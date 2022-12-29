Как закрыть расчётный счёт ООО

Когда закрывают расчётный счёт ООО
Есть два сценария: по заявлению компании или по инициативе банка (ст. 859 ГК РФ).
По собственному желанию
Закрыть счёт можно в любой момент — перечислим основные причины.
1. Смена владельца бизнеса. После покупки ООО новый собственник может перевести обслуживание компании в другой банк. Тогда прежний счёт закрывают после открытия нового.
2. Смена банка. Если нашли банк с более выгодными тарифами, удобными сервисами или лучшими условиями кредитования, логично перейти туда. Новый счёт лучше открыть до закрытия старого, чтобы платежи шли без перерыва. В Точка Банке подать заявку на открытие можно онлайн.
3. Оптимизация расходов. Если открыли несколько счетов, а активно пользуетесь одним, остальные можно закрыть. Так вы не будете переплачивать за обслуживание.
Важный нюанс: закон не ограничивает количество расчётных счетов у ООО. Несколько счетов удобны для разделения финансовых потоков по направлениям бизнеса или работы с разными группами клиентов. Но держать лишние не стоит: за обслуживание каждого придётся платить.
По инициативе банка
Банк может закрыть счёт самостоятельно только при наличии оснований. Разберём их.
1. Отсутствие операций. Если в течение двух лет на счёте нет денег и по нему не проводят операции, банк вправе его закрыть (п. 2 ст. 859 ГК РФ). При этом в договоре может быть указан меньший срок — например в Точка Банке это шесть месяцев.
Закрытие не будет внезапным: вас предупредят за два месяца. За это время можно провести любую операцию и продолжить пользоваться счётом.
2. Подозрительные операции по 115-ФЗ. Банки следят за транзакциями, чтобы предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма. Подозрение вызывают регулярные переводы сомнительным контрагентам, крупные суммы физлицам, дробление платежей и операции без очевидного экономического смысла.
Сначала банк заблокирует сомнительную операцию и попросит документы — договоры, акты, счета. После проверки он решит, проводить операцию или отказать в ней.
Если в течение календарного года банк дважды или больше откажет в проведении операций по основаниям 115-ФЗ, он вправе расторгнуть договор (п. 5.2 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ). Это основание не применяется к клиентам, отнесённым банком к группе низкого уровня риска.
3. Ликвидация юрлица. Обычно банк сам закрывает счёт после исключения ООО из ЕГРЮЛ, но этот момент лучше уточнить заранее. Так, в Точка Банке счёт закроется автоматически, и платить за обслуживание больше не придётся.
Какой порядок действий при закрытии счёта
Если руководитель ООО принял решение о закрытии, он может действовать по алгоритму.
Проверка блокировок: может ли банк отказать в закрытии
Банк не может отказать в закрытии по своему усмотрению. Но ограничения могут повлиять на порядок действий. Проверьте, нет ли:
- Приостановления операций по решению ФНС, таможенной службы или суда.
- Ареста по решению суда или постановлению пристава.
Если на счёте нет денег, действующие ограничения сами по себе не препятствуют его закрытию (п. 6.2 инструкции ЦБ №204-И). Если есть остаток и распоряжение им ограничено, завершить процедуру получится после снятия ограничения и списания денег (п. 6.3 инструкции ЦБ №204-И).
Какие документы подготовить
Перечень зависит от банка, способа подачи заявления и того, кто действует от имени ООО.
|Что подготовить
|Когда понадобится
|Заявление на закрытие счёта
|При закрытии по инициативе ООО. Форму устанавливает банк
|Паспорт подписанта
|При подаче заявления в офисе
|Номер счёта и данные договора РКО
|Если эти сведения требует форма заявления
|Доверенность
|Если заявление подаёт представитель
|Решение о ликвидации и назначении ликвидатора
|При ликвидации ООО. Решение оформляют протоколом общего собрания или решением единственного участника
Примеры документов, которые помогут при подготовке. Учтите, что форма заявления в вашем банке может отличаться. Лучше запросить актуальную.
Распоряжение остатками
Перед закрытием лучше дождаться входящих платежей, которые ещё находятся в обработке: деньги, поступившие после прекращения договора, вернут отправителю (п. 6.1 инструкции ЦБ №204-И).
Неисполненные исходящие платежи закрытию не препятствуют, но после прекращения договора их не проведут — при необходимости отправьте их заново с другого счёта (п. 6.2 инструкции ЦБ №204-И).
Переведите все средства на другой счёт или снимите наличными. Можно также указать реквизиты в заявлении — банк сам переведёт остаток.
Также проверьте связанные продукты и сервисы: бизнес-карты, чековую книжку, эквайринг, зарплатный проект и регулярные списания. Если компания продолжает работать, заранее переведите нужные сервисы на реквизиты нового счёта.
Кто подписывает заявление
Руководитель ООО может подписать заявление сам, без доверенности. Если заявление подают в офисе банка, понадобится паспорт.
Бухгалтер, юрист или другой представитель тоже может подать заявление от имени компании. Для этого нужна доверенность, в которой прямо указано право закрывать расчётный счёт и распоряжаться остатком.
По закону доверенность от ООО достаточно оформить за подписью руководителя (п. 4 ст. 185.1 ГК РФ), но у банка могут быть свои требования к документам — уточните их заранее.
При ликвидации заявление подписывает не директор, а ликвидатор или председатель ликвидационной комиссии.
Подача заявления на закрытие
Способ подачи зависит от банка. В одних заявление можно отправить онлайн, в других придётся обратиться в офис. Личное обращение может потребоваться, например, если дистанционная подача недоступна или заявление подаёт представитель.
Срок зависит от остатка и ограничений:
- Денег нет. Процедуру завершат не позднее следующего рабочего дня после приёма заявления (п. 6.2 инструкции ЦБ №204-И).
- Деньги остались. Их выдадут или переведут по указанным реквизитам не позднее семи дней после приёма заявления. После списания остатка процедуру завершат не позднее следующего рабочего дня (п. 5 ст. 859 ГК РФ, п. 6.3 инструкции ЦБ №204-И).
- Есть деньги и ограничения на распоряжение ими. Сначала ограничения нужно снять. После списания остатка процедуру завершат не позднее следующего рабочего дня (п. 6.3 инструкции ЦБ №204-И).
Что сделать после закрытия
После закрытия банк пришлёт уведомление — сохраните его и получите итоговую выписку за весь период.
Выписку храните не менее пяти лет — это минимальный срок для документов бухгалтерского и налогового учёта (ст. 29 Федерального закона №402-ФЗ, подп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ).
Как закрыть счёт при ликвидации ООО
Не закрывайте счёт сразу после решения о ликвидации: он ещё понадобится для расчётов с кредиторами, бюджетом и участниками.
Порядок действий такой (ст. 63 ГК РФ):
- Составьте промежуточный ликвидационный баланс.
- Рассчитайтесь с кредиторами и бюджетом.
- Составьте окончательный ликвидационный баланс.
- Распределите оставшееся имущество между участниками. Если остались деньги, выплатите их до закрытия (ст. 58 Федерального закона №14-ФЗ).
- Закройте счёт.
- Подайте документы на завершение ликвидации.
С момента назначения ликвидационной комиссии полномочия по управлению делами ООО переходят к ней (п. 4 ст. 62 ГК РФ). Заявление на закрытие подаёт ликвидатор или председатель ликвидационной комиссии.
Сведения о ликвидаторе вносят в ЕГРЮЛ: уведомление по форме Р15016 подают в течение трёх рабочих дней после решения о ликвидации (п. 1 ст. 20 Федерального закона №129-ФЗ).
Что делать, если ООО меняет банк
Порядок действий при смене обслуживания:
- Выберите новый банк и тариф. Сравните условия обслуживания, лимиты и комиссии за их превышение, набор сервисов. Почитайте отзывы других предпринимателей.
- Подайте заявку на открытие счёта. Для открытия понадобятся документы и подтверждение личности. Порядок зависит от банка: где-то нужно приехать в офис, а, например, в Точка Банке менеджер приедет к вам сам.
- Закройте старый счёт. Лучше сделать это после того как новый открыт, а эквайринг и зарплатный проект перенесены.
- Сообщите контрагентам новые реквизиты. Отправьте партнёрам письмо с обновлёнными данными для оплаты. Если кто-то по ошибке переведёт деньги на закрытый счёт, они автоматически вернутся отправителю.
Подберём подходящий тариф
Какой у вас бизнес?
Торгуете на маркетплейсах?
Вашему ИП меньше 90 дней?
Отдельно уведомлять ФНС об открытии и закрытии российских счетов не нужно — сведения поступят автоматически. Исключение составляют зарубежные счета: об их открытии и закрытии ООО сообщает в налоговую самостоятельно в течение месяца.
Обязательно ли компании открывать расчётный счёт
Через него ООО проводит основные безналичные операции, связанные с бизнесом:
- Приём платежей от клиентов через эквайринг и QR-коды.
- Оплата закупок, доставки и хранения.
- Оплата аренды и коммунальных услуг.
- Оплата бухгалтерских, юридических и консалтинговых услуг.
- Выплата зарплаты сотрудникам и вознаграждений подрядчикам.
- Ведение внешнеэкономической деятельности.
Теоретически можно рассчитываться с контрагентами только наличными, но это создаст массу ограничений. Лимит таких расчётов — 100 000 ₽ по одному договору (п. 4 указания ЦБ №5348-У). К тому же мало кто из серьёзных партнёров согласится работать за наличные.
Налоги и страховые взносы ООО платит только безналично — вносить их наличными от имени компании нельзя (ст. 45 НК РФ). Без расчётного счёта ООО не сможет самостоятельно исполнить эту обязанность.