Как закрыть ИП удалённо

Понятие закрытия ИП и законодательная основа
Закрытие ИП — это прекращение физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Налоговая вносит запись в ЕГРИП, и с даты её внесения человек утрачивает статус ИП.
Закрытие — единственный способ полностью прекратить деятельность: «заморозить» или приостановить ИП на время нельзя. Но закрывать ИП только ради паузы не обязательно: делать перерывы в работе можно, например если бизнес сезонный и зимой простаивает.
Загвоздка в другом: пока ИП числится в ЕГРИП, предприниматель платит фиксированные взносы за себя, даже если ничего не зарабатывает. Исключение — ИП на НПД и АУСН: на этих режимах таких взносов нет. Именно поэтому при долгом простое некоторые закрывают ИП, чтобы не платить взносы, а позже регистрируются заново.
Порядок закрытия регулирует Федеральный закон №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Отдельные вопросы, связанные с налогами и взносами после закрытия, регулирует Налоговый кодекс РФ.
Подготовка к закрытию ИП
Заявление о прекращении деятельности подают в налоговую не сразу. Сначала нужно закрыть текущие обязательства, рассчитаться с сотрудниками, снять кассу с учёта и закрыть расчётный счёт.
1. Предупредите контрагентов. По закону это не обязательно, но партнёрам понадобится время, чтобы найти вам замену. Выполните обязательства по действующим сделкам, чтобы не остаться должником после закрытия ИП.
2. Увольте сотрудников. Если вы работодатель, это будет объёмный этап. Порядок такой:
- Уведомите сотрудников письменно. Срок предупреждения закон для ИП не устанавливает — его берут из трудового договора (ст. 307 ТК РФ).
- Сообщите в службу занятости через портал «Работа России» за две недели до увольнений. При массовом увольнении — за три месяца (ст. 53 Федерального закона №565).
- В день увольнения выплатите зарплату, компенсацию за неиспользованный отпуск и выходное пособие, если оно предусмотрено трудовым договором.
- Сдайте отчётность: РСВ, 6-НДФЛ, ЕФС-1 и персонифицированные сведения.
- Выдайте каждому сотруднику трудовую книжку или выписку СТД-Р, расчётный листок и справки о доходах и НДФЛ — если работник запросил такие справки.
Основание увольнения — прекращение деятельности ИП (п. 1 ст. 81 ТК РФ).
3. Снимите кассу с учёта. Подайте заявление по форме КНД 1110062 через личный кабинет на сайте ФНС, «Госуслуги», изготовителя контрольно-кассовой техники, оператора фискальных данных или лично в инспекции. Налоговая снимет кассу с учёта за пять рабочих дней.
Если заявление не подать, ФНС снимет кассу сама — после записи в ЕГРИП о прекращении деятельности ИП (п. 18 ст. 4.2 Федерального закона №54-ФЗ).
4. Закройте расчётный счёт. Порядок зависит от банка, но общая логика одинаковая. Сначала снять блокировки со счёта, если они есть, затем решить, что делать с остатком денег, и подать заявление на закрытие. Долги гасить не обязательно — счёт закроют и с ними, но лучше рассчитаться заранее.
Процесс закрытия ИП удалённо
Закрыть ИП дистанционно можно через сайт ФНС, МФЦ, нотариуса, по почте или через представителя.
Через сайт ФНС
Подача онлайн не требует уплаты госпошлины. Но чтобы оформить всё дистанционно, понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП), — ей вы подпишете заявление прямо на сайте.
1. Зайдите на сайт ФНС в раздел «Прекращение деятельности ИП» и нажмите «Прекратить деятельность».
2. Авторизуйтесь: через «Госуслуги», с помощью ЭП, по логину и паролю от личного кабинета или по биометрии (ЕБС).
3. Дайте согласие на обработку данных.
4. Введите свой ОГРНИП и нажмите «Найти».
5. Заполните заявление по шагам и подпишите усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Статус заявления смотрите в разделе «Мои заявления».
Через МФЦ
Для закрытия ИП подойдёт не каждое МФЦ. Отделение должно находиться в регионе регистрации и принимать документы на прекращение деятельности. Уточнить это лучше заранее.
Нужно записаться на приём, подготовить документы и прийти в назначенное время в МФЦ. Заявление важно подписать при сотруднике центра.
Госпошлина при подаче через МФЦ не взимается, так как документы передаются в ФНС в электронном виде.
Через нотариуса
Нотариусу можно делегировать всю подачу: он заверит документы и отправит заявление в ФНС онлайн со своей УКЭП. Госпошлину платить не нужно, но услуги нотариуса платные — от 1 000 ₽.
По почте
Алгоритм такой:
- Распечатайте заявление по форме №26001 и заполните, но не подписывайте.
- Заверьте подпись у нотариуса.
- Уплатите госпошлину 160 ₽ через сервис ФНС «Уплата госпошлины» и распечатайте квитанцию.
- Отправьте документы письмом с описью вложения. Опись и чек сохраните — это подтверждение отправки.
Через представителя
Представитель подаёт документы по нотариальной доверенности — лично в налоговую, в МФЦ или по почте. Подпись ИП в заявлении тоже заверяет нотариус. Также представитель может подать документы через нотариуса, который направит их в ФНС в электронном виде.
При бумажной подаче нужна госпошлина 160 ₽, при подаче через МФЦ или нотариуса пошлина не взимается.
Использование электронной подписи (ЭП)
Чтобы подать заявление через сайт ФНС, нужна усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Для понимания: ЭЦП — электронные цифровые подписи, которые действовали до 1 июля 2013 года. Затем их заменили на электронную подпись (ЭП), а УКЭП — это один из её видов.
Получить подпись можно двумя способами:
- В ФНС. Понадобится сертифицированный токен — носитель подписи размером с флешку — и личный визит, чтобы подтвердить личность. Сама подпись бесплатная, токен оплачивается отдельно.
- В приложении «Госключ», «Подпись для бизнеса» или «Моя подпись». Подпись выпускается дистанционно, личность подтверждается по биометрии через ЕБС или другим способом. Ключ хранится в телефоне, токен не требуется. В «Госключе» кроме биометрии также доступна идентификация через смартфон с NFC-модулем и загранпаспорт нового поколения либо очно в МФЦ или банке.
Сколько ждать закрытия ИП и какой документ придёт
Налоговая рассматривает заявление в течение пяти рабочих дней. Если всё в порядке, она вносит в ЕГРИП запись о прекращении деятельности — с этого момента ИП считается закрытым.
Подтверждающий документ — лист записи ЕГРИП по форме Р60009. Он приходит на почту, указанную в заявлении. Бумажный экземпляр выдают только по отдельной просьбе — отметку об этом нужно сделать в заявлении.
При отказе вместо листа записи приходит решение с указанием причины.
Налоги и взносы после закрытия ИП
Закрытие ИП не освобождает от налогов и взносов — эти обязательства остаются на физлице. Поэтому до подачи заявления посчитайте, что нужно заплатить, а после исключения из ЕГРИП рассчитайтесь в установленные сроки.
Страховые взносы за себя
Фиксированный взнос ИП — 57 390 ₽ в 2026 году и 61 154 ₽ в 2027 году (ст. 430 НК РФ). При закрытии платят не всю сумму, а пропорционально отработанным дням с начала года. Срок — 15 календарных дней с даты внесения записи в ЕГРИП (п. 5 ст. 432 НК РФ).
Если доход за год превысил 300 000 ₽, дополнительно платят 1% с суммы превышения — в тот же 15-дневный срок.
Исключение: на НПД и АУСН обязательные взносы за себя не платят.
Декларация по УСН
Подайте декларацию не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем закрытия (п. 2 ст. 346.23 НК РФ). Налог уплатите до 28-го числа того же месяца.
В декларации проставьте код налогового периода — 50. Не перепутайте с другими «закрывающими» кодами: 95 — переход на другой режим, 96 — прекращение деятельности на УСН без закрытия ИП.
Начиная с отчётности за 2025 год действует новая форма декларации — приказ ФНС от 26.11.2025 №ЕД-7-3/1017@.
ИП на патенте
Декларацию сдавать не нужно. При закрытии ИП через форму Р26001 патент аннулируется автоматически. Переплату за неотработанные дни можно вернуть — через заявление о возврате положительного сальдо ЕНС.
При этом патент применяется параллельно с УСН или ОСНО. Поэтому по УСН или ОСНО отчётность сдавать нужно — даже если доходов по этим режимам не было.
ИП на ОСНО
Подайте 3-НДФЛ в течение пяти рабочих дней после снятия с учёта. НДФЛ уплатите в течение 15 календарных дней после сдачи декларации. Декларацию по НДС подайте до 25-го числа месяца, следующего за кварталом закрытия.
Как проверить, что ИП закрыто
После получения уведомления на электронную почту рекомендуем дополнительно проверить статус в ЕГРИП.
Для этого:
- Перейдите на сайт ФНС в раздел «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП».
- Найдите ИП по ОГРНИП или ИНН. Если номера нет под рукой — по ФИО и региону.
- В выписке должна быть отметка о прекращении деятельности в качестве ИП с указанием даты.
Если за шесть рабочих дней после подачи заявления статус не изменился, обратитесь в регистрирующую налоговую по месту прописки.
Типичные ошибки при закрытии ИП
Эти ошибки встречаются чаще всего — и оборачиваются штрафами или лишними расходами уже после закрытия ИП:
- Не сдали отчётность за сотрудников перед подачей заявления. ФНС не закроет ИП, если не сданы РСВ, 6-НДФЛ, ЕФС-1 и персонифицированные сведения. Сдайте все отчёты до подачи формы Р26001.
- Перепутали код налогового периода в декларации по УСН. При закрытии ИП ставят код 50. Похожие коды для закрытия не подходят: 95 — это переход на другой режим, 96 — прекращение деятельности на УСН без закрытия ИП.
- Забыли закрыть расчётный счёт. Пока счёт открыт, банк может продолжать списывать плату за обслуживание. В Точка Банке мы закроем счёт автоматически, когда в ЕГРИП появится запись о прекращении деятельности ИП: клиенту не нужно тратить время на закрытие, а у налоговой не возникает вопросов к счёту.
- Не закрыли фискальный накопитель до того, как перестала действовать УКЭП. После закрытия ИП подпись, выпущенная на предпринимателя, аннулируется. Если работали с онлайн-кассой, закройте фискальный накопитель до подачи заявления Р26001.
- Решили, что сначала нужно погасить все долги. ФНС принимает заявление Р26001 при любой задолженности. Долги переходят на физлицо и взыскиваются в общем порядке, но закрытию ИП это не мешает.