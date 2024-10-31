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Кадровый учёт
Кадровый учёт

Увольнение сотрудников при закрытии ИП

Иногда индивидуальные предприниматели закрывают бизнес. Причины бывают разными: смена деятельности, низкий доход или просто выгорание. 

31.10.2024
3615
3615

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При закрытии бизнеса важно позаботиться не только о себе, но и о своих сотрудниках — для них увольнение тоже станет стрессом. Поэтому важно сделать всё по закону и с уважением к людям. 

Как правильно уволить работника при ликвидации ИП?

Если предприниматель закрывает бизнес, он должен позаботиться о правильном расставании с сотрудниками. Трудовые отношения прекращаются по его инициативе, а значит и ответственность на нём.  Поэтому ИП должен законно уволить работников и выплатить им всё что должен. 

Закрытие компании — достаточное основание, чтобы распустить штат. Но у такого процесса есть свои особенности. Если коротко, он состоит из четырёх этапов. 

  1. Предприниматель заранее сообщает сотрудникам и в службу занятости о том, что планирует закрыть ИП
  2. Готовит и заполняет все документы, связанные с сокращением при ликвидации
  3. Делает расчёт и выплачивает работникам всё необходимое. 
  4. Выдаёт сотрудникам документы
  5. Сдаёт отчёты. 

Давайте остановимся подробнее на каждом шаге. 

Важно правильно оформить все документы, рассчитаться с сотрудниками, составить отчёты и уплатить налоги. Если вы не знаете, как это правильно сделать, воспользуйтесь сервисом для кадрового и бухгалтерского учёта. Наши эксперты помогут вам разобраться.

Уведомление об увольнении при ликвидации

В Трудовом Кодексе указано, что сотрудника надо предупредить об увольнении за 2 месяца. Но это распространяется только на работодателей-юрлиц. 

Для ИП действуют другие правила. Если ИП прекращает деятельность, он должен уведомить сотрудника об увольнении в срок, установленный трудовым договором. Если срок там не указаны, ИП вправе сообщить об увольнении в любой срок. 

Пример

Иван — владелец бистро. В трудовом договоре с сотрудниками он указал, что обязан уведомить об увольнении за три рабочих дня. Если он закроет ИП в понедельник, предупредить сотрудников надо во вторник прошлой недели. 

При возможности стоит предупредить работников как можно раньше. Это поможет им подготовиться и заранее найти новую работу. 

Предупреждение службы занятости об увольнении сотрудников

Информацию о закрытии ИП надо разместить на сайте «Работа в России».  Для этого есть специальная форма № 1

В службу занятости о прекращении работы сообщают заранее. Срок зависит от количества сотрудников. Если их меньше 15 — за две недели. А если больше — за три месяца, потому что это уже массовое увольнение. Иногда ИП решает закрыть бизнес, а потом меняет своё решение и продолжает работу. В этом случае надо сообщить в службу занятости об изменении планов — на это даётся 3 дня с момента принятия решения.

Наталья Баннова, эксперт по ликвидации ИП

Приказ об увольнении сотрудников при закрытии ИП

ИП должен издать приказ по унифицированной форме Т-8 или по собственной форме, разработанной ИП. 

Важно указать в приказе, что основание для увольнения — «Уволен/а в связи с прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, пункт 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.»

Эта же формулировка пойдёт в трудовую книжку.

Приказ должен подписать сотрудник.

Запись об увольнении в трудовой книжке

ИП должен сделать запись о прекращении сотрудничества в трудовой книжке сотрудника. Что надо указать: 

  • дату увольнения; 
  • основание увольнения, указанное в приказе. 

Если трудовая книжка электронная, надо заполнить форму СТД-Р. Её выдают на руки работнику. 

Кроме того, данные надо отправить в СФР по месту регистрации ИП. Для этого заполните форму ЕФС-1.

Выплаты сотрудникам при увольнении 

ИП обязан выплатить сотруднику: 

  • зарплату;
  • деньги за отпуск, в который он не успел сходить.
Рассчитать выплаты для ИП на УСН, патенте и АУСН можно в сервисе Точки «Онлайн-бухгалтерия». Сервис формирует платёж на аванс и зарплату, отпуск и увольнение, налоги и взносы — вам останется только нажать на кнопку «Отправить».
 
Кроме того, сервис подготовит отчёты, которые относятся к приёму и увольнению сотрудника, отпуску, а также обязательные отчёты за сотрудников. А вам нужно только подписать и отправить в СФР или ФНС.

Если в трудовом договоре были прописаны дополнительные условия, нужно их соблюсти. Их прописывают при приёме на работу, чтобы сотрудник мог быть спокоен и уверен в надёжности работодателя. Один из распространённых вариантов — 3-6 окладов. 

Пример

У ИП производство керамической посуды. В трудовом договоре с сотрудником он указал повышенный размер выходного пособия — три среднемесячных заработка. Зарплата сотрудника — 40 000 рублей. Значит при увольнении он получит 120 000 рублей.

Какие документы необходимо предоставить сотрудникам при закрытии ИП?

В день увольнения надо выдать человеку на руки несколько документов. 

  1. Трудовая книжка: В ней должна быть запись с датой и причиной увольнения. 
  2. Справка о доходах (2-НДФЛ): Если сотрудник запрашивает, вы можете предоставить справку о доходах за период работы. Это может понадобиться для получения пособий по безработице или кредитов.
  3. Приказ об увольнении. Оригинал надо оставить у себя, а сотруднику по запросу  можно предоставить копию приказа.
  4. Расчетный лист. Этот документ содержит информацию о расчетах с сотрудником, включая сумму заработной платы, компенсации за отпуск и другие выплаты.
  5. Справка о работе: По запросу сотрудника можно выдать справку о том, что он работал у ИП с указанием должности и периода работы.
  6. Документы о компенсациях: Если предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации, стоит подготовить соответствующие документы.
  7. Дополнительные документы, которые хранились у кадровика.

Пример

Анна работала медсестрой. При устройстве на работу она прошла обследование за счёт работодателя и принесла медицинскую книжку. Когда она будет уходить с работу, обязательно надо вернуть её обратно. Даже если обследование оплачивал работодатель.

Постарайтесь сохранить хорошие отношения: возможно, вы ещё не раз поработаете вместе. Законное и порядочное расторжение договора может стать залогом надёжных отношений в будущем.

После того, как ИП распустил штат, можно переходить к следующему этапу — формированию заявления. Точка подробно рассказывала о том, как закрыть ИП.

Помощь в ликвидации ИП

Мы сформируем для вас заявление за пару минут, и вы сможете подать его в ФНС. Ликвидация займёт 5 рабочих дней. После закрытия ИП не забудьте сдать декларацию, уплатить налоги и страховые взносы.

Вопросы по теме

Сотрудник не приходит за трудовой: что делать?

Уведомление о том, что трудовую книжку надо забрать, можно послать по почте. То же самое касается справки СТД-Р, которую выдают работникам с электронными книжками. 

По согласованию с человеком, трудовую книжку или справку можно отправить по почте. Например, если он переехал в другой город. 

Может ли сотрудник не согласиться с тем, что его увольняют из-за ликвидации?

Если заранее предупредить о закрытии бизнеса, выплатить все положенные суммы и оформить все необходимые документы, увольнение сотрудников при закрытии ИП будет правомерным. 

Конечно, сотрудники в любом случае могут расстроиться, счесть ситуацию несправедливой и обратиться в суд. Например, беременная женщина может быть уверена, что её не имеют права увольнять. И это действительно так — к будущим мамам важно относиться бережно, и увольнять их нельзя. 

Единственная ситуация, в которой возможно увольнение беременной, ликвидация ИП или организации. Об этом прямо говорит закон

Надо ли платить премию при увольнении?

Премия — право работодателя на поощрение сотрудника, а не обязанность. Поэтому выплата зависит от положения о премировании и другого документа, который регулирует выплату премий. А ещё — от желания работодателя.

Можно ли уволить по другим основаниям?

Да, можно. Но только если есть реальная причина. Например, если работник прогуляет работу.

Какие выплаты положены сотрудникам при увольнении из-за закрытия ИП?

Заработная плата за отработанное время и компенсация за отпуск. Если в договоре прописаны дополнительные условия, например, выплата нескольких окладов, их тоже надо соблюсти. 

Можно ли уволить досрочно, не дожидаясь истечения установленных договором сроков?

Да. По договоренности с работником, возможно с дополнительной выплатой. Согласие работника на досрочное увольнение должно быть письменно зафиксировано.

Можно ли закрыть ИП, не увольняя сотрудника?

Нет. Так как ИП закрывает бизнес, работать будет негде. А значит, рабочего места, обязанностей и статуса сотрудника у человека не будет.  

Кого нельзя уволить при закрытии ИП?

При ликвидации можно увольнять всех. Даже категории людей, которых нельзя увольнять в обычных условиях. 

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