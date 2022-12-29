Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Расчётные счета
  4. Как закрыть расчётный счёт ООО
Расчётные счета
Расчётные счета

Как закрыть расчётный счёт ООО

Закрыть расчётный счёт ООО можно по заявлению, но порядок зависит от ограничений, остатка денег и правил банка. Вместе с экспертом Анастасией Ситниковой разберёмся, какие документы подготовить, кто может подписать заявление, сколько занимает закрытие и что учесть при ликвидации компании.

29.09.2026
10 130
10 130

Счёт для бизнеса в Точка Банк

Кешбэк за уплату налогов — 3%. Бесплатные переводы физлицам — до 1 000 000 ₽ в месяц. Поддержка без ботов и скриптов 24/7.
Оставить заявку

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Счёт для бизнеса в Точка Банк

Кешбэк за уплату налогов — 3%. Бесплатные переводы физлицам — до 1 000 000 ₽ в месяц. Поддержка без ботов и скриптов 24/7.
Оставить заявку

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Авторы

Коротко
Чтобы закрыть счёт по инициативе ООО, убедитесь, что по нему нет ограничений и незавершённых платежей, распорядитесь остатком и подайте заявление в банк. Если на счёте есть деньги, которыми нельзя распоряжаться, например из‑за приостановления операций ФНС, закрытие придётся отложить до снятия ограничений.
При ликвидации порядок отличается: сначала рассчитайтесь с кредиторами и бюджетом, составьте ликвидационный баланс, затем распределите оставшиеся деньги между участниками и только потом закрывайте счёт.

Когда закрывают расчётный счёт ООО

Есть два сценария: по заявлению компании или по инициативе банка (ст. 859 ГК РФ).

По собственному желанию

Закрыть счёт можно в любой момент — перечислим основные причины.

1. Смена владельца бизнеса. После покупки ООО новый собственник может перевести обслуживание компании в другой банк. Тогда прежний счёт закрывают после открытия нового.

2. Смена банка. Если нашли банк с более выгодными тарифами, удобными сервисами или лучшими условиями кредитования, логично перейти туда. Новый счёт лучше открыть до закрытия старого, чтобы платежи шли без перерыва. В Точка Банке подать заявку на открытие можно онлайн.

3. Оптимизация расходов. Если открыли несколько счетов, а активно пользуетесь одним, остальные можно закрыть. Так вы не будете переплачивать за обслуживание.

Важный нюанс: закон не ограничивает количество расчётных счетов у ООО. Несколько счетов удобны для разделения финансовых потоков по направлениям бизнеса или работы с разными группами клиентов. Но держать лишние не стоит: за обслуживание каждого придётся платить.

По инициативе банка

​​Банк может закрыть счёт самостоятельно только при наличии оснований. Разберём их.

1. Отсутствие операций. Если в течение двух лет на счёте нет денег и по нему не проводят операции, банк вправе его закрыть (п. 2 ст. 859 ГК РФ). При этом в договоре может быть указан меньший срок — например в Точка Банке это шесть месяцев. 

Закрытие не будет внезапным: вас предупредят за два месяца. За это время можно провести любую операцию и продолжить пользоваться счётом.

2. Подозрительные операции по 115-ФЗ. Банки следят за транзакциями, чтобы предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма. Подозрение вызывают регулярные переводы сомнительным контрагентам, крупные суммы физлицам, дробление платежей и операции без очевидного экономического смысла.

115-ФЗ простыми словами: всё, что нужно знать бизнесу

Сначала банк заблокирует сомнительную операцию и попросит документы — договоры, акты, счета. После проверки он решит, проводить операцию или отказать в ней.

Если в течение календарного года банк дважды или больше откажет в проведении операций по основаниям 115-ФЗ, он вправе расторгнуть договор (п. 5.2 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ). Это основание не применяется к клиентам, отнесённым банком к группе низкого уровня риска.

3. Ликвидация юрлица. Обычно банк сам закрывает счёт после исключения ООО из ЕГРЮЛ, но этот момент лучше уточнить заранее. Так, в Точка Банке счёт закроется автоматически, и платить за обслуживание больше не придётся.

Какой порядок действий при закрытии счёта

Если руководитель ООО принял решение о закрытии, он может действовать по алгоритму.

Проверка блокировок: может ли банк отказать в закрытии

Банк не может отказать в закрытии по своему усмотрению. Но ограничения могут повлиять на порядок действий. Проверьте, нет ли:

  • Приостановления операций по решению ФНС, таможенной службы или суда.
  • Ареста по решению суда или постановлению пристава.

Если на счёте нет денег, действующие ограничения сами по себе не препятствуют его закрытию (п. 6.2 инструкции ЦБ №204-И). Если есть остаток и распоряжение им ограничено, завершить процедуру получится после снятия ограничения и списания денег (п. 6.3 инструкции ЦБ №204-И).

Комментарий эксперта

Долги перед банком или контрагентами сами по себе не мешают закрытию, но лучше рассчитаться заранее. Другое дело — задолженность перед ФНС, из-за которой операции приостановлены. Если на счёте есть деньги, сначала нужно погасить долг, чтобы налоговая могла снять ограничение.

Если у ООО есть кредит, проверьте его условия. В договоре может быть требование держать расчётный счёт или обороты в этом банке — тогда после его закрытия кредитор вправе потребовать досрочно вернуть деньги (ст. 821.1 ГК РФ).

Анастасия СитниковаАнастасия Ситникова
Анастасия СитниковаСпециалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке

Какие документы подготовить

Перечень зависит от банка, способа подачи заявления и того, кто действует от имени ООО.

Что подготовитьКогда понадобится
Заявление на закрытие счётаПри закрытии по инициативе ООО. Форму устанавливает банк
Паспорт подписантаПри подаче заявления в офисе
Номер счёта и данные договора РКОЕсли эти сведения требует форма заявления
ДоверенностьЕсли заявление подаёт представитель
Решение о ликвидации и назначении ликвидатораПри ликвидации ООО. Решение оформляют протоколом общего собрания или решением единственного участника

Примеры документов, которые помогут при подготовке. Учтите, что форма заявления в вашем банке может отличаться. Лучше запросить актуальную.

Распоряжение остатками

Перед закрытием лучше дождаться входящих платежей, которые ещё находятся в обработке: деньги, поступившие после прекращения договора, вернут отправителю (п. 6.1 инструкции ЦБ №204-И).

Неисполненные исходящие платежи закрытию не препятствуют, но после прекращения договора их не проведут — при необходимости отправьте их заново с другого счёта (п. 6.2 инструкции ЦБ №204-И).

Переведите все средства на другой счёт или снимите наличными. Можно также указать реквизиты в заявлении — банк сам переведёт остаток.

Также проверьте связанные продукты и сервисы: бизнес-карты, чековую книжку, эквайринг, зарплатный проект и регулярные списания. Если компания продолжает работать, заранее переведите нужные сервисы на реквизиты нового счёта.

Кто подписывает заявление

Руководитель ООО может подписать заявление сам, без доверенности. Если заявление подают в офисе банка, понадобится паспорт.

Бухгалтер, юрист или другой представитель тоже может подать заявление от имени компании. Для этого нужна доверенность, в которой прямо указано право закрывать расчётный счёт и распоряжаться остатком.

По закону доверенность от ООО достаточно оформить за подписью руководителя (п. 4 ст. 185.1 ГК РФ), но у банка могут быть свои требования к документам — уточните их заранее.

При ликвидации заявление подписывает не директор, а ликвидатор или председатель ликвидационной комиссии.

Подача заявления на закрытие

Способ подачи зависит от банка. В одних заявление можно отправить онлайн, в других придётся обратиться в офис. Личное обращение может потребоваться, например, если дистанционная подача недоступна или заявление подаёт представитель.

Комментарий эксперта

В Точка Банке ехать никуда не нужно: достаточно написать в поддержку и отправить заявление. Если понадобятся дополнительные документы, специалист подскажет, какие именно. Поддержка работает круглосуточно — в чате интернет-банка и по телефону.
Если на счёте остались деньги, укажите реквизиты для перевода. Когда заявление обработают, придёт уведомление о закрытии счёта.

Анастасия СитниковаАнастасия Ситникова
Анастасия СитниковаСпециалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке

Срок зависит от остатка и ограничений:

  1. Денег нет. Процедуру завершат не позднее следующего рабочего дня после приёма заявления (п. 6.2 инструкции ЦБ №204-И).
  2. Деньги остались. Их выдадут или переведут по указанным реквизитам не позднее семи дней после приёма заявления. После списания остатка процедуру завершат не позднее следующего рабочего дня (п. 5 ст. 859 ГК РФ, п. 6.3 инструкции ЦБ №204-И).
  3. Есть деньги и ограничения на распоряжение ими. Сначала ограничения нужно снять. После списания остатка процедуру завершат не позднее следующего рабочего дня (п. 6.3 инструкции ЦБ №204-И).

Что сделать после закрытия

После закрытия банк пришлёт уведомление — сохраните его и получите итоговую выписку за весь период.

Выписку храните не менее пяти лет — это минимальный срок для документов бухгалтерского и налогового учёта (ст. 29 Федерального закона №402-ФЗ, подп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ).

Как закрыть счёт при ликвидации ООО

Не закрывайте счёт сразу после решения о ликвидации: он ещё понадобится для расчётов с кредиторами, бюджетом и участниками.

Порядок действий такой (ст. 63 ГК РФ):

  1. Составьте промежуточный ликвидационный баланс.
  2. Рассчитайтесь с кредиторами и бюджетом.
  3. Составьте окончательный ликвидационный баланс.
  4. Распределите оставшееся имущество между участниками. Если остались деньги, выплатите их до закрытия (ст. 58 Федерального закона №14-ФЗ).
  5. Закройте счёт.
  6. Подайте документы на завершение ликвидации.

С момента назначения ликвидационной комиссии полномочия по управлению делами ООО переходят к ней (п. 4 ст. 62 ГК РФ). Заявление на закрытие подаёт ликвидатор или председатель ликвидационной комиссии.

Сведения о ликвидаторе вносят в ЕГРЮЛ: уведомление по форме Р15016 подают в течение трёх рабочих дней после решения о ликвидации (п. 1 ст. 20 Федерального закона №129-ФЗ).

Комментарий эксперта

В Точка Банке отдельное заявление не требуется: после исключения компании из ЕГРЮЛ счёт закроется автоматически. Но остаток лучше вывести заранее. После ликвидации это уже имущество прекратившего деятельность ООО, и для его распределения может потребоваться отдельная судебная процедура (п. 5.2 ст. 64 ГК РФ).

Анастасия СитниковаАнастасия Ситникова
Анастасия СитниковаСпециалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке

Что делать, если ООО меняет банк

Порядок действий при смене обслуживания:

  1. Выберите новый банк и тариф. Сравните условия обслуживания, лимиты и комиссии за их превышение, набор сервисов. Почитайте отзывы других предпринимателей.
  2. Подайте заявку на открытие счёта. Для открытия понадобятся документы и подтверждение личности. Порядок зависит от банка: где-то нужно приехать в офис, а, например, в Точка Банке менеджер приедет к вам сам.
  3. Закройте старый счёт. Лучше сделать это после того как новый открыт, а эквайринг и зарплатный проект перенесены.
  4. Сообщите контрагентам новые реквизиты. Отправьте партнёрам письмо с обновлёнными данными для оплаты. Если кто-то по ошибке переведёт деньги на закрытый счёт, они автоматически вернутся отправителю.

Подберём подходящий тариф

Какой у вас бизнес?

Торгуете на маркетплейсах?

Вашему ИП меньше 90 дней?

Подберём подходящий тариф
Развернуть

Отдельно уведомлять ФНС об открытии и закрытии российских счетов не нужно — сведения поступят автоматически. Исключение составляют зарубежные счета: об их открытии и закрытии ООО сообщает в налоговую самостоятельно в течение месяца.

Обязательно ли компании открывать расчётный счёт

Через него ООО проводит основные безналичные операции, связанные с бизнесом:

  1. Приём платежей от клиентов через эквайринг и QR-коды.
  2. Оплата закупок, доставки и хранения.
  3. Оплата аренды и коммунальных услуг.
  4. Оплата бухгалтерских, юридических и консалтинговых услуг.
  5. Выплата зарплаты сотрудникам и вознаграждений подрядчикам.
  6. Ведение внешнеэкономической деятельности.

Теоретически можно рассчитываться с контрагентами только наличными, но это создаст массу ограничений. Лимит таких расчётов — 100 000 ₽ по одному договору (п. 4 указания ЦБ №5348-У). К тому же мало кто из серьёзных партнёров согласится работать за наличные.

Налоги и страховые взносы ООО платит только безналично — вносить их наличными от имени компании нельзя (ст. 45 НК РФ). Без расчётного счёта ООО не сможет самостоятельно исполнить эту обязанность.

Вопросы по теме

Нужно ли уведомлять налоговую о закрытии счёта?

Для российского банка отдельное уведомление не требуется — сведения в ФНС поступят автоматически (п. 1.1 ст. 86 НК РФ).


Если речь об иностранном, ООО сообщает налоговой самостоятельно — не позднее одного месяца со дня закрытия (ч. 2 ст. 12 Федерального закона №173-ФЗ).

Что будет, если просто перестать пользоваться счётом и не закрывать его?

Будет копиться долг за обслуживание. Если в течение двух лет не будет денег и операций, договор могут расторгнуть. При этом долг останется.

Берёт ли банк комиссию за закрытие расчётного счёта?

Обычно нет. В большинстве случаев закрытие бесплатное, но лучше уточнить условия своего тарифа.

Другие статьи по теме

30 МАРТА 2026
7003
Юлия Веремеенко
Что такое номинальный счёт
26 СЕНТЯБРЯ 2025
4429
Дмитрий Чередниченко
Цифровой рубль: что это такое и как им пользоваться

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Как закрыть расчётный счёт для ООО: пошаговая инструкция — Точка Банк