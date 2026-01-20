Способы закупок по 44-ФЗ: конкурентные и неконкурентные способы определения поставщика

По 44-ФЗ у заказчиков есть выбор, как провести закупку. Например, можно организовать аукцион, чтобы заключить контракт по самой низкой цене. А можно закупить в специальных электронных магазинах: так быстрее и проще.

Точка Банк разобрался, в чём отличия каждого способа и какой вариант больше подойдёт в конкретной ситуации.

Коротко — Ещё закупки бывают открытыми и закрытыми. Открытые — это те, о которых можно узнать в ЕИС. А для участия в закрытых нужно получить приглашение от заказчика. — Закупки бывают конкурентными и неконкурентными. Конкурентные — это аукцион, конкурс или запрос котировок. В них участники борются за контракт. Неконкурентные закупки — это заключение контракта напрямую с поставщиком.

Какие бывают способы закупок по 44-ФЗ

В 44-ФЗ принято делить закупки по нескольким признакам: по форме организации, доступности для поставщиков и количеству участников. Расскажем подробнее о каждой классификации.

Формат проведения

По форме организации бывают электронные и очные закупки.

Электронные проходят полностью онлайн на электронных торговых площадках (ЭТП) — специальных платформах для торгов. Большая часть закупок сегодня как раз электронные.

Очные проходят при личном присутствии всех участников. Сначала поставщики подают свои заявки на бумаге, а позже встречаются в назначенном месте, чтобы разыграть контракт. По 44-ФЗ очные закупки проводятся очень редко. Чаще всего это заказы, связанные с гостайной, обороной и национальной безопасностью.

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Доступность для участников

По доступности закупки бывают открытыми и закрытыми.

К открытым закупкам допускают всех, кто соответствует требованиям 44-ФЗ. Участниками могут быть как крупные корпорации, так и малый бизнес, компании и ИП из любого региона и сферы.

Об открытой закупке участники узнают из Единой информационной системы (ЕИС) — платформы, на которой все сведения о госзакупках размещаются в открытом доступе.

К закрытым закупкам допускают только некоторых поставщиков. Чтобы в них участвовать, нужно получить приглашение от заказчика. По-другому узнать о тендере не получится. У приглашённых поставщиков есть право отказаться от участия в тендере.

Если все поставщики отказываются от закрытой закупки, заказчик пересматривает её условия и объявляет новый сбор участников. Валентина Неупокоева эксперт по тендерам в Точка Банк

Подход закрытых закупок нарушает важный принцип контрактной системы — принцип честной конкуренции. Поэтому закон разрешает применять закрытые закупки только в некоторых случаях. Например, если предмет контракта — вооружение или военная техника. Или если нужно перевезти драгоценные камни и дорогие музейные экспонаты. Перечень допустимых случаев есть в части 11 статьи 24 Федерального закона №44-ФЗ.

Уровень конкуренции

Ещё одна классификация тендеров — конкурентные и неконкурентные.

В конкурентных закупках есть минимум два участника, которые соревнуются друг с другом за контракт. Сделку заключают с тем, кто предлагает лучшие условия. Это самый распространённый способ закупок.

Верхнего предела по количеству участников нет. Если заявок очень много, и из‑за нагрузки на сервер у ЭТП возникнут технические сложности, закупка может растянуться во времени и идти дольше, чем обычно. Валентина Неупокоева эксперт по тендерам в Точка Банк

В неконкурентных закупках борьбы между участниками нет. Контракт изначально предлагают одному поставщику.

Такую закупку организовать проще. Но так как она тоже ограничивает конкуренцию, проводить её разрешают не всегда. Так, чаще всего неконкурентные закупки подходят, если сумма контракта небольшая, товар нужен срочно или его может поставить всего одна компания в стране.

ПРИМЕР Нет смысла объявлять конкурс на перевозку груза по железной дороге, так как в ней будет участвовать только один поставщик — ОАО «РЖД».

Конкурентные способы определения поставщика

В 44-ФЗ выделяют три вида конкурентных закупок — это аукцион, конкурс и запрос котировок.

Аукцион и конкурс можно проводить открыто и закрыто. При этом закрытые закупки бывают электронными и очными, а открытые — только электронными.

Запрос котировок проводится только открыто и электронно.

Способ Аукцион Конкурс Запрос котировок Закрытый электронный ✅ ✅ ❌ Открытый электронный ✅ ✅ ✅ Закрытый очный ✅ ✅ ❌ Открытый очный ❌ ❌ ❌

Аукцион

Суть аукциона в том, что участники последовательно снижают цену, за которую готовы выполнить контракт. Сделку заключают с тем, кто предложит цену ниже остальных.

Аукцион обязателен, если покупается товар из аукционного перечня. Он есть в Распоряжении Правительства №471-р.

Аукцион нельзя проводить, если цель контракта — организация отдыха детей (часть 8 статьи 24 Федерального закона №44-ФЗ).

Во всех остальных случаях аукцион — это право заказчика. На практике его выбирают, если цена — это единственный весомый критерий для отбора исполнителя.

Конкурс

Во время конкурса заказчик также отбирает лучшее предложение, но по разным критериям, а не только по цене. Например, для оценки поставщиков используют:

Будущие расходы на эксплуатацию и ремонт товара.

Характеристики продукции.

Квалификацию участника. Здесь оценивают, есть ли у поставщика оборудование, материалы и деньги, чтобы выполнить контракт. Или достаточно ли его сотрудникам опыта.

По итогам конкурса контракт забирает участник, который суммарно наберёт больше баллов.

Конкурс больше подходит для сложных и долгосрочных контрактов. Например, его часто выбирают для строительных работ. Здесь важна не только итоговая цена, но и другие критерии, такие как квалификация и опыт подрядчиков.

Запрос котировок

При запросе котировок поставщики присылают заказчику свои предложения по цене сразу вместе с заявками на участие. Из всех предложений заказчик выбирает то, в котором цена ниже остальных.

То есть по критериям выбора запрос котировок схож с аукционом. Только самого этапа торгов здесь нет: поставщики предлагают свою цену лишь один раз.

Запрос котировок можно проводить только для госзакупок с начальной максимальной ценой до 10 млн ₽. Это ограничение не распространяется на закупки:

лекарственных препаратов;

для олимпийской сборной;

жилья для сирот.

Все случаи, по которым нет лимита по цене, перечислены в части 10 статьи 24 Федерального закона №44-ФЗ.

Закупка через запрос котировок проходит быстрее, а подготовиться к ней проще. Поэтому для некрупных и срочных контрактов этот способ подходит идеально.

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Неконкурентные способы закупки

Все случаи, когда закон 44-ФЗ разрешает делать закупки неконкурентным способом, условно можно разделить на две группы.

Закупки у единственного поставщика, когда контракт заключается напрямую с исполнителем. Сюда относят закупки:

у естественных монополий;

по распоряжению президента;

вооружения и военной техники;

на медицинскую помощь в форс-мажорных ситуациях: при пожарах, ЧС, техногенных катастрофах;

билетов в театр, на концерт и в другие учреждения культуры.

Полный перечень случаев, когда можно заключать контракт с единственным поставщиком, есть в части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ.

При этом контракт с единственным поставщиком — это не обязанность заказчика. На своё усмотрение ведомство может выбрать и другой способ. Исключение — если конкурс, аукцион или запрос котировок не состоялись, потому что заявку на участие подал только один поставщик. Тогда заказчик обязан заключить контракт именно с ним как с единственным поставщиком.

Малые закупки — это упрощённые процедуры выбора поставщика, которые работают для небольших контрактов. До 600 000 ₽ такие закупки проходят в электронных магазинах, до 5 млн ₽ — через электронные торговые площадки.

ПРИМЕР В одном из электронных магазинов действует следующая схема: Поставщики добавляют карточки товаров в каталог → Заказчик выбирает подходящий товар и присылает поставщику проект контракта на подпись → Как только поставщик подписывает проект, магазин проводит закупочную сессию для проверки цены → Если за 24 часа никто из других поставщиков не предложит цену ниже, заказчик подписывает контракт со своей стороны. Если кто‑то предложит более выгодные условия, заказчик покупает товар у другого поставщика.



В каких закупках заказчик вправе выделять лоты

Иногда заказчик под одной закупкой может объединить несколько похожих товаров или товарных групп. Отдельные позиции в рамках одной закупки называются лотами.

Поставщик может подать заявку на один конкретный лот. И контракты заключаются также по каждому лоту отдельно.

По 44-ФЗ создавать лоты можно при закрытых конкурсах и аукционах.

Обоснования для выбора способа закупки

Заказчику нужно обосновывать свой выбор способа закупки, только если он заключает контракт с единственным поставщиком по следующим причинам:

Поставщик по контракту — орган исполнительной власти, Роскосмос, ГУП или другая госкомпания.

Товары или услуги нужны срочно. Например, в случае форс-мажора, аварий или ЧС.

Предмет контракта — лечение человека в иностранной организации.

Нужно организовать воинские перевозки при военной угрозе.

В этих ситуациях заказчик направляет уведомление о заключении контракта в контрольный орган. В уведомлении ему нужно указать, почему он выбрал сделку с единственным поставщиком и какой конкретно случай из перечисленных произошёл.

По открытым закупкам уведомление отправляется через ЕИС. По закрытым — напрямую контрольному ведомству.

В остальных случаях обосновывать свой выбор в отдельном документе не нужно. Но важно помнить, что любая закупка будет проходить аудит, и если контрольные органы посчитают, что способ выбран неверно, заказчика накажут. Руководитель заказчика заплатит штраф от 30 000 до 50 000 ₽ (часть 4 статьи 7.30.1 Федерального закона №44-ФЗ).

Памятка по выбору способа закупки

Чтобы не запутаться в положениях 44-ФЗ при выборе способа закупки, советуем пользоваться простой памяткой.