Может ли ООО иметь несколько расчётных счетов

Коротко

Дополнительный счёт обычно открывают под конкретную задачу: для филиала, госконтракта, валютных платежей, кредита, независимой гарантии или расчётов с крупным контрагентом. Это помогает разделять денежные потоки и выбирать более выгодные условия в разных банках.

Перед открытием нового счёта стоит проверить тарифы, условия договора и порядок учёта. Иначе дополнительный счёт может не упростить работу, а добавить расходы, лишние выписки и запросы от банка.



ООО может открыть столько расчётных счетов, сколько нужно бизнесу: в одном банке или в разных. Закон не ограничивает их количество, а уведомлять налоговую о новом счёте не нужно — это делает банк.