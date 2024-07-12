Как закрыть ИП удалённо

Коротко До подачи заявления Р26001 увольте сотрудников, снимите кассу с учёта, сдайте отчётность и закройте расчётный счёт. Налоговая закрывает ИП за пять рабочих дней и присылает лист записи ЕГРИП. Если у ИП останутся долги, они перейдут на вас как на физлицо.

Закрыть ИП удалённо можно несколькими способами: через сайт ФНС, МФЦ, нотариуса, почту или представителя. При подаче заявления через сайт ФНС с электронной подписью (УКЭП), а также через МФЦ или нотариуса госпошлина не взимается, посещать налоговую инспекцию не требуется.

Закрытие ИП — это прекращение физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Налоговая вносит запись в ЕГРИП, и с даты её внесения человек утрачивает статус ИП.

Закрытие — единственный способ полностью прекратить деятельность: «заморозить» или приостановить ИП на время нельзя. Но закрывать ИП только ради паузы не обязательно: делать перерывы в работе можно, например если бизнес сезонный и зимой простаивает.

Загвоздка в другом: пока ИП числится в ЕГРИП, предприниматель платит фиксированные взносы за себя, даже если ничего не зарабатывает. Исключение — ИП на НПД и АУСН: на этих режимах таких взносов нет. Именно поэтому при долгом простое некоторые закрывают ИП, чтобы не платить взносы, а позже регистрируются заново.

Подготовка к закрытию ИП

Заявление о прекращении деятельности подают в налоговую не сразу. Сначала нужно закрыть текущие обязательства, рассчитаться с сотрудниками, снять кассу с учёта и закрыть расчётный счёт.

1. Предупредите контрагентов. По закону это не обязательно, но партнёрам понадобится время, чтобы найти вам замену. Выполните обязательства по действующим сделкам, чтобы не остаться должником после закрытия ИП.

2. Увольте сотрудников. Если вы работодатель, это будет объёмный этап. Порядок такой:

Основание увольнения — прекращение деятельности ИП (п. 1 ст. 81 ТК РФ).

3. Снимите кассу с учёта. Подайте заявление по форме КНД 1110062 через личный кабинет на сайте ФНС, «Госуслуги», изготовителя контрольно-кассовой техники, оператора фискальных данных или лично в инспекции. Налоговая снимет кассу с учёта за пять рабочих дней.

Если заявление не подать, ФНС снимет кассу сама — после записи в ЕГРИП о прекращении деятельности ИП (п. 18 ст. 4.2 Федерального закона №54-ФЗ).

4. Закройте расчётный счёт. Порядок зависит от банка, но общая логика одинаковая. Сначала снять блокировки со счёта, если они есть, затем решить, что делать с остатком денег, и подать заявление на закрытие. Долги гасить не обязательно — счёт закроют и с ними, но лучше рассчитаться заранее.

Процесс закрытия ИП удалённо

Закрыть ИП дистанционно можно через сайт ФНС, МФЦ, нотариуса, по почте или через представителя.

Через сайт ФНС

Подача онлайн не требует уплаты госпошлины. Но чтобы оформить всё дистанционно, понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП), — ей вы подпишете заявление прямо на сайте.

1. Зайдите на сайт ФНС в раздел «Прекращение деятельности ИП» и нажмите «Прекратить деятельность».

2. Авторизуйтесь: через «Госуслуги», с помощью ЭП, по логину и паролю от личного кабинета или по биометрии (ЕБС).

3. Дайте согласие на обработку данных.

4. Введите свой ОГРНИП и нажмите «Найти».

5. Заполните заявление по шагам и подпишите усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Статус заявления смотрите в разделе «Мои заявления».

Через МФЦ

Для закрытия ИП подойдёт не каждое МФЦ. Отделение должно находиться в регионе регистрации и принимать документы на прекращение деятельности. Уточнить это лучше заранее.

Нужно записаться на приём, подготовить документы и прийти в назначенное время в МФЦ. Заявление важно подписать при сотруднике центра.

Госпошлина при подаче через МФЦ не взимается, так как документы передаются в ФНС в электронном виде.

Через нотариуса

Нотариусу можно делегировать всю подачу: он заверит документы и отправит заявление в ФНС онлайн со своей УКЭП. Госпошлину платить не нужно, но услуги нотариуса платные — от 1 000 ₽.

По почте

Алгоритм такой:

Распечатайте заявление по форме №26001 и заполните, но не подписывайте. Заверьте подпись у нотариуса. Уплатите госпошлину 160 ₽ через сервис ФНС « Уплата госпошлины » и распечатайте квитанцию. Отправьте документы письмом с описью вложения. Опись и чек сохраните — это подтверждение отправки.

Через представителя

Представитель подаёт документы по нотариальной доверенности — лично в налоговую, в МФЦ или по почте. Подпись ИП в заявлении тоже заверяет нотариус. Также представитель может подать документы через нотариуса, который направит их в ФНС в электронном виде.

При бумажной подаче нужна госпошлина 160 ₽, при подаче через МФЦ или нотариуса пошлина не взимается.

Использование электронной подписи (ЭП)

Чтобы подать заявление через сайт ФНС, нужна усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Для понимания: ЭЦП — электронные цифровые подписи, которые действовали до 1 июля 2013 года. Затем их заменили на электронную подпись (ЭП), а УКЭП — это один из её видов.

Получить подпись можно двумя способами:

В ФНС. Понадобится сертифицированный токен — носитель подписи размером с флешку — и личный визит, чтобы подтвердить личность. Сама подпись бесплатная, токен оплачивается отдельно. В приложении « Госключ », « Подпись для бизнеса » или « Моя подпись ». Подпись выпускается дистанционно, личность подтверждается по биометрии через ЕБС или другим способом. Ключ хранится в телефоне, токен не требуется. В «Госключе» кроме биометрии также доступна идентификация через смартфон с NFC-модулем и загранпаспорт нового поколения либо очно в МФЦ или банке.

Сколько ждать закрытия ИП и какой документ придёт

Налоговая рассматривает заявление в течение пяти рабочих дней. Если всё в порядке, она вносит в ЕГРИП запись о прекращении деятельности — с этого момента ИП считается закрытым.

Подтверждающий документ — лист записи ЕГРИП по форме Р60009. Он приходит на почту, указанную в заявлении. Бумажный экземпляр выдают только по отдельной просьбе — отметку об этом нужно сделать в заявлении.

При отказе вместо листа записи приходит решение с указанием причины.

Налоги и взносы после закрытия ИП

Закрытие ИП не освобождает от налогов и взносов — эти обязательства остаются на физлице. Поэтому до подачи заявления посчитайте, что нужно заплатить, а после исключения из ЕГРИП рассчитайтесь в установленные сроки.

Страховые взносы за себя

Фиксированный взнос ИП — 57 390 ₽ в 2026 году и 61 154 ₽ в 2027 году (ст. 430 НК РФ). При закрытии платят не всю сумму, а пропорционально отработанным дням с начала года. Срок — 15 календарных дней с даты внесения записи в ЕГРИП (п. 5 ст. 432 НК РФ).

Если доход за год превысил 300 000 ₽, дополнительно платят 1% с суммы превышения — в тот же 15-дневный срок.

Исключение: на НПД и АУСН обязательные взносы за себя не платят.

ПРИМЕР РАСЧЁТА ИП закрыто 3 июля 2026 года. Взносы считают за шесть полных месяцев (январь–июнь) и три дня июля: — Январь–июнь: 57 390 ÷ 12 × 6 = 28 695 ₽. — Три дня июля: 57 390 ÷ 12 ÷ 31 × 3 = 462,82 ₽. Итого к уплате: 29 157,82 ₽ (28 695 + 462,82).

Декларация по УСН

Подайте декларацию не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем закрытия (п. 2 ст. 346.23 НК РФ). Налог уплатите до 28-го числа того же месяца.

В декларации проставьте код налогового периода — 50. Не перепутайте с другими «закрывающими» кодами: 95 — переход на другой режим, 96 — прекращение деятельности на УСН без закрытия ИП.

Начиная с отчётности за 2025 год действует новая форма декларации — приказ ФНС от 26.11.2025 №ЕД-7-3/1017@.

Комментарий эксперта Для клиентов Точка Банка мы можем подготовить закрывающую декларацию по УСН, квитанции на оплату налога УСН и страховых взносов, КУДиР. Воспользоваться услугой могут ИП без сотрудников, которые не платят НДС и работают на УСН «Доходы» или совмещают УСН «Доходы» с патентом. Этот функционал доступен в интернет-банке.

Наталья Баннова

Эксперт по налогообложению и ликвидации бизнеса

ИП на патенте

Декларацию сдавать не нужно. При закрытии ИП через форму Р26001 патент аннулируется автоматически. Переплату за неотработанные дни можно вернуть — через заявление о возврате положительного сальдо ЕНС.

При этом патент применяется параллельно с УСН или ОСНО. Поэтому по УСН или ОСНО отчётность сдавать нужно — даже если доходов по этим режимам не было.

ИП на ОСНО

Подайте 3-НДФЛ в течение пяти рабочих дней после снятия с учёта. НДФЛ уплатите в течение 15 календарных дней после сдачи декларации. Декларацию по НДС подайте до 25-го числа месяца, следующего за кварталом закрытия.

Как проверить, что ИП закрыто

После получения уведомления на электронную почту рекомендуем дополнительно проверить статус в ЕГРИП.

Для этого:

Перейдите на сайт ФНС в раздел « Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП ». Найдите ИП по ОГРНИП или ИНН. Если номера нет под рукой — по ФИО и региону. В выписке должна быть отметка о прекращении деятельности в качестве ИП с указанием даты.

Если за шесть рабочих дней после подачи заявления статус не изменился, обратитесь в регистрирующую налоговую по месту прописки.

ВАЖНО Пока запись о прекращении деятельности не внесена, ИП формально работает. Поэтому на всех режимах, кроме НПД и АУСН, продолжают начисляться страховые взносы.

Типичные ошибки при закрытии ИП

Эти ошибки встречаются чаще всего — и оборачиваются штрафами или лишними расходами уже после закрытия ИП: