В чём разница между выручкой, прибылью и доходом

Выручка, доход и прибыль — порой начинающие предприниматели путаются в понятиях. А такие ошибки приводят к неверной оценке финансовых дел компании.

В этой статье Точка Банк объяснит различия на примерах и научит правильно считать выручку, доход и прибыль.

Что такое выручка

Выручка — это сумма средств, которую бизнес получает от продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг в рамках своей основной деятельности. Иными словами — это деньги, которые организация заработала по своему профилю. Выручка показывает востребованность компании на рынке среди конкурентов.

ПРИМЕР — Цветочный магазин в октябре продал цветов на 500 000 ₽ — это выручка магазина за октябрь.

— Ресторан заработал в сентябре 1 000 000 ₽ на продаже блюд и напитков. Миллион — это выручка ресторана за месяц.

— Магазин керамики в августе заработал на продаже керамических изделий 200 000 ₽. Выручка магазина в августе — 200 000 ₽

Выручка не может быть отрицательной, в худшем случае — нулевой. Но и это в случае, когда бизнес приостановил деятельность.

Иногда выручка — это единственный доход фирмы, но не обязательно. Кроме выручки, у бизнеса есть и другие способы заработать. Поговорим об этом дальше.

Как рассчитать выручку

Чтобы рассчитать выручку, умножьте количество проданного товара на стоимость одной единицы товара.

ПРИМЕР Пекарня продала за месяц 1 000 булочек, каждая из которых стоит 100 ₽. 1000 х 100 = 100 000 Выручка пекарни = 100 000 ₽

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Что такое прибыль

Прибыль, или маржа — это разница между доходом компании и её расходами. В отличие от выручки и дохода, прибыль всегда уменьшается на сумму затрат и может быть отрицательной, если компания работает с убытком.

Прибыль нужно рассчитывать, чтобы понимать, сколько организация заработала. Бывают ситуации, когда выручка большая, а прибыль отрицательная. Это повод либо пересмотреть расходы, либо закрыть дело. Клиенты Точка Банка могут анализировать прибыль прямо в интернет-банке.

Как рассчитать прибыль

Прибыль = доход - расходы

Есть разные виды прибыли. Они рассчитываются при бухучёте, чтобы адекватно оценивать эффективность разных сфер бизнеса:

Прибыль до налогообложения, или балансовая. Это разница между всеми доходами компании и её расходами до уплаты налогов.

ПРИМЕР Цветочный магазин в октябре продал цветов на 500 000 ₽. Это единственное, на чём магазин зарабатывает. Значит, весь доход бизнеса в октябре — это 500 000 ₽. Теперь считаем расходы:

— 200 000 ₽ на зарплаты;

— 100 000 ₽ на закупку цветов и декора;

— 50 000 ₽ на аренду помещения.

Всего расходов на 350 000 ₽.



500 000 - 350 000 = 150 000 ₽



Получается, балансовая прибыль в октябре равна 150 000 ₽ (500 000 - 350 000)

Чистая прибыль — это та часть, которая остаётся после вычета всех расходов и уплаты налогов. Формула чистой прибыли: прибыль до налогообложения — налог.

ПРИМЕР У цветочного магазина в октябре прибыль до налогообложения составила 150 000 ₽. Теперь считаем налоги: магазин работает по упрощённой системе налогообложения «Доходы минус расходы». Налоговая ставка — 15% от прибыли.

Размер налога высчитываем по такой формуле:

150 000 * 15% = 22 500 ₽

150 000 - 22 500 = 127 500

Получается, чистая прибыль в октябре — 127 500 ₽

Валовая прибыль — это разница между выручкой и себестоимостью продукции. Этот показатель отражает прибыль без учёта дополнительных затрат, таких как коммерческие и управленческие расходы, и позволяет понять эффективность производства.

ПРИМЕР В августе магазин керамики продал товара на 200 000 ₽. А потратил на производство 100 000 ₽. Эти деньги пошли на зарплаты керамистам, покупку сырья и расходников и оплату коммуналки. В общем, 100 000 ₽ — это себестоимость продукции.

200 000 - 100 000 = 100 000

Выходит, что валовая прибыль составила 100 000 ₽

Операционная прибыль — это прибыль от основного вида деятельности, за вычетом всех затрат, кроме налогов. Этот показатель позволяет оценить устойчивость основного бизнеса.

ПРИМЕР Магазин керамики заработал в августе 200 000 ₽, из которых 100 000 потратил на производственные нужды. Но были и другие расходы — на упаковку и рекламу. В сумме вышло 30 000 ₽.

Чтобы посчитать операционную прибыль, вычитаем из дохода все расходы: 200 000 - 130 000 = 70 000 ₽

Что такое доход

Учебники по экономики объясняют доход так: это прирост экономических выгод компании за счёт поступлений активов или уменьшения обязательств, что приводит к увеличению её капитала, исключая при этом вложения собственников.

Если говорить просто, то доход — это все поступления за товары и услуги, штрафы от контрагентов, списание задолженностей и пени, а также прочие операции, способствующие увеличению капитала бизнеса. Однако вложения собственников доходом не считаются, несмотря на то, что тоже повышают капитал.

Важно: не все денежные поступления считаются доходами. Эти не считаются:

суммы НДС и акцизов, которые подлежат уплате в бюджет и не принадлежат компании;

предоплаты, которые станут доходом позже;

вклады собственников в уставный капитал;

возвращённые займы.

Виды доходов

Доходы можно разделить на две категории:

1. Реализационные доходы — это поступления от основной деятельности за товары или услуги. Иначе — это выручка.

2. Внереализационные доходы — иные периодические поступления, не связанные с основной деятельностью.

ПРИМЕР В сентябре ресторан заработал на продаже блюд и напитков 1 000 000 ₽. Это выручка, или реализационный доход. Но это не единственное, на чём ресторан зарабатывает:

— Дважды ресторан сдал свой банкетный зал под торжество, на чём заработал 200 000 ₽.

— Возникла неприятная ситуация с поставщиком овощей — он сорвал поставку, за что заплатил неустойку в размере 40 000 ₽.

— В сентябре в ресторане прошла винная дегустация, на которой сомелье учил разбираться в сортах Рислинга. Мероприятие было платным. Ресторан заработал 80 000 ₽.

Выходит, что общий доход за месяц составил 1 320 000 ₽. Из них: — 1 000 000 ₽ — реализационный доход — 320 000 ₽ — внереализационный доход

Как рассчитать доход

Если сложить все поступления компании вместе, получится доход.

Доход = выручка + внереализационные доходы

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Разница между выручкой и прибылью

Выручка — это деньги, заработанные организацией на продаже основных товаров или услуг, на которых она и специализируется.

Выручка швейной мастерской — это деньги от пошива изделий.

Выручка кондитерской — это деньги от продажи кондитерских изделий.

Выручка фитнес-зала — это деньги от продажи фитнес-абонементов.

Прибыль — это сумма денег, которая осталась после того, как были уплачены все расходы. Если расходов у бизнеса больше, чем доходов, то предприятие убыточно. А если доходов больше, чем расходов, прибыль будет положительной. По этому критерию можно оценивать успешность компании.

Разница между выручкой и доходом

Доход — это сумма всех денежных поступлений, которые увеличивают капитал фирмы. А выручка — это одна из составляющих дохода. Часто она бывает основным источником денег для бизнеса, но не обязательно — существуют и другие способы получить доход.

Доход может быть меньше выручки, если у компании есть значительные расходы. Выручка — это общий доход от продаж, в то время как доход — это выручка за вычетом всех затрат и расходов.

Разница между прибылью и доходом

Доход — это сколько всего денег компания заработала за отчётный период. Но с этих денег нужно заплатить налоги, выдать зарплаты сотрудникам, оплатить счета, закупить расходники и многое другое.

Прибыль — это сумма, которая останется после всех расходов.

Где смотреть показатели в бухгалтерской отчётности

Для расчёта показателей используют данные из отчёта о финансовых результатах (ОФР) и бухгалтерского баланса (ББ):