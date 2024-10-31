В чём разница между выручкой, прибылью и доходом

Выручка, доход и прибыль — порой начинающие предприниматели путаются в понятиях. А такие ошибки приводят к неверной оценке финансовых дел компании.
В этой статье Точка Банк объяснит различия на примерах и научит правильно считать выручку, доход и прибыль.
Что такое выручка
Выручка — это сумма средств, которую бизнес получает от продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг в рамках своей основной деятельности. Иными словами — это деньги, которые организация заработала по своему профилю. Выручка показывает востребованность компании на рынке среди конкурентов.
— Ресторан заработал в сентябре 1 000 000 ₽ на продаже блюд и напитков. Миллион — это выручка ресторана за месяц.
— Магазин керамики в августе заработал на продаже керамических изделий 200 000 ₽. Выручка магазина в августе — 200 000 ₽
Выручка не может быть отрицательной, в худшем случае — нулевой. Но и это в случае, когда бизнес приостановил деятельность.
Иногда выручка — это единственный доход фирмы, но не обязательно. Кроме выручки, у бизнеса есть и другие способы заработать. Поговорим об этом дальше.
Как рассчитать выручку
Чтобы рассчитать выручку, умножьте количество проданного товара на стоимость одной единицы товара.
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Что такое прибыль
Прибыль, или маржа — это разница между доходом компании и её расходами. В отличие от выручки и дохода, прибыль всегда уменьшается на сумму затрат и может быть отрицательной, если компания работает с убытком.
Прибыль нужно рассчитывать, чтобы понимать, сколько организация заработала. Бывают ситуации, когда выручка большая, а прибыль отрицательная. Это повод либо пересмотреть расходы, либо закрыть дело. Клиенты Точка Банка могут анализировать прибыль прямо в интернет-банке.
Как рассчитать прибыль
Прибыль = доход - расходы
Есть разные виды прибыли. Они рассчитываются при бухучёте, чтобы адекватно оценивать эффективность разных сфер бизнеса:
Прибыль до налогообложения, или балансовая. Это разница между всеми доходами компании и её расходами до уплаты налогов.
— 200 000 ₽ на зарплаты;
— 100 000 ₽ на закупку цветов и декора;
— 50 000 ₽ на аренду помещения.
Всего расходов на 350 000 ₽.
500 000 - 350 000 = 150 000 ₽
Получается, балансовая прибыль в октябре равна 150 000 ₽ (500 000 - 350 000)
Чистая прибыль — это та часть, которая остаётся после вычета всех расходов и уплаты налогов. Формула чистой прибыли: прибыль до налогообложения — налог.
Размер налога высчитываем по такой формуле:
150 000 * 15% = 22 500 ₽
150 000 - 22 500 = 127 500
Получается, чистая прибыль в октябре — 127 500 ₽
Валовая прибыль — это разница между выручкой и себестоимостью продукции. Этот показатель отражает прибыль без учёта дополнительных затрат, таких как коммерческие и управленческие расходы, и позволяет понять эффективность производства.
200 000 - 100 000 = 100 000
Выходит, что валовая прибыль составила 100 000 ₽
Операционная прибыль — это прибыль от основного вида деятельности, за вычетом всех затрат, кроме налогов. Этот показатель позволяет оценить устойчивость основного бизнеса.
Чтобы посчитать операционную прибыль, вычитаем из дохода все расходы: 200 000 - 130 000 = 70 000 ₽
Что такое доход
Учебники по экономики объясняют доход так: это прирост экономических выгод компании за счёт поступлений активов или уменьшения обязательств, что приводит к увеличению её капитала, исключая при этом вложения собственников.
Если говорить просто, то доход — это все поступления за товары и услуги, штрафы от контрагентов, списание задолженностей и пени, а также прочие операции, способствующие увеличению капитала бизнеса. Однако вложения собственников доходом не считаются, несмотря на то, что тоже повышают капитал.
Важно: не все денежные поступления считаются доходами. Эти не считаются:
- суммы НДС и акцизов, которые подлежат уплате в бюджет и не принадлежат компании;
- предоплаты, которые станут доходом позже;
- вклады собственников в уставный капитал;
- возвращённые займы.
Виды доходов
Доходы можно разделить на две категории:
1. Реализационные доходы — это поступления от основной деятельности за товары или услуги. Иначе — это выручка.
2. Внереализационные доходы — иные периодические поступления, не связанные с основной деятельностью.
— Дважды ресторан сдал свой банкетный зал под торжество, на чём заработал 200 000 ₽.
— Возникла неприятная ситуация с поставщиком овощей — он сорвал поставку, за что заплатил неустойку в размере 40 000 ₽.
— В сентябре в ресторане прошла винная дегустация, на которой сомелье учил разбираться в сортах Рислинга. Мероприятие было платным. Ресторан заработал 80 000 ₽.
Выходит, что общий доход за месяц составил 1 320 000 ₽. Из них:
Как рассчитать доход
Если сложить все поступления компании вместе, получится доход.
Доход = выручка + внереализационные доходы
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Разница между выручкой и прибылью
Выручка — это деньги, заработанные организацией на продаже основных товаров или услуг, на которых она и специализируется.
- Выручка швейной мастерской — это деньги от пошива изделий.
- Выручка кондитерской — это деньги от продажи кондитерских изделий.
- Выручка фитнес-зала — это деньги от продажи фитнес-абонементов.
Прибыль — это сумма денег, которая осталась после того, как были уплачены все расходы. Если расходов у бизнеса больше, чем доходов, то предприятие убыточно. А если доходов больше, чем расходов, прибыль будет положительной. По этому критерию можно оценивать успешность компании.
Разница между выручкой и доходом
Доход — это сумма всех денежных поступлений, которые увеличивают капитал фирмы. А выручка — это одна из составляющих дохода. Часто она бывает основным источником денег для бизнеса, но не обязательно — существуют и другие способы получить доход.
Доход может быть меньше выручки, если у компании есть значительные расходы. Выручка — это общий доход от продаж, в то время как доход — это выручка за вычетом всех затрат и расходов.
Разница между прибылью и доходом
Доход — это сколько всего денег компания заработала за отчётный период. Но с этих денег нужно заплатить налоги, выдать зарплаты сотрудникам, оплатить счета, закупить расходники и многое другое.
Прибыль — это сумма, которая останется после всех расходов.
Где смотреть показатели в бухгалтерской отчётности
Для расчёта показателей используют данные из отчёта о финансовых результатах (ОФР) и бухгалтерского баланса (ББ):
- Выручка — строка 2110 в ОФР.
- Прочие доходы — строки 2310, 2320 и 2340 в ОФР.
- Прибыль до налогообложения — строка 2300 в ОФР.
- Валовая прибыль — строка 2100 в ОФР.
- Чистая прибыль — строка 2400 в ОФР.
- Нераспределенная прибыль — строка 1370 в ББ.