Может ли ООО иметь несколько расчётных счетов

ООО может открыть несколько расчётных счетов — для филиалов, госконтрактов, валютных платежей или кредитов в разных банках. Разберём, когда это нужно и что учесть перед открытием нового счёта.
Сколько расчётных счетов может быть у ООО
У ООО может быть любое количество расчётных счетов — закон не устанавливает лимит. Компания вправе открывать банковские счета в России и за её пределами — это прямо указано в пункте 4 статьи 2 Федерального закона №14-ФЗ.
Счета могут быть в разных банках и использоваться одновременно. Через любой из расчётных счетов можно проводить безналичные операции: платить налоги, рассчитываться с поставщиками и клиентами, оплачивать аренду и другие расходы.
Главное — вести учёт по каждому счёту, чтобы контролировать движение средств и не допустить ошибок в бухгалтерской и налоговой отчётности. А также следить за стоимостью обслуживания: расходы на банковские услуги не должны быть слишком высокими.
Зачем открывать несколько расчётных счетов
Руководители ООО обычно обходятся одним расчётным счётом, но в некоторых случаях открывают два или больше. Для этого есть несколько причин.
|№
|Причина
|Описание
|1
|Структурные подразделения и холдинги
|Для каждого подразделения или юрлица в группе удобно вести расчёты через отдельный счёт — это упрощает учёт и контроль внутригрупповых операций
|2
|Разделение полномочий
|Генеральный директор и финансовый директор могут управлять разными счетами с различными лимитами и правами подписи
|3
|Работа по госконтрактам
|Для отдельных категорий контрактов, например по гособоронзаказу или с казначейским сопровождением, отдельный счёт обязателен по закону. В остальных случаях он помогает упростить отчётность и прохождение проверок
|4
|Раздельный учёт НДС
|Если у компании есть операции, которые облагаются НДС, и операции, освобождённые от налога, отдельный счёт может помочь разделять поступления и расходы по этим направлениям
|5
|Требования партнёров и инвесторов
|Крупные контрагенты или инвесторы могут просить открыть счёт в конкретном банке для прозрачности расчётов. Например, это бывает в холдингах, крупных промышленных группах или проектах, где расчёты идут через банк, выбранный заказчиком
|6
|Кредитование
|Если ООО берёт кредит, банк может попросить открыть расчётный счёт у себя — для контроля оборотов и автоматического списания платежей по кредиту
|7
|Банковские гарантии
|Для участия в закупках, исполнения контрактов или обеспечения обязательств компании может понадобиться независимая гарантия. Банк‑гарант обычно требует открыть у него счёт для контроля оборотов и обеспечения обязательств
|8
|Валютные операции
|Экспортёрам и импортёрам нужны валютные счета, отдельные от рублёвых
|9
|Экономия на банковских услугах
|Иногда выгодно открыть счета в разных банках. Например, в одном банке дешевле платёжки, во втором выгоднее валютные переводы, в третьем можно размещать свободные деньги на ночь под процент
Если предпринимателю удаётся найти один банк, который отвечает всем ключевым требованиям, он может открыть в нём несколько расчётных счетов. Это удобнее, потому что не приходится переключаться между разными приложениями и держать в голове разные условия.
Например, в Точка Банке предприниматели изначально открывают один расчётный счёт для бизнеса, а при необходимости могут открыть дополнительный — в рублях или валюте — прямо в интернет-банке.
Как открыть расчётный счёт в банке
Расчётный счёт обычно открывают сразу после регистрации ООО. В разных банках процедура может отличаться. В Точка Банке она такая:
- Руководитель ООО оставляет заявку на открытие счёта.
- Специалист Точка Банка звонит, рассказывает об условиях, помогает подобрать тариф и нужные сервисы. После звонка банк бронирует номер счёта и присылает реквизиты — их можно сразу указать в договорах для контрагентов. Полноценно счёт заработает после того, как банк его откроет.
- Сотрудник согласовывает удобное время и место встречи. На встрече менеджер проверяет документы, устанавливает личность и задаёт вопросы о бизнесе. Руководитель подписывает документы в электронном виде, после чего банк проводит проверку и принимает решение об открытии счёта. После открытия начинают работать интернет-банк, мобильное приложение и виртуальная карта.
Об открытии счёта банк сам сообщает в налоговую — это касается всех клиентов (п. 1.1 ст. 86 НК РФ). А если предприниматель переходит в Точка Банк из другого банка, специалисты помогут с переходом: подготовят шаблон письма для контрагентов о смене реквизитов, его останется только разослать — онлайн или по почте.
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Как вести учёт, если у ООО несколько расчётных счетов
Для ООО вести учёт по нескольким счетам сложнее, чем для ИП, из-за корпоративной специфики.
- Обязательная бухгалтерия. В отличие от ИП ООО обязано вести бухгалтерский учёт и сдавать бухгалтерскую отчётность, даже если работает на УСН. При нескольких счетах все операции нужно отражать в едином учёте с правильной аналитикой по счетам.
- Налоговый учёт. Если счета используются для разных видов деятельности или обособленных подразделений, нужен раздельный учёт доходов и расходов. Это критично для правильного расчёта налогов.
- Контроль движения денежных средств. Учредители и руководство должны видеть общую картину по всем счетам. Для этого выписки из всех банков выгружают в единую учётную систему — иначе возможны ошибки в отчётности и кассовые разрывы.
- Корпоративное управление. При нескольких счетах важно закрепить документально: кто имеет право подписи по каждому счёту, какие лимиты установлены для руководителей, какие операции требуют согласования с участниками ООО или советом директоров.
На что обратить внимание при открытии нескольких счетов
Несколько расчётных счетов помогают разделять платежи и выбирать выгодные условия в разных банках. Но перед открытием нового счёта стоит учесть расходы, договорные условия, скорость расчётов и требования банковского контроля.
Расходы на РКО. У каждого счёта может быть своя плата за обслуживание, платежи, переводы, снятие наличных и дополнительные услуги. Перед открытием нового счёта сравните тарифы и оцените, окупится ли выгода от него.
Условия по кредиту. При оформлении кредита банк может включить в договор условие о безакцептном списании — право списать деньги при просрочке без отдельного согласия клиента в пределах прописанных в договоре условий. Если счета открыты в нескольких банках, такие условия нужно сверять по каждому кредитному договору отдельно.
Скорость переводов. Платежи внутри одного банка обычно проходят быстрее, чем переводы между разными банками. Если скорость расчётов важна, например с ключевым поставщиком, это стоит учитывать при выборе банка.
Запросы по 115-ФЗ. Когда у компании счета в разных банках, каждый банк видит только часть оборотов и может запросить документы по операциям: договоры, акты, счета, платёжки, подтверждение уплаты налогов. Лучше хранить их в порядке, чтобы быстро ответить на запрос независимо от того, через какой счёт прошёл платёж.