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Расчётные счета
Расчётные счета

Может ли ООО иметь несколько расчётных счетов

Закон не ограничивает количество расчётных счетов у ООО. Компания может открыть один счёт, два или больше — в одном банке или в разных.

23.09.2026
7269
7269

Счёт для ООО в Точка Банк

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Счёт для ООО в Точка Банк

Кешбэк за уплату налогов — 3%. Бесплатные переводы физлицам — до 1 000 000 ₽ в месяц. Поддержка без ботов и скриптов 24/7.
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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

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ООО может открыть несколько расчётных счетов — для филиалов, госконтрактов, валютных платежей или кредитов в разных банках. Разберём, когда это нужно и что учесть перед открытием нового счёта.

Коротко
ООО может открыть столько расчётных счетов, сколько нужно бизнесу: в одном банке или в разных. Закон не ограничивает их количество, а уведомлять налоговую о новом счёте не нужно — это делает банк.
Дополнительный счёт обычно открывают под конкретную задачу: для филиала, госконтракта, валютных платежей, кредита, независимой гарантии или расчётов с крупным контрагентом. Это помогает разделять денежные потоки и выбирать более выгодные условия в разных банках.
Перед открытием нового счёта стоит проверить тарифы, условия договора и порядок учёта. Иначе дополнительный счёт может не упростить работу, а добавить расходы, лишние выписки и запросы от банка.

Сколько расчётных счетов может быть у ООО

У ООО может быть любое количество расчётных счетов — закон не устанавливает лимит. Компания вправе открывать банковские счета в России и за её пределами — это прямо указано в пункте 4 статьи 2 Федерального закона №14-ФЗ.

Счета могут быть в разных банках и использоваться одновременно. Через любой из расчётных счетов можно проводить безналичные операции: платить налоги, рассчитываться с поставщиками и клиентами, оплачивать аренду и другие расходы.

Расчётный счёт для ИП и ООО: что такое и зачем нужен

Главное — вести учёт по каждому счёту, чтобы контролировать движение средств и не допустить ошибок в бухгалтерской и налоговой отчётности. А также следить за стоимостью обслуживания: расходы на банковские услуги не должны быть слишком высокими.

Зачем открывать несколько расчётных счетов

Руководители ООО обычно обходятся одним расчётным счётом, но в некоторых случаях открывают два или больше. Для этого есть несколько причин.

ПричинаОписание
1Структурные подразделения и холдингиДля каждого подразделения или юрлица в группе удобно вести расчёты через отдельный счёт — это упрощает учёт и контроль внутригрупповых операций
2Разделение полномочийГенеральный директор и финансовый директор могут управлять разными счетами с различными лимитами и правами подписи
3Работа по госконтрактамДля отдельных категорий контрактов, например по гособоронзаказу или с казначейским сопровождением, отдельный счёт обязателен по закону. В остальных случаях он помогает упростить отчётность и прохождение проверок
4Раздельный учёт НДСЕсли у компании есть операции, которые облагаются НДС, и операции, освобождённые от налога, отдельный счёт может помочь разделять поступления и расходы по этим направлениям
5Требования партнёров и инвесторовКрупные контрагенты или инвесторы могут просить открыть счёт в конкретном банке для прозрачности расчётов. Например, это бывает в холдингах, крупных промышленных группах или проектах, где расчёты идут через банк, выбранный заказчиком
6КредитованиеЕсли ООО берёт кредит, банк может попросить открыть расчётный счёт у себя — для контроля оборотов и автоматического списания платежей по кредиту
7Банковские гарантииДля участия в закупках, исполнения контрактов или обеспечения обязательств компании может понадобиться независимая гарантия. Банк‑гарант обычно требует открыть у него счёт для контроля оборотов и обеспечения обязательств
8Валютные операцииЭкспортёрам и импортёрам нужны валютные счета, отдельные от рублёвых
9Экономия на банковских услугахИногда выгодно открыть счета в разных банках. Например, в одном банке дешевле платёжки, во втором выгоднее валютные переводы, в третьем можно размещать свободные деньги на ночь под процент
ПРИМЕР
Руководитель ООО закупает товар в Казахстане, Турции и Китае, рассчитываясь с поставщиками в тенге, лирах и юанях, — для этого у него открыто несколько валютных счетов. Параллельно он развивает бизнес в России и пользуется рублёвым счётом с зарплатной программой.

Если предпринимателю удаётся найти один банк, который отвечает всем ключевым требованиям, он может открыть в нём несколько расчётных счетов. Это удобнее, потому что не приходится переключаться между разными приложениями и держать в голове разные условия. 

Например, в Точка Банке предприниматели изначально открывают один расчётный счёт для бизнеса, а при необходимости могут открыть дополнительный — в рублях или валюте — прямо в интернет-банке.

Как открыть расчётный счёт в банке

Расчётный счёт обычно открывают сразу после регистрации ООО. В разных банках процедура может отличаться. В Точка Банке она такая:

  1. Руководитель ООО оставляет заявку на открытие счёта.
  2. Специалист Точка Банка звонит, рассказывает об условиях, помогает подобрать тариф и нужные сервисы. После звонка банк бронирует номер счёта и присылает реквизиты — их можно сразу указать в договорах для контрагентов. Полноценно счёт заработает после того, как банк его откроет.
  3. Сотрудник согласовывает удобное время и место встречи. На встрече менеджер проверяет документы, устанавливает личность и задаёт вопросы о бизнесе. Руководитель подписывает документы в электронном виде, после чего банк проводит проверку и принимает решение об открытии счёта. После открытия начинают работать интернет-банк, мобильное приложение и виртуальная карта.

Об открытии счёта банк сам сообщает в налоговую — это касается всех клиентов (п. 1.1 ст. 86 НК РФ). А если предприниматель переходит в Точка Банк из другого банка, специалисты помогут с переходом: подготовят шаблон письма для контрагентов о смене реквизитов, его останется только разослать — онлайн или по почте.

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Как вести учёт, если у ООО несколько расчётных счетов

Для ООО вести учёт по нескольким счетам сложнее, чем для ИП, из-за корпоративной специфики.

  • Обязательная бухгалтерия. В отличие от ИП ООО обязано вести бухгалтерский учёт и сдавать бухгалтерскую отчётность, даже если работает на УСН. При нескольких счетах все операции нужно отражать в едином учёте с правильной аналитикой по счетам.
  • Налоговый учёт. Если счета используются для разных видов деятельности или обособленных подразделений, нужен раздельный учёт доходов и расходов. Это критично для правильного расчёта налогов.
  • Контроль движения денежных средств. Учредители и руководство должны видеть общую картину по всем счетам. Для этого выписки из всех банков выгружают в единую учётную систему — иначе возможны ошибки в отчётности и кассовые разрывы.
  • Корпоративное управление. При нескольких счетах важно закрепить документально: кто имеет право подписи по каждому счёту, какие лимиты установлены для руководителей, какие операции требуют согласования с участниками ООО или советом директоров.

На что обратить внимание при открытии нескольких счетов

Несколько расчётных счетов помогают разделять платежи и выбирать выгодные условия в разных банках. Но перед открытием нового счёта стоит учесть расходы, договорные условия, скорость расчётов и требования банковского контроля.

Расходы на РКО. У каждого счёта может быть своя плата за обслуживание, платежи, переводы, снятие наличных и дополнительные услуги. Перед открытием нового счёта сравните тарифы и оцените, окупится ли выгода от него.

Комментарий эксперта

Компании с оборотом от 50 млн ₽ в год обычно держат от 3 до 10 расчётных счетов под разные задачи: основной операционный, валютный, для госконтрактов, для зарплатного проекта. При таком количестве счетов главный риск — переплата за обслуживание неиспользуемых.


Если регулярно не пересматривать состав счетов и не закрывать те, через которые давно не идут операции, расходы на РКО могут вырасти на десятки тысяч рублей в месяц без реальной пользы для бизнеса.

Анастасия СитниковаАнастасия Ситникова
Анастасия СитниковаСпециалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке

Условия по кредиту. При оформлении кредита банк может включить в договор условие о безакцептном списании — право списать деньги при просрочке без отдельного согласия клиента в пределах прописанных в договоре условий. Если счета открыты в нескольких банках, такие условия нужно сверять по каждому кредитному договору отдельно.

Скорость переводов. Платежи внутри одного банка обычно проходят быстрее, чем переводы между разными банками. Если скорость расчётов важна, например с ключевым поставщиком, это стоит учитывать при выборе банка.

Запросы по 115-ФЗ. Когда у компании счета в разных банках, каждый банк видит только часть оборотов и может запросить документы по операциям: договоры, акты, счета, платёжки, подтверждение уплаты налогов. Лучше хранить их в порядке, чтобы быстро ответить на запрос независимо от того, через какой счёт прошёл платёж.

Вопросы по теме

Какие документы нужны для открытия второго (дополнительного) расчётного счёта ООО?

Зависит от банка. Если второй счёт открываете в банке, где у компании уже есть счёт, документы заново собирать не нужно: обычно достаточно подать заявку в интернет-банке.


Если счёт открываете в другом банке, процедура такая же, как в первый раз. Понадобятся паспорт руководителя, решение о его назначении, устав, если он нетиповой, и сведения об участниках ООО. Точный список лучше уточнить в банке.

Обязательно ли открывать отдельный счёт для госконтракта?

Как правило, нет: по большинству госконтрактов оплату можно получать на обычный расчётный счёт. 


Но есть исключения. При казначейском сопровождении используют лицевой счёт в Федеральном казначействе, а при банковском сопровождении может потребоваться отдельный счёт в сопровождающем банке. Особые требования к счетам действуют и по гособоронзаказу.

Может ли банк отказать в открытии второго счёта?

Да, но не из-за того, что счёт второй. Банк может отказать, если есть проблемы с документами, заявку подал сотрудник без полномочий или компания не прошла проверку по 115-ФЗ.

Нужно ли уведомлять налоговую об открытии второго счёта?

Нет. Банк сам сообщает в ФНС об открытии каждого счёта (п. 1.1 ст. 86 НК РФ). Компании ничего дополнительно подавать не нужно. Исключение — счета в иностранных банках: о них компания уведомляет налоговую самостоятельно.

Можно ли платить налоги только с одного счёта, если их несколько?

Да, можно платить с любого счёта компании. Но банк, через который налоговые платежи не проходят, может запросить подтверждение уплаты: платёжки, выписку или другие документы.

Сколько стоит обслуживание нескольких счетов?

Зависит от тарифов банка. Если счетов несколько, расходы на РКО могут заметно вырасти, поэтому перед открытием нового счёта стоит сравнить стоимость обслуживания, платежей и дополнительных услуг.

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Несколько расчётных счетов у ООО: сколько и можно ли — Точка Банк