Ozon Селект: полное руководство для продавцов

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Ozon активно развивает экосистему маркетплейса и всё чаще делает ставку на качество, доверие и брендовый контент. Именно поэтому появился Ozon Селект, который является для продавцов отдельным каналом продаж с лояльной аудиторией.

Коротко Для продавцов это дополнительный канал продаж с лояльной аудиторией и в ряде случаев сниженные тарифы. Управление товарами остаётся в привычном личном кабинете Ozon Seller. Карточки, цены и остатки едины для обеих платформ.

Ozon Селект — это отдельное приложение Ozon с оригинальными товарами от проверенных продавцов и брендов.

Что такое Ozon Селект

Ozon Селект — это отдельное мобильное приложение для покупателей, где собраны проверенные товары от официальных продавцов и брендов. Сюда попадают позиции только тех продавцов, кто подтвердил права на бренд и доказал оригинальность продукции.

Для покупателя путь выглядит привычно: он скачивает приложение, авторизуется под своим аккаунтом Ozon и оформляет заказ так же, как и на основном маркетплейсе. При этом на платформе представлены как товары, которые уже продаются на Ozon, так и позиции, доступные исключительно в Селект.

Для продавца Селект — это возможность выделиться среди конкурентов, особенно в категориях с высокой долей подделок или «ноунейм-брендов».

Преимущества Ozon Селект для продавцов

Главное преимущество — это рост доверия. В карточке товара появляется отметка о том, что продавец проверен Ozon, а сам товар относится к Селект. Для покупателя это сигнал: бренд официальный, товар оригинальный, риски минимальны.

На данный момент площадка привлекает продавцов сниженной комиссией, но пока там нет такого объёма трафика, как на основной платформе. Ольга Чинова предприниматель на маркетплейсах

Дополнительно продавец получает ещё один канал продаж без необходимости вести отдельный магазин или дублировать карточки. Все инструменты Ozon остаются прежними: логистика, управление карточками, аналитика и цены — всё в одном личном кабинете.

Отдельно стоит отметить тарифы. Для товаров, которые продаются только на платформе Селект, применяются сниженные тарифы. Кроме того, такие заказы не учитываются при расчёте среднего времени доставки, что важно для продавцов с широким ассортиментом и разной логистикой.

Как работает Ozon Селект: технические аспекты

С технической точки зрения Ozon Селект максимально интегрирован в основную платформу. Карточка товара остаётся единой — с теми же фотографиями, описаниями, ценами, отзывами и остатками. Если вы меняете цену или контент, изменения автоматически применяются и на Ozon, и на Селект.

Продавец сам выбирает, где именно продавать товар:

только на Ozon;

только на Селект;

одновременно на Ozon и Селект.

При этом важно понимать, что если товар продаётся исключительно в Селект, то оформить заказ получится только через приложение Селект — на Ozon товара не будет.

ПРИМЕР Селлер продаёт постельное бельё. Права на бренд у него подтверждены. Он создаёт одну карточку товара и далее в разделе «Товары» → «Управление карточками товаров» выбирает платформу продажи «Селект и Ozon». Теперь одна карточка товара будет одновременно отображаться в обоих каталогах. Поэтому если селлер поменяет цену или контент, изменения автоматически применяются и на Ozon, и на Селект. В итоге продавец получает дополнительный канал продаж, не усложняя операционные процессы и не создавая отдельные карточки.



Критерии для участия в Ozon Селект

Чтобы продавать товары на Селект, нужно выполнить несколько обязательных условий.

В карточке товара обязательно должен быть указан бренд — товары со значением «Нет бренда» к участию не допускаются.

Бренд и категория товара должны входить в список разрешённых. Эти списки формируются командой Ozon и регулярно обновляются. Если бренда или категории пока нет в перечне, продажа на Селект будет недоступна, но продавец может подать заявку на рассмотрение.

Есть права на бренд. Чтобы это доказать, нужно собрать пакет документов.

Как попасть в Ozon Селект: пошаговое руководство

Подключение к Ozon Селект не требует отдельной регистрации или нового личного кабинета, но предполагает предварительную подготовку карточек и документов.

Шаг 1. Проверьте бренд и категорию в карточках товаров

Начать стоит с базовой проверки карточек. У каждого товара, который вы планируете продавать на Селект, обязательно должен быть указан бренд. Если в карточке стоит значение «Нет бренда», такой товар автоматически не подходит для платформы.

Далее важно убедиться, что:

категория товара разрешена для продажи на Селект;

бренд входит в список допущенных к платформе.

Шаг 2. Подготовьте и загрузите документы на бренд

Следующий этап — подтверждение прав на бренд. Набор документов зависит от статуса продавца:

Правообладатель должен загрузить выписку из ЕГРЮЛ; свидетельство о регистрации товарного знака или выписку из открытых источников Роспатента или WIPO Madrid, действительную на момент подачи заявки.

Лицензиат должен загрузить выписку из ЕГРЮЛ; выписку из открытых источников Роспатента или WIPO Madrid, действительную на момент подачи заявки; копию лицензионного или сублицензионного договора или выписку из него, при этом договор должен быть в обязательном порядке зарегистрирован в Роспатенте.

Официальный представитель должен загрузить выписку из открытых источников Роспатента или WIPO Madrid, действительную на момент подачи заявки; копию лицензионного договора или выписку из него, если вы представитель исключительного лицензиата; выписку из ЕГРЮЛ; доверенность на представление интересов правообладателя или разрешительное письмо от него.

Документы загружаются в личном кабинете Ozon Seller. После отправки они проходят проверку, до её завершения товары не появятся на платформе Селект.

Шаг 3. Дождитесь проверки и решения Ozon

Если документы корректны, бренд получает статус проверенного, а на популярных товарах с высоким риском подделок появится бейдж «Оригинал».

Для остальных видов товаров подобный бейдж подключается на платной основе.

В ситуации, когда документы одобрены, но бренда ещё нет в списке разрешённых для продажи на Селект, продавец может подать отдельную заявку на добавление бренда. Команда оценит, подходит ли он под концепцию платформы. Рассмотрение занимает до 10 рабочих дней, о результате сообщают по электронной почте.

Важно учитывать, что даже при корректных документах заявка может быть отклонена, так как решение принимается с учётом интересов аудитории.

Шаг 4. Получите доступ к настройкам платформы Селект

После выполнения всех условий доступ к платформе Селект открывается автоматически. В разделе «Товары» → «Управление карточками товаров» появляется возможность выбрать, где продавать товар: на Ozon, на Селект или одновременно на обеих платформах.

Если доступ не появился, нужно обратиться в поддержку Ozon: Платформа Селект → Как получить доступ → Подать заявку на доступ.

В обращении нужно указать, что все требования выполнены и вы готовы начать продажи на Селект.

Важно: подключение к Ozon Селект требует постоянного соответствия требованиям платформы. Площадка регулярно проверяет актуальность документов, и при истечении их срока или появлении сомнений в правах на бренд доступ к Селект могут ограничить. Поэтому важно не только попасть на платформу, но и своевременно обновлять документы и следить за статусом бренда и категорий.

Тарифы и условия использования Ozon Селект

Условия оплаты и расчёта услуг зависят от того, где именно продаётся товар. Если позиция доступна исключительно на платформе Селект, для неё применяются более выгодные тарифы, а при расчёте логистики не учитывается средний срок доставки по остальному ассортименту продавца.

ПРИМЕР Если продавать настольные светильники только на Ozon Селект, то комиссия составит 10%. А если и на Ozon, и на Ozon Селект, то 40%.

При этом цена и складские остатки остаются едиными для обеих площадок. Стоимость товара определяет сам продавец, а Ozon может дополнительно предложить покупателю скидку по Ozon Карте, чтобы увеличить конверсию.

Также стоит иметь в виду, что заказы, сделанные через Селект, не во всех случаях влияют на показатели, от которых зависит цена логистики и рейтинг продавца на основном сайте Ozon.

Продвижение товаров в Ozon Селект

Для продвижения товаров в Селект используются те же инструменты, что и на Ozon: рекламные кампании, аналитика, оптимизация карточек. Продвижение запускается стандартным образом, а товар показывается только на выбранных платформах.

Но есть и ограничения. Например, в Селект нельзя размещать баннеры, а услуга «Продвижение товаров бренда» не распространяется на заказы, оформленные именно в Селект, — оплата списывается только за продажи на Ozon.

Эффективность продвижения удобно отслеживать через «Аналитику продвижения», отфильтровав данные по платформе Селект.

Контекст рынка: почему Ozon выходит в премиум-сегмент

Запуск Ozon Селект — логичный ответ на запрос рынка. Покупатели всё чаще ищут не просто низкую цену, а гарантии подлинности, понятные бренды и безопасный опыт покупки. Особенно это актуально для категорий одежды, аксессуаров, товаров для дома и интерьера.

Для Ozon это способ усилить позиционирование в премиум-сегменте и снизить репутационные риски, связанные с контрафактом.

Для брендов участие в Селект — это возможность отстроиться от серого рынка и продавцов без подтверждённых прав. Даже при одинаковой цене покупатель чаще выберет товар с отметкой «Селект», так как уровень доверия к нему выше.

Особенно заметен эффект для средних и растущих брендов, которые уже инвестируют в упаковку, контент и качество сервиса, но теряются в общей выдаче маркетплейса.

Что нового в Ozon Селект

Платформа развивается постепенно. Списки брендов и категорий регулярно пересматриваются, появляются новые направления, а функциональность для продавцов расширяется. Например, Ozon планирует развивать коммуникации с покупателями внутри приложения и отдельные CRM-инструменты.

Отзывы и оценки пользователей Ozon Селект

Покупатели чаще всего отмечают удобство приложения и уверенность в оригинальности товаров. Для них Селект воспринимается как «фильтр качества» внутри большого маркетплейса.

Продавцы в отзывах выделяют рост конверсии и снижение количества вопросов по подлинности товаров, но подчёркивают, что вход на платформу требует аккуратной работы с документами и брендами.

Будущее Ozon Селект: прогнозы и тенденции

С высокой вероятностью Ozon Селект будет развиваться в сторону полноценного премиум-маркетплейса внутри экосистемы Ozon. Можно ожидать расширения категорий, усиления бренд-ориентированного продвижения и появления новых инструментов аналитики.

Для продавцов это означает, что раннее подключение к Селект может дать конкурентное преимущество в перспективе 1–2 лет.

Заключение

Ozon Селект — это не просто дополнительная витрина, а стратегический инструмент для брендов и официальных продавцов. Он помогает выделиться, повысить доверие покупателей и получить доступ к более лояльной аудитории.