Что такое опционы и как ими торговать

Что такое опцион

Опцион – это контракт, который даёт покупателю право купить или продать базовый актив по определённой цене. Это право, а не обязанность. Если в день Х условия будут невыгодными, можно ничего не покупать и не продавать.

Чтобы получить такое право, покупатель опциона платит продавцу деньги – опционную премию.

Продавец в любом случае получает деньги, даже если опцион в итоге не исполнится. Но если покупатель решит воспользоваться своим правом и захочет совершить сделку, продавец обязан выполнить свои обязательства.

У покупателя опциона – право, у продавца – обязанность.

Инвесторы покупают опционы, так как у них высокая потенциальная доходность. При этом, максимальный убыток – размер уплаченной премии.

Опционная торговля проходит на Мосбирже. Чтобы купить опцион, нужно открыть брокерский счёт в банке и пройти тестирование, если у вас нет лицензии брокера.

Термины

Страйк – цена, по которой актив продадут или купят на условиях опциона.

Дата экспирации – срок опциона. До этой даты покупатель может воспользоваться своим правом купить или продать актив. Когда срок закончится, опцион перестанет действовать.

Опционная премия – стоимость опциона, которую получает продавец.

Базовый актив – предмет сделки. Это акция, фьючерс, индекс, валюта, товары.

Внебиржевой опцион – опцион, которым торгуют вне биржи. У него более долгий срок действия, например, 10 лет.

Виды опционов

Главное, на что стоит обратить внимание при покупке опциона – его вид. Есть два основных вида - колл и пут опционы. Они дают разные права своим владельцам.

Колл-опционы

Если опцион даёт покупателю право купить актив по определённой цене – это опцион call. Его покупают, когда делают ставку на рост рыночной цены на актив. Если цена вырастет, покупатель воспользуется своим правом на покупку и получит доход.

ПРИМЕР Прямо сейчас акция компании Х стоит 1 000 рублей, но цена колеблется. Неизвестно, какой она будет через месяц. Поэтому инвестор покупает колл-опцион, в рамках которого он имеет право купить акцию компании за 1 000 рублей, сколько бы она не стоила на самом деле на бирже. Такое право у него есть пока не закончится опцион — до даты экспирации. За это право инвестор заплатил 300 рублей. Инвестор надеется, что скоро цена вырастет, и он сможет заработать. Продавец же считает, что скоро цена снизится в два раза, поэтому ему будет выгодно продать акцию за 1 000 рублей. В этом случае повезло покупателю: цена акции Х выросла до 2 000 рублей. А он забронировал себе право купить её за 1 000 рублей. Покупатель воспользовался своим правом – купил акцию, а потом перепродал её по рыночной цене. В итоге он получил 700 рублей чистой прибыли: 1 000 рублей на разнице – минус 300 рублей, уплаченных за опцион.

Пут-опционы

Если опцион даёт покупателю право продать актив по определённой цене – это опцион put. Его покупают, когда делают ставку на то, что рыночная цена на актив в будущем упадёт.

ПРИМЕР За 100 рублей инвестор купил пут-опцион, в рамках которого он может продать акции компании Х за 1 000 рублей в течение 30 дней. Он считает, что в этом месяце цены будут падать, поэтому ему выгодна такая сделка. Так и случилось: через неделю цена акции снизилась до 700 рублей. У предпринимателя сохранилось право продать её за 1 000 рублей. Конечно, инвестор продаёт акцию и получает 200 рублей чистой прибыли с учётом 100 рублей, которые он заплатил за пут-опцион.

Американские опционы

Американские опционы можно исполнить в любой рабочий день биржи – с момента покупки опциона до даты экспирации.

ПРИМЕР За 100 рублей инвестор купил опцион на три месяца со страйком 1 000 рублей. Через месяц цена на актив поднялась до 1 800 рублей. В этот момент инвестор решил исполнить опцион и получить 700 рублей прибыли – он считает, что сейчас самое время, потому что дальше цена будет падать. Его опцион был американским, поэтому он может исполнить его спустя месяц, хотя дата экспирации наступит только через три.

Европейские опционы

Европейские опционы можно исполнить только в дату экспирации, то есть в самом конце. Если не хочется держать опционный контракт до конца, единственное что можно сделать – перепродать его.

ПРИМЕР Инвестор купил европейский колл-опцион на три месяца со страйком 2 000 рублей. Через месяц цена актива выросла до 3 000 рублей. Инвестору было бы выгодно сейчас исполнить опцион, но такой возможности у него нет, ведь дата экспирации только через два месяца. Поэтому у владельца опциона есть два пути: держать его дальше либо перепродать другому инвестору.

Другие виды опционов

Существует ещё одна классификация опционов — по способу исполнения:

Поставочный опцион. Он считается исполненным, если инвестор получил актив в день экспирации. Например, если он купил поставочный опцион на золото, в конце сделки он должен получить именно золото.

Расчётный опцион. Считается исполненным, если в день экспирации на счёт зачислили деньги. Товар в этом случае не поставляется.

По способу уплаты премии.

Премиальный опцион. Покупатель платит продавцу премию только один раз - в самом начале один раз в самом начале.

Маржируемый опцион. У покупателя и продавца блокируют на счёте денежный депозит – размер гарантийного обеспечения.

Каждый день до даты экспирации биржа подводит итоги торгов, пересчитывает маржу (цену опциона и текущую стоимость актива) и переводит деньги либо от покупателя – к продавцу, либо наоборот.

И последняя классификация – по сроку действия опциона:

недельные,

месячные,

квартальные.

Разница между опционами и бинарными опционами

Бинарные и обычные опционы – это не одно и то же. Потому что обычные опционы характеризуются несколькими особенностями.

Их продают лицензированные брокеры.

Сделка заключается между двумя трейдерами. Биржа – посредник.

Брокер зарабатывает на комиссии того, кто заработал в сделке, а не на убытках инвестора.

Рынок контролирует Банк России.

Беттинговые бинарные опционы относятся к ставкам: упадёт или вырастет цена актива. В России нет лицензированных брокеров, которые продают бинарный опцион. Те, кто так делает – серые недобросовестные брокеры, которые выдают азартную игру за финансовый инструмент.

Как определить цену опциона

Цена опциона – размер уплаченной премии продавцу. Эти деньги платит покупатель опциона, чтобы иметь право что-то купить или продать по оговоренной цене.

Размер этой премии складывается из двух показателей.

Внутренняя стоимость базового актива. Она складывается из разницы между спотовой (текущей) ценой на актив и страйком. Если спотовая цена базового актива растет, то колл-опцион на бирже дорожает, а пут-опцион, наоборот, дешевеет. Временная стоимость базового актива – наценка за опцион. Чем ближе дата экспирации, тем ниже наценка. Ещё наценка зависит от волатильности актива, то есть от того как быстро и в какую сторону меняется рыночная цена.

ПРИМЕР Если инвестор покупает опцион с датой экспирации через полгода, он платит премию 10 рублей. А если дата экспирации через месяц – 100 рублей.

Как зарабатывают на опционах, всё о доходности

Есть три способа, как можно зарабатывать на опционах:

Спекуляция. В этом случае даже не нужно приобретать сам товар. Вы покупаете опцион, дожидаетесь выгодного момента до даты экспирации, когда его можно перепродать, и получаете прибыль. Бронирование цены. Если вы хотите приобрести или продать актив, можете зафиксировать цену, по которой будет выгодно совершить эту сделку. Хеджирование рисков по другим активам. Это способ страхования других активов.

ПРИМЕР Инвестор купил 10 акций компании Х по 1 000 рублей. Теперь у него в портфеле активов на 10 000 рублей. Но цены на акции постоянно меняются. Чтобы не уйти в убыток и сократить риски, инвестор покупает пут-опцион со страйком на эту акцию в 1 000 рублей. Теперь у него есть право продать акции компании Х по 1 000 рублей, даже если на рынке они будут стоить дешевле. Это и есть страховка инвестора. Страховку ему продал продавец, который считал, что акции будут расти, и страховой случай не наступит.

Когда мы говорим о доходности опционов, важно поговорить и о стратегиях заработка. Их две – выбирайте ту, которая больше всего подходит под ваши цели:

Продажа колл-опционов с покрытием. В этой ситуации инвестор покупает опционы, а потом продаёт их, чтобы получить прибыль или избавиться от неприбыльного актива. При такой стратегии низкие риски уйти в убыток, так как максимальная потеря – размер уплаченной премии за опцион.

Одновременная покупка колл- и пут-опционов на один актив. Так инвесторы зарабатывают при любом движении цены. Но стоит помнить, что и точка безубыточности тогда выше, потому что заплачено две премии, которые нужно «отбить». Такая стратегия окупит себя только в случае, если цена на актив сильно превысит страйк.

Риски при торговле опционами

По сравнению с акциями, опционы – более рискованный финансовый инструмент. В случае падения цены с акциями можно спокойно пересидеть неблагоприятный период. А с опционами так не получится, потому что они не бессрочны.

Но это не единственный риск.

Риск при продаже в шорт

Самый главный риск поджидает инвесторов, продающих опционы, которых у них в действительности нет, в шорт. Ведь теперь у них не право, а обязанность исполнить опцион. И так как колебание цен на актив может быть огромным, размер убытка не ограничен.

ПРИМЕР У предпринимателя нет акций компании Y, но он решил рискнуть и продать пут-опцион на одну акцию. Он надеется, что просто получит премию и исполнять опцион не придётся. Спотовая цена акции Y сейчас — 5 000 рублей. Но когда она поднялась до 7 000 рублей, владелец опциона решил исполнить его. Теперь предпринимателю нужно продать ему акцию за 5 000 рублей. Но акции у него нет. Поэтому сперва он покупает её за 7 000 рублей по текущей цене, а потом продаёт за 5 000 рублей, как было указано в опционе.

Риск при продаже поставочного опциона

Аналогичная ситуация возникает при продаже поставочных опционов. Ведь теперь предприниматель обязан продать актив. А если его нет, убытки тоже не ограничены.

Риск неудачного прогнозирования

Чтобы зарабатывать на опционах, нужно анализировать рынок и делать удачные прогнозы. Поэтому третий риск заключается в том, что можно неправильно спрогнозировать страйк-цену. Размер убытка при этом – уплаченная премия.

ПРИМЕР Акция компании Х стоит 1 000 рублей, но цена постоянно колеблется, и неизвестно, какой она будет через месяц. Поэтому инвестор покупает колл-опцион, в рамках которого он имеет право купить акцию компании Х за 1 000 рублей, сколько бы она не стоила на самом деле на бирже. Но такое право у него есть пока не закончится опцион. За это право инвестор заплатил 300 рублей. По его прогнозам, скоро цена вырастет, поэтому это будет удачная сделка. Продавец же считает, что скоро цена снизится в два раза, поэтому продать акцию за 1 000 рублей ему будет выгодно. Прав оказался продавец: цена акции Х упала до 500 рублей. Поэтому покупатель не стал исполнять свой опцион и покупать акцию. В конечном итоге он потерял всего 300 рублей, которые заплатил как премию продавцу.

Плюсы опционов

Есть возможность зафиксировать цену на базовый актив.

Можно спекулировать: перепродавать опционы на бирже и зарабатывать на разнице в цене.

Если условия будут невыгодными, покупатель может не совершать сделку.

Если условия будут выгодными для покупателя, продавец обязан исполнить свои обязательства.

Риски минимальны: нельзя потерять больше, чем размер уплаченной премии.

Плюс для продавца: он в любом случае получает премию.

Минусы опционов