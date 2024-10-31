Увольнение сотрудников при закрытии ИП

При закрытии бизнеса важно позаботиться не только о себе, но и о своих сотрудниках — для них увольнение тоже станет стрессом. Поэтому важно сделать всё по закону и с уважением к людям.
Как правильно уволить работника при ликвидации ИП?
Если предприниматель закрывает бизнес, он должен позаботиться о правильном расставании с сотрудниками. Трудовые отношения прекращаются по его инициативе, а значит и ответственность на нём. Поэтому ИП должен законно уволить работников и выплатить им всё что должен.
Закрытие компании — достаточное основание, чтобы распустить штат. Но у такого процесса есть свои особенности. Если коротко, он состоит из четырёх этапов.
- Предприниматель заранее сообщает сотрудникам и в службу занятости о том, что планирует закрыть ИП.
- Готовит и заполняет все документы, связанные с сокращением при ликвидации
- Делает расчёт и выплачивает работникам всё необходимое.
- Выдаёт сотрудникам документы
- Сдаёт отчёты.
Давайте остановимся подробнее на каждом шаге.
Уведомление об увольнении при ликвидации
В Трудовом Кодексе указано, что сотрудника надо предупредить об увольнении за 2 месяца. Но это распространяется только на работодателей-юрлиц.
Для ИП действуют другие правила. Если ИП прекращает деятельность, он должен уведомить сотрудника об увольнении в срок, установленный трудовым договором. Если срок там не указаны, ИП вправе сообщить об увольнении в любой срок.
Пример
При возможности стоит предупредить работников как можно раньше. Это поможет им подготовиться и заранее найти новую работу.
Предупреждение службы занятости об увольнении сотрудников
Информацию о закрытии ИП надо разместить на сайте «Работа в России». Для этого есть специальная форма № 1.
Приказ об увольнении сотрудников при закрытии ИП
ИП должен издать приказ по унифицированной форме Т-8 или по собственной форме, разработанной ИП.
Важно указать в приказе, что основание для увольнения — «Уволен/а в связи с прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, пункт 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.»
Эта же формулировка пойдёт в трудовую книжку.
Приказ должен подписать сотрудник.
Запись об увольнении в трудовой книжке
ИП должен сделать запись о прекращении сотрудничества в трудовой книжке сотрудника. Что надо указать:
- дату увольнения;
- основание увольнения, указанное в приказе.
Если трудовая книжка электронная, надо заполнить форму СТД-Р. Её выдают на руки работнику.
Кроме того, данные надо отправить в СФР по месту регистрации ИП. Для этого заполните форму ЕФС-1.
Выплаты сотрудникам при увольнении
ИП обязан выплатить сотруднику:
- зарплату;
- деньги за отпуск, в который он не успел сходить.
Если в трудовом договоре были прописаны дополнительные условия, нужно их соблюсти. Их прописывают при приёме на работу, чтобы сотрудник мог быть спокоен и уверен в надёжности работодателя. Один из распространённых вариантов — 3-6 окладов.
Пример
Какие документы необходимо предоставить сотрудникам при закрытии ИП?
В день увольнения надо выдать человеку на руки несколько документов.
- Трудовая книжка: В ней должна быть запись с датой и причиной увольнения.
- Справка о доходах (2-НДФЛ): Если сотрудник запрашивает, вы можете предоставить справку о доходах за период работы. Это может понадобиться для получения пособий по безработице или кредитов.
- Приказ об увольнении. Оригинал надо оставить у себя, а сотруднику по запросу можно предоставить копию приказа.
- Расчетный лист. Этот документ содержит информацию о расчетах с сотрудником, включая сумму заработной платы, компенсации за отпуск и другие выплаты.
- Справка о работе: По запросу сотрудника можно выдать справку о том, что он работал у ИП с указанием должности и периода работы.
- Документы о компенсациях: Если предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации, стоит подготовить соответствующие документы.
- Дополнительные документы, которые хранились у кадровика.
Пример
Постарайтесь сохранить хорошие отношения: возможно, вы ещё не раз поработаете вместе. Законное и порядочное расторжение договора может стать залогом надёжных отношений в будущем.
После того, как ИП распустил штат, можно переходить к следующему этапу — формированию заявления. Точка подробно рассказывала о том, как закрыть ИП.
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