Как закрыть расчётный счёт ООО

Коротко При ликвидации порядок отличается: сначала рассчитайтесь с кредиторами и бюджетом, составьте ликвидационный баланс, затем распределите оставшиеся деньги между участниками и только потом закрывайте счёт.

Чтобы закрыть счёт по инициативе ООО, убедитесь, что по нему нет ограничений и незавершённых платежей, распорядитесь остатком и подайте заявление в банк. Если на счёте есть деньги, которыми нельзя распоряжаться, например из‑за приостановления операций ФНС, закрытие придётся отложить до снятия ограничений.

Когда закрывают расчётный счёт ООО

Есть два сценария: по заявлению компании или по инициативе банка (ст. 859 ГК РФ).

По собственному желанию

Закрыть счёт можно в любой момент — перечислим основные причины.

1. Смена владельца бизнеса. После покупки ООО новый собственник может перевести обслуживание компании в другой банк. Тогда прежний счёт закрывают после открытия нового.

2. Смена банка. Если нашли банк с более выгодными тарифами, удобными сервисами или лучшими условиями кредитования, логично перейти туда. Новый счёт лучше открыть до закрытия старого, чтобы платежи шли без перерыва. В Точка Банке подать заявку на открытие можно онлайн.

3. Оптимизация расходов. Если открыли несколько счетов, а активно пользуетесь одним, остальные можно закрыть. Так вы не будете переплачивать за обслуживание.

Важный нюанс: закон не ограничивает количество расчётных счетов у ООО. Несколько счетов удобны для разделения финансовых потоков по направлениям бизнеса или работы с разными группами клиентов. Но держать лишние не стоит: за обслуживание каждого придётся платить.

По инициативе банка

​​Банк может закрыть счёт самостоятельно только при наличии оснований. Разберём их.

1. Отсутствие операций. Если в течение двух лет на счёте нет денег и по нему не проводят операции, банк вправе его закрыть (п. 2 ст. 859 ГК РФ). При этом в договоре может быть указан меньший срок — например в Точка Банке это шесть месяцев.

Закрытие не будет внезапным: вас предупредят за два месяца. За это время можно провести любую операцию и продолжить пользоваться счётом.

2. Подозрительные операции по 115-ФЗ. Банки следят за транзакциями, чтобы предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма. Подозрение вызывают регулярные переводы сомнительным контрагентам, крупные суммы физлицам, дробление платежей и операции без очевидного экономического смысла.

Сначала банк заблокирует сомнительную операцию и попросит документы — договоры, акты, счета. После проверки он решит, проводить операцию или отказать в ней.

Если в течение календарного года банк дважды или больше откажет в проведении операций по основаниям 115-ФЗ, он вправе расторгнуть договор (п. 5.2 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ). Это основание не применяется к клиентам, отнесённым банком к группе низкого уровня риска.

3. Ликвидация юрлица. Обычно банк сам закрывает счёт после исключения ООО из ЕГРЮЛ, но этот момент лучше уточнить заранее. Так, в Точка Банке счёт закроется автоматически, и платить за обслуживание больше не придётся.

Какой порядок действий при закрытии счёта

Если руководитель ООО принял решение о закрытии, он может действовать по алгоритму.

Проверка блокировок: может ли банк отказать в закрытии

Банк не может отказать в закрытии по своему усмотрению. Но ограничения могут повлиять на порядок действий. Проверьте, нет ли:

Приостановления операций по решению ФНС, таможенной службы или суда.

Ареста по решению суда или постановлению пристава.

Если на счёте нет денег, действующие ограничения сами по себе не препятствуют его закрытию (п. 6.2 инструкции ЦБ №204-И). Если есть остаток и распоряжение им ограничено, завершить процедуру получится после снятия ограничения и списания денег (п. 6.3 инструкции ЦБ №204-И).

Комментарий эксперта Долги перед банком или контрагентами сами по себе не мешают закрытию, но лучше рассчитаться заранее. Другое дело — задолженность перед ФНС, из-за которой операции приостановлены. Если на счёте есть деньги, сначала нужно погасить долг, чтобы налоговая могла снять ограничение.

Если у ООО есть кредит, проверьте его условия. В договоре может быть требование держать расчётный счёт или обороты в этом банке — тогда после его закрытия кредитор вправе потребовать досрочно вернуть деньги ( ст. 821.1 ГК РФ ). Анастасия Ситникова Специалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке

Какие документы подготовить

Перечень зависит от банка, способа подачи заявления и того, кто действует от имени ООО.

Что подготовить Когда понадобится Заявление на закрытие счёта При закрытии по инициативе ООО. Форму устанавливает банк Паспорт подписанта При подаче заявления в офисе Номер счёта и данные договора РКО Если эти сведения требует форма заявления Доверенность Если заявление подаёт представитель Решение о ликвидации и назначении ликвидатора При ликвидации ООО. Решение оформляют протоколом общего собрания или решением единственного участника

Примеры документов, которые помогут при подготовке. Учтите, что форма заявления в вашем банке может отличаться. Лучше запросить актуальную.

Распоряжение остатками

Перед закрытием лучше дождаться входящих платежей, которые ещё находятся в обработке: деньги, поступившие после прекращения договора, вернут отправителю (п. 6.1 инструкции ЦБ №204-И).

Неисполненные исходящие платежи закрытию не препятствуют, но после прекращения договора их не проведут — при необходимости отправьте их заново с другого счёта (п. 6.2 инструкции ЦБ №204-И).

Переведите все средства на другой счёт или снимите наличными. Можно также указать реквизиты в заявлении — банк сам переведёт остаток.

Также проверьте связанные продукты и сервисы: бизнес-карты, чековую книжку, эквайринг, зарплатный проект и регулярные списания. Если компания продолжает работать, заранее переведите нужные сервисы на реквизиты нового счёта.

Кто подписывает заявление

Руководитель ООО может подписать заявление сам, без доверенности. Если заявление подают в офисе банка, понадобится паспорт.

Бухгалтер, юрист или другой представитель тоже может подать заявление от имени компании. Для этого нужна доверенность, в которой прямо указано право закрывать расчётный счёт и распоряжаться остатком.

По закону доверенность от ООО достаточно оформить за подписью руководителя (п. 4 ст. 185.1 ГК РФ), но у банка могут быть свои требования к документам — уточните их заранее.

При ликвидации заявление подписывает не директор, а ликвидатор или председатель ликвидационной комиссии.

Подача заявления на закрытие

Способ подачи зависит от банка. В одних заявление можно отправить онлайн, в других придётся обратиться в офис. Личное обращение может потребоваться, например, если дистанционная подача недоступна или заявление подаёт представитель.

Комментарий эксперта В Точка Банке ехать никуда не нужно: достаточно написать в поддержку и отправить заявление. Если понадобятся дополнительные документы, специалист подскажет, какие именно. Поддержка работает круглосуточно — в чате интернет-банка и по телефону. Если на счёте остались деньги, укажите реквизиты для перевода. Когда заявление обработают, придёт уведомление о закрытии счёта.

Анастасия Ситникова Специалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке

Срок зависит от остатка и ограничений:

Что сделать после закрытия

После закрытия банк пришлёт уведомление — сохраните его и получите итоговую выписку за весь период.

Как закрыть счёт при ликвидации ООО

Не закрывайте счёт сразу после решения о ликвидации: он ещё понадобится для расчётов с кредиторами, бюджетом и участниками.

Порядок действий такой (ст. 63 ГК РФ):

Составьте промежуточный ликвидационный баланс. Рассчитайтесь с кредиторами и бюджетом. Составьте окончательный ликвидационный баланс. Распределите оставшееся имущество между участниками. Если остались деньги, выплатите их до закрытия ( ст. 58 Федерального закона №14-ФЗ ). Закройте счёт. Подайте документы на завершение ликвидации.

С момента назначения ликвидационной комиссии полномочия по управлению делами ООО переходят к ней (п. 4 ст. 62 ГК РФ). Заявление на закрытие подаёт ликвидатор или председатель ликвидационной комиссии.

Сведения о ликвидаторе вносят в ЕГРЮЛ: уведомление по форме Р15016 подают в течение трёх рабочих дней после решения о ликвидации (п. 1 ст. 20 Федерального закона №129-ФЗ).

Комментарий эксперта В Точка Банке отдельное заявление не требуется: после исключения компании из ЕГРЮЛ счёт закроется автоматически. Но остаток лучше вывести заранее. После ликвидации это уже имущество прекратившего деятельность ООО, и для его распределения может потребоваться отдельная судебная процедура ( п. 5.2 ст. 64 ГК РФ ). Анастасия Ситникова Специалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке

Что делать, если ООО меняет банк

Порядок действий при смене обслуживания:

Подберём подходящий тариф Какой у вас бизнес? ИП ООО Какой у вас годовой оборот? 0 ₽ 100 000 000 ₽ Торгуете на маркетплейсах? Да Нет Сколько вы переводите физлицам в месяц? 0 ₽ 10 000 000 ₽ Сколько наличных вы снимаете в месяц? 0 ₽ 400 000 ₽ Вашему ИП меньше 90 дней? Да Нет Развернуть

Отдельно уведомлять ФНС об открытии и закрытии российских счетов не нужно — сведения поступят автоматически. Исключение составляют зарубежные счета: об их открытии и закрытии ООО сообщает в налоговую самостоятельно в течение месяца.

Обязательно ли компании открывать расчётный счёт

Через него ООО проводит основные безналичные операции, связанные с бизнесом:

Приём платежей от клиентов через эквайринг и QR-коды. Оплата закупок, доставки и хранения. Оплата аренды и коммунальных услуг. Оплата бухгалтерских, юридических и консалтинговых услуг. Выплата зарплаты сотрудникам и вознаграждений подрядчикам. Ведение внешнеэкономической деятельности.

Теоретически можно рассчитываться с контрагентами только наличными, но это создаст массу ограничений. Лимит таких расчётов — 100 000 ₽ по одному договору (п. 4 указания ЦБ №5348-У). К тому же мало кто из серьёзных партнёров согласится работать за наличные.