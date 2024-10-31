Увольнение сотрудников при закрытии ИП

Кроме того, сервис подготовит отчёты, которые относятся к приёму и увольнению сотрудника, отпуску, а также обязательные отчёты за сотрудников. А вам нужно только подписать и отправить в СФР или ФНС.



Рассчитать выплаты для ИП на УСН, патенте и АУСН можно в сервисе Точки «Онлайн-бухгалтерия». Сервис формирует платёж на аванс и зарплату, отпуск и увольнение, налоги и взносы — вам останется только нажать на кнопку «Отправить».