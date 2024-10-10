Что такое опционы и как ими торговать

Что такое опцион
Опцион – это контракт, который даёт покупателю право купить или продать базовый актив по определённой цене. Это право, а не обязанность. Если в день Х условия будут невыгодными, можно ничего не покупать и не продавать.
Чтобы получить такое право, покупатель опциона платит продавцу деньги – опционную премию.
Продавец в любом случае получает деньги, даже если опцион в итоге не исполнится. Но если покупатель решит воспользоваться своим правом и захочет совершить сделку, продавец обязан выполнить свои обязательства.
У покупателя опциона – право, у продавца – обязанность.
Инвесторы покупают опционы, так как у них высокая потенциальная доходность. При этом, максимальный убыток – размер уплаченной премии.
Опционная торговля проходит на Мосбирже. Чтобы купить опцион, нужно открыть брокерский счёт в банке и пройти тестирование, если у вас нет лицензии брокера.
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Термины
- Страйк – цена, по которой актив продадут или купят на условиях опциона.
- Дата экспирации – срок опциона. До этой даты покупатель может воспользоваться своим правом купить или продать актив. Когда срок закончится, опцион перестанет действовать.
- Опционная премия – стоимость опциона, которую получает продавец.
- Базовый актив – предмет сделки. Это акция, фьючерс, индекс, валюта, товары.
- Внебиржевой опцион – опцион, которым торгуют вне биржи. У него более долгий срок действия, например, 10 лет.
Виды опционов
Главное, на что стоит обратить внимание при покупке опциона – его вид. Есть два основных вида - колл и пут опционы. Они дают разные права своим владельцам.
Колл-опционы
Если опцион даёт покупателю право купить актив по определённой цене – это опцион call. Его покупают, когда делают ставку на рост рыночной цены на актив. Если цена вырастет, покупатель воспользуется своим правом на покупку и получит доход.
Пут-опционы
Если опцион даёт покупателю право продать актив по определённой цене – это опцион put. Его покупают, когда делают ставку на то, что рыночная цена на актив в будущем упадёт.
Американские опционы
Американские опционы можно исполнить в любой рабочий день биржи – с момента покупки опциона до даты экспирации.
Европейские опционы
Европейские опционы можно исполнить только в дату экспирации, то есть в самом конце. Если не хочется держать опционный контракт до конца, единственное что можно сделать – перепродать его.
Другие виды опционов
Существует ещё одна классификация опционов — по способу исполнения:
- Поставочный опцион. Он считается исполненным, если инвестор получил актив в день экспирации. Например, если он купил поставочный опцион на золото, в конце сделки он должен получить именно золото.
- Расчётный опцион. Считается исполненным, если в день экспирации на счёт зачислили деньги. Товар в этом случае не поставляется.
По способу уплаты премии.
- Премиальный опцион. Покупатель платит продавцу премию только один раз - в самом начале один раз в самом начале.
- Маржируемый опцион. У покупателя и продавца блокируют на счёте денежный депозит – размер гарантийного обеспечения.
Каждый день до даты экспирации биржа подводит итоги торгов, пересчитывает маржу (цену опциона и текущую стоимость актива) и переводит деньги либо от покупателя – к продавцу, либо наоборот.
И последняя классификация – по сроку действия опциона:
- недельные,
- месячные,
- квартальные.
Разница между опционами и бинарными опционами
Бинарные и обычные опционы – это не одно и то же. Потому что обычные опционы характеризуются несколькими особенностями.
- Их продают лицензированные брокеры.
- Сделка заключается между двумя трейдерами. Биржа – посредник.
- Брокер зарабатывает на комиссии того, кто заработал в сделке, а не на убытках инвестора.
- Рынок контролирует Банк России.
Беттинговые бинарные опционы относятся к ставкам: упадёт или вырастет цена актива. В России нет лицензированных брокеров, которые продают бинарный опцион. Те, кто так делает – серые недобросовестные брокеры, которые выдают азартную игру за финансовый инструмент.
Как определить цену опциона
Цена опциона – размер уплаченной премии продавцу. Эти деньги платит покупатель опциона, чтобы иметь право что-то купить или продать по оговоренной цене.
Размер этой премии складывается из двух показателей.
- Внутренняя стоимость базового актива. Она складывается из разницы между спотовой (текущей) ценой на актив и страйком. Если спотовая цена базового актива растет, то колл-опцион на бирже дорожает, а пут-опцион, наоборот, дешевеет.
- Временная стоимость базового актива – наценка за опцион. Чем ближе дата экспирации, тем ниже наценка. Ещё наценка зависит от волатильности актива, то есть от того как быстро и в какую сторону меняется рыночная цена.
Как зарабатывают на опционах, всё о доходности
Есть три способа, как можно зарабатывать на опционах:
- Спекуляция. В этом случае даже не нужно приобретать сам товар. Вы покупаете опцион, дожидаетесь выгодного момента до даты экспирации, когда его можно перепродать, и получаете прибыль.
- Бронирование цены. Если вы хотите приобрести или продать актив, можете зафиксировать цену, по которой будет выгодно совершить эту сделку.
- Хеджирование рисков по другим активам. Это способ страхования других активов.
Когда мы говорим о доходности опционов, важно поговорить и о стратегиях заработка. Их две – выбирайте ту, которая больше всего подходит под ваши цели:
- Продажа колл-опционов с покрытием. В этой ситуации инвестор покупает опционы, а потом продаёт их, чтобы получить прибыль или избавиться от неприбыльного актива. При такой стратегии низкие риски уйти в убыток, так как максимальная потеря – размер уплаченной премии за опцион.
- Одновременная покупка колл- и пут-опционов на один актив. Так инвесторы зарабатывают при любом движении цены. Но стоит помнить, что и точка безубыточности тогда выше, потому что заплачено две премии, которые нужно «отбить». Такая стратегия окупит себя только в случае, если цена на актив сильно превысит страйк.
Риски при торговле опционами
По сравнению с акциями, опционы – более рискованный финансовый инструмент. В случае падения цены с акциями можно спокойно пересидеть неблагоприятный период. А с опционами так не получится, потому что они не бессрочны.
Но это не единственный риск.
Риск при продаже в шорт
Самый главный риск поджидает инвесторов, продающих опционы, которых у них в действительности нет, в шорт. Ведь теперь у них не право, а обязанность исполнить опцион. И так как колебание цен на актив может быть огромным, размер убытка не ограничен.
Риск при продаже поставочного опциона
Аналогичная ситуация возникает при продаже поставочных опционов. Ведь теперь предприниматель обязан продать актив. А если его нет, убытки тоже не ограничены.
Риск неудачного прогнозирования
Чтобы зарабатывать на опционах, нужно анализировать рынок и делать удачные прогнозы. Поэтому третий риск заключается в том, что можно неправильно спрогнозировать страйк-цену. Размер убытка при этом – уплаченная премия.
Плюсы опционов
- Есть возможность зафиксировать цену на базовый актив.
- Можно спекулировать: перепродавать опционы на бирже и зарабатывать на разнице в цене.
- Если условия будут невыгодными, покупатель может не совершать сделку.
- Если условия будут выгодными для покупателя, продавец обязан исполнить свои обязательства.
- Риски минимальны: нельзя потерять больше, чем размер уплаченной премии.
- Плюс для продавца: он в любом случае получает премию.
Минусы опционов
- Если продавать опцион в шорт, размер убытков не ограничен.
- Если продавать поставочные опционы на активы, которых нет, убытки также могут быть большими.
- Можно неудачно спрогнозировать страйк-цену.