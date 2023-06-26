Как оформить поставку на склад Яндекс Маркета

С моделью FBY Яндекс Маркет берёт на себя хранение, упаковку и доставку товаров покупателям. Продавцу останется только привезти продукцию на склад и контролировать запасы. Как это сделать — в статье Точка Банка.

Коротко Чтобы поставить товар на склад Яндекс Маркета по модели FBY, нужно заранее создать заявку в личном кабинете, подготовить и промаркировать продукцию, оформить документы и доставить заказ в выбранное время.

Общие сведения о модели FBY

Логистика на Яндекс Маркете зависит от того, какую схему сотрудничества выбрал продавец:

FBY — хранение и доставка за Яндекс Маркетом.

FBS — хранение за селлером, а доставка за Маркетом.

Экспресс — доставка Маркетом за 1–2 часа.

DBS — хранение и доставка за продавцом.

Рассмотрим подробно модель FBY, то есть Fulfillment by Yandex, — это формат работы, при котором маркетплейс берёт на себя почти все операции с товаром.

Что такое модель FBY и кому она подходит

Модель FBY на Яндекс Маркете предполагает, что продавец привозит товары на склад маркетплейса, где они потом хранятся, пока их не закажет покупатель. В этот момент сотрудники Маркета собирают, упаковывают и отправляют его курьером или в ПВЗ. Такой подход избавляет селлера от необходимости самому заниматься логистикой и хранением посылок.

Для работы по FBY нужно заранее согласовать поставки через личный кабинет и заплатить комиссии. Нужно оплатить хранение, сборку заказов, доставку, процент с продаж.

Если изделие повреждается, теряется на складе или в пути, Маркет компенсирует продавцу понесённые убытки. Это снижает риски селлера.

FBY подходит тем, кто хочет автоматизировать процесс продаж и повысить скорость работы с заказами.

Виды товаров, которые принимаются на склад

На склады по FBY не принимают товары, запрещённые к продаже законодательством РФ: оружие, наркотики, алкоголь, радиоактивные материалы и другие. Также исключена продукция, которая требует специальных условий реализации, например рецептурные лекарства и скоропортящиеся продукты со сроком годности до 30 дней.

Для отдельных категорий действуют особые требования. Ювелирные изделия, живые цветы не принимаются на склады FBY, но доступны для других моделей продаж. На электронику нужно установить российское ПО, а медицинские изделия должны иметь обязательные сертификаты.

Продовольствие принимается с ограничениями. Исключены замороженные продукты, а энергетические напитки допустимы только по схеме DBS. Полный перечень ограничений содержится в правилах, которые регулярно обновляются. Также есть ограничения по размерам и весу упакованного товара. Они зависят от склада, куда селлер обратится.

Подготовка к поставке

Все процессы по организации поставки проходят в личном кабинете продавца.

Что проверить перед поставкой

Перед поставкой на склады Яндекс Маркета по модели FBY нужно проверить, подходит ли товар под разрешённые категории, а также как он упакован и промаркирован. Ошибки в маркировке могут привести к отказу в приёме на склад.

Обратите внимание на оформление сопроводительных документов — товар должен фактически соответствовать заявленному на бумаге количеству, артикулам, цене и описанию.

Проверьте сроки годности продукции. Сотрудники Маркета не примут партию с истекающим или просроченным сроком годности.

Какие документы и упаковка нужны для товаров

Качественная упаковка важна для сохранности товара. У Маркета есть правила упаковки, которые нужно соблюдать, чтобы поставку приняли на склад:

Чистая и неповреждённая упаковка с этикеткой у каждого, даже самого мелкого товара. Сертификаты или инструкции надо вложить внутрь упаковки.

Крупногабаритный товар — в заводской упаковке.

Хрупкий — в бумаге или воздушно-пупырчатой плёнке, без свободного пространства в коробке.

Жидкий — в герметичной упаковке, чтобы в случае их проливания не испортились другие товары.

Книги с мягкими обложками, журналы, постеры и другая печатная продукция — в тубусе.

Остальные товары — в упаковочной плёнке.

Каждая единица должна иметь этикетку с названием, сроком годности, если он есть, штрихкодом. Информация указывается на русском языке, иначе на складе изделия не примут.

Партию упакованного товара можно объединить в одну поставку. Для этого используют коробки или палеты. На дно укладывают самые тяжёлые, а наверху — самые лёгкие изделия.

Сверху на видном месте оставляют ярлык маркировки — это документ на поставку. Скачать его можно в личном кабинете продавца. В нём указано общее число грузовых мест и их номера.

Процесс поставки на склад: пошаговый алгоритм

Шаг 1. Оформите поставку

В личном кабинете продавца создайте заявку на поставку.

Система предложит 10 000 бонусов на продвижение. Чтобы продолжить оформлять поставку, заберите бонусы или откажитесь от них.

Выберите товары для поставки.

Укажите количество изделий.

Выберите вариант поставки: привезти на один склад или распределить на несколько кластеров.

Определитесь с конкретными складами, где будут храниться товары.

Настройте отгрузку: напрямую на склад или через транзитный склад.

Выберите дату и время, когда надо будет приехать на склад.

Создайте поставку.

Подготовьте этикетки на товар.

Шаг 2. Привезите товар на склад

Чтобы автомобиль пустили на склад, нужно оформить пропуск на машину и водителя. Делается это заранее или минимум за два часа до приезда на территорию площадки. Оформить пропуск можно в личном кабинете продавца, в разделе «Поставки». Нужно указать:

контактные данные водителя, номер машины;

название и ID магазина;

указать складское помещение, куда хотите доставить товар.

Если за рулём не сам индивидуальный предпринматель, а нанятый сотрудник, у него должна быть доверенность.

Водителю нужно прибыть на отгрузку в указанные в заявке день и время. Яндекс Маркет рекомендует приезжать за полчаса до назначенного времени.

Машин должно прибыть ровно столько, сколько сформировано заявок на поставки. Одна поставка — одна машина.

Шаг 3. Подпишите акт приёма-передачи

Ответственному за поставку лицу нужно иметь с собой паспорт и акт приёма-передачи. Скачать сформированный акт можно в личном кабинете, в разделе «Поставка». Сервис Яндекс Маркета обычно быстро формирует документ, максимальное время ожидания — до двух часов.

Распечатайте акт в двух экземплярах, поставьте подпись и печать.

Шаг 4. Заберите товары, которые не принял склад

Если есть единицы, которые склад не принял, их можно забрать. Для этого в личном кабинете, в разделе «Логистика», подайте заявку на вывоз. В ней перечислите название, артикул, количество.

Система проверит документ, и, если все условия соблюдены, её одобрят. В личном кабинете появится статус «Товары готовы к передаче».

Снова оформите пропуск водителю, дайте ему доверенность и отправьте на склад.

Товары с нарушенными условиями поставки, которые селлеры оставляют на складе, в течение месяца утилизируют за счёт продавца. Если не планируете забирать, создайте заявку на досрочную утилизацию, чтобы не платить комиссию за хранение.

Чек-лист для поставки

Подготовьте товары к отправке, упакуйте каждый экземпляр, как требует площадка: максимальный вес коробки до 25 кг, габариты — до 200 см по сумме сторон. Обязательно проверьте наличие этикеток с описанием, штрихкодов и маркировки. Создайте заявку на поставку в личном кабинете продавца: укажите точное количество, выберите склад Яндекс Маркета для поставки, назначьте дату и время приезда транспорта для разгрузки. Подготовьте необходимые документы: акт приёма-передачи товара, паспорт водителя и доверенность, пропуск на склад. Привезите товар на склад в указанные в заявке время и место. После поставки проверьте информацию о расхождениях в личном кабинете, при необходимости оформите заявки на возврат или дополнительные услуги.

Склады Яндекс Маркета

Яндекс Маркет использует три типа складов для работы с продавцами.

Обычный фулфилмент-центр:

Предназначен для хранения, проверки и отправки товаров покупателям.

Доступен для личного посещения с целью доставки или возврата продукции.

Обеспечивает покрытие доставки в ближайшие регионы.

Транзитный склад:

Служит промежуточным пунктом для распределения партий между регионами.

Максимальный срок нахождения товаров — до семи дней.

Может располагаться в пунктах выдачи заказов.

Товары принимаются, но не хранятся длительное время.

Возвратный склад:

Специализируется на обработке невыкупленных возвратов.

Единственный такой склад находится в Домодедово, Московская область.

Подходящие для продажи товары автоматически возвращаются в оборот.

Где находятся склады и как выбрать склад для поставки

Система складов Яндекса состоит из семи точек: в Екатеринбурге, Ленинградской области, Подмосковье, Ростове-на-Дону и Самаре.

Работают ещё четыре транзитных склада в Московской, Ростовской, Ленинградской областях и в Краснодарском крае. Селлер привозит товар на транзитный склад, а сотрудники маркетплейса дальше распределяют его по другим складам, чтобы охватить как можно больше покупателей на разных территориях.

Предприниматели могут работать с любым складом из доступного списка. Выбор зависит от специфики товара, географии продаж и операционных возможностей продавца.

Если доставить товар на основной склад невозможно, можно сдать продукцию через ПВЗ Маркета. Оттуда товар перевезут на нужный объект.

Проверка после поставки

После получения товара на складе сотрудники Яндекс Маркета разбирают, отсортировывают и вторично маркируют продукцию. На это у них есть 24 часа. Когда эти действия выполнены, в личном кабинете появится информация о завершении обработки поставки на складе Яндекс Маркета.

Сотрудники склада также укажут, есть ли расхождение между заявленным и фактическим количеством. Кроме того, кладовщики оставят сообщение о непринятых позициях и сформируют акт о расхождениях. При несогласии в течение суток нужно написать претензию в службу поддержки.

Если вопросов к поставке нет, товары отобразятся на сайте маркетплейса и станут доступны к продаже.

Как проверить витрину и личный кабинет

Товары появятся в продаже в течение суток после прибытия на склад. Через 48 часов после поставки в личном кабинете, в разделе «Логистика» → «Поставки товаров», появится акт приёмки. Он подтверждает, какие изделия и в каком количестве зарегистрированы на складе.

Проверьте, все ли товары приняты правильно. Если обнаружите в актах неточности, свяжитесь со службой поддержки.

Комиссии и расходы на FBY

Размещение на витрине — это основная комиссия площадки за продажу. Её размер зависит от категории товара.

Основные услуги, например доставка, приём платежа, удерживаются из оплаты по каждому заказу сразу.

Дополнительные услуги, например обработка заказа, вывоз, утилизация, суммируются за месяц и удерживаются из первых платежей следующего месяца.

Если покупательских платежей недостаточно для покрытия услуг, например в начале месяца мало заказов, недостающую сумму удержат из последующих поступлений. Если задолженность не погасится за 30 дней, в кабинете появится уведомление на оплату вручную в разделе «Финансы».

Комиссии за хранение и доставку

Плата за хранение на складе зависит от того, как быстро товар продаётся. Если он уходит с полки быстро, то платить за хранение не придётся.

Срок считается для каждой позиции отдельно. Размер тарифа определяется двумя аспектами: как долго товар лежит на складе и в каком городе находится склад.

Стоимость доставки заказа покупателю в пункт выдачи, постамат или на дом составляет 4,5% от стоимости товара. При этом максимальная плата за эту услугу не превышает 500 ₽.

При FBY добавляется плата за «среднюю милю». Это сортировка, упаковка и межскладская перевозка. Стоимость считается от веса или габаритов: от 60 до 3 500 ₽.

При возврате удерживается 15 ₽ за обработку отправления в сортировочном центре.

Калькулятор комиссии на FBY

С помощью калькулятора комиссий Яндекс Маркета можно оценить рентабельность продажи. Достаточно указать схему работы, категорию и цену товара, а также его габариты. Сервис автоматически рассчитает все комиссии, логистические расходы и покажет конечную прибыль на разных моделях сотрудничества.

Заключение

Распространённые ошибки при поставке товаров на склад: