются файл с подписью и подтверждение оператора ЭДО

Преимущества электронного договора

Переход на электронные договоры даёт бизнесу несколько ключевых преимуществ.

Скорость. Договор доставляется контрагенту за секунду. Отпадает необходимость ждать курьера или отправлять письмо по почте. Экономия. Не нужно тратиться на бумагу, картриджи, конверты и курьерские службы. В Точка Банк можно подключить ЭДО без абонентской платы и платить только за отправку документов. Прозрачность. В системе виден статус документа: «Отправлен», «Получен», «Подписан» или «Отказ в подписи». Вы всегда знаете, на каком этапе находится согласование. Безопасность. Электронная подпись позволяет подтвердить, кто подписал документ. В зависимости от вида электронной подписи также можно проверить факт внесения изменений в документ после подписания. Удобство хранения. Все договоры хранятся в единой системе, их легко найти по ИНН контрагента или дате, не разбирая завалы бумаг.

Как создать электронный договор в ЭДО от Точка Банк

Создание договора в системе начинается с подготовки файла. В ЭДО от Точка Банк можно работать с документами в форматах PDF, DOC и других, но для юридической значимости важно подписать их электронной подписью.

Инструкция:

1. Авторизуйтесь в личном кабинете Точка Банка.

2. Перейдите в раздел «Документооборот».

3. Нажмите кнопку «Создать» или «Загрузить».

4. Загрузите файл с договором. Убедитесь, что в файле уже заполнены все реквизиты сторон, предмет договора и прочие условия. Система ЭДО не редактирует содержимое документа, она лишь обеспечивает его юридически значимую передачу.

5. Выберите тип документа. Для договоров обычно выбирают тип «Договор». Если нет строго утверждённой формы, выберите «Прочее».

6. Укажите контрагента. Система предложит выбрать компанию из списка ваших контрагентов или добавить новую по ИНН.

Экспертное мнение При работе с электронными договорами важно заранее проверить, какая подпись нужна для конкретного документа. Для большинства договоров между бизнесом достаточно НЭП, если стороны договорились о её использовании. КЭП потребуется для документов, где закон требует усиленной подписи, например при обмене с госорганами. ЭДО помогает не только подписывать договоры, но и хранить всю историю работы с ними: от отправки до получения и подписания.

В ⁠ЭДО от Точка Банк можно создавать, подписывать и отправлять документы прямо в интернет-банке, а также работать с контрагентами без бумажного обмена. Дарья Жуковская Эксперт ЭДО от Точка Банка

Как отправить электронный договор в ЭДО от Точка Банк

После того как файл загружен, необходимо отправить его контрагенту и настроить процесс подписания.

Инструкция:

1. На этапе создания документа выберите действие «Подписать и отправить». Можно выбрать подходящий тип электронной подписи: неквалифицированную (НЭП) или квалифицированную (КЭП) — в зависимости от задач и требований к документам.

2. Нажмите «Подписать и отправить».

После отправки документу присвоится статус «Ждет подписи контрагента». Если контрагент использует другую систему ЭДО, документ всё равно дойдёт благодаря системе роуминга между операторами.

Юридическая сила электронного договора

Юридическая сила электронного договора определяется двумя факторами: наличием электронной подписи и соблюдением законодательства.

Квалифицированная электронная подпись (КЭП) приравнивается к собственноручной подписи и не требует дополнительных соглашений между сторонами.

Неквалифицированная (НЭП) или простая (ПЭП) подписи придают документу юридическую силу только в том случае, если стороны заранее заключили соглашение о признании такой подписи. Например, в примечании к договору, при обмене письмами или в рамках отдельного соглашения между сторонами.