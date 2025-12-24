Требования к участникам закупки по 44-ФЗ: статья 31 и порядок подтверждения

Перед допуском к закупкам поставщиков проверяют по ряду критериев. Требования делят на три вида:

Единые — действуют для всех поставщиков.

Дополнительные — применяются только в некоторых случаях.

Иные — не относятся ни к первой, ни ко второй группе.

Подробнее о каждой категории — в статье Точка Банка.

Коротко — Большинство требований — общие для всех, но бывают и дополнительные условия для конкретных закупок. — Если поставщик не подходит под требования, заявку отклонят и контракт с ним не заключат. — В госзакупках может участвовать любой поставщик, который соответствует требованиям из статьи 31 №44‑ФЗ.

Единые требования к участникам закупки

Есть требования, которые предъявляют абсолютно ко всем поставщикам и для любого типа закупки, будь то конкурентные способы или закупка у единственного поставщика.

Что включает часть 1 статьи 31

Есть 11 единых для всех требований, и все они перечислены в части 1 статьи 31 закона о госзакупках. По закону в закупках участвует поставщик, который:

1. Отвечает общероссийским требованиям

В Российской Федерации есть общие требования к поставщикам товаров, работ и услуг. Так, любой бизнес должен быть юридически зарегистрирован, вести бухгалтерскую отчётность, платить налоги, а для некоторых работ иметь лицензии и допуски.

ПРИМЕР Чтобы претендовать на контракты по реконструкции, капремонту или сносу объектов на сумму от 10 млн ₽, подрядчик должен быть членом саморегулируемой организации (СРО). Исключение — некоторые категории участников из пункта 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ . Поэтому все поставщики, которые хотят получить крупный строительный госконтракт, должны быть в реестре СРО.

2. Не ликвидируется

Поставщик не должен находиться на ликвидации, в отношении него нет решения суда о признании банкротом или открытии конкурсного производства.

3. Ведёт деятельность

Суд может приостановить деятельность компании за грубые нарушения. Обычно это случается:

Когда есть угроза жизни и здоровью людей.

Когда существует риск развития эпидемии.

При радиационных или техногенных катастрофах.

Во время административного приостановления деятельности участвовать в госзакупках нельзя.

4. Не имеет больших долгов по налогам, сборам и страховым взносам

Участвовать в тендере нельзя, если есть недоимка за прошедший календарный год больше 25% от балансовой стоимости имущества компании. Но в этом требовании есть пара нюансов:

Если поставщик не согласен с долгом и обжалует недоимку в момент конкурса или аукциона, он может участвовать в закупке.

Если поставщик не уплатил налог или другой платёж, потому что ему дали отсрочку, провели реструктуризацию долга, дали налоговый кредит, такая недоимка тоже не влияет на участие в конкурсе или аукционе.

5. Не имеет судимости за экономические преступления

Это условие касается высшего руководства компании: генерального директора и главного бухгалтера. Кроме преступлений в сфере экономики, у них не должно быть судимости:

За незаконное участие в предпринимательской деятельности.

За получение или дачу взятки.

За посредничество во взятке.

Чтобы компания снова смогла участвовать в закупках, руководству нужно погасить или снять судимость.

6. Не давал незаконное вознаграждение

За последние два года до участия в закупке поставщика не судили по статье 19.28 КоАП за взяточничество.

7. Имеет исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД)

Если в ходе контракта поставщик что-то создаёт или разрабатывает для заказчика, результат его работы должен всецело принадлежать ему.

ПРИМЕР Библиотека заключила контракт с разработчиком программного обеспечения для создания электронного каталога. Разработчик взял за основу чужую программу и доработал её под требования заказчика. Это нарушение требований 44‑ФЗ.

8. Не связан с руководителем заказчика

Один и тот же человек не может быть руководителем или собственником и поставщика, и заказчика. Также между руководством не допускаются близкие родственные связи.

9. Не участвует в офшорной компании

Поставщик не должен быть зарегистрирован в стране с серьёзными налоговыми льготами для бизнеса. Также нельзя участвовать в компаниях-офшорах и иметь их среди учредителей с долей больше 10%. Все офшорные зоны собраны на сайте ФНС.

10. Не иностранный агент

Актуальный реестр иностранных агентов можно посмотреть на сайте Минюста.

11. Не имеет других ограничений

По некоторым закупкам действуют и другие ограничения для поставщиков.

ПРИМЕР Есть закупки, которые проводятся только для малого бизнеса. В них не могут участвовать поставщики, которых нет в реестре СМП.

Подтверждение соответствия единым требованиям

Часть критериев поставщики подтверждают документами. Например, предоставляют лицензии и допуски к определённым работам. Но большинство единых требований достаточно просто декларировать, то есть подтвердить их в заявке на участие в закупке или отдельном документе.

Дополнительные требования к участникам закупки

Чтобы участвовать в некоторых крупных или сложных закупках, поставщикам нужно подтвердить соответствие дополнительным требованиям или пройти предквалификацию.

Предквалификация — это отсеивание неопытных или недобросовестных участников. Чтобы её пройти, поставщики обычно документально доказывают, что уже выполняли подобные работы. Или что для нового контракта им хватит денег и материала. Если этого не сделать, их не допустят до участия в закупке.

В зависимости от вида контракта и от того, что конкретно нужно подтвердить поставщику, предквалификация бывает универсальная или специальная.

Универсальная предквалификация

Критерий универсальной предквалификации устанавливает часть 2.1 статьи 31 №44-ФЗ. Он действует для всех конкурентных способов, где стартовая цена контракта не менее 20 млн ₽.

Суть критерия в следующем. К тендеру допустят того поставщика, который за последние три года исполнил контракт по 44-ФЗ или договор по 223-ФЗ. Цена такого контракта должна быть 20% и более от начальной максимальной цены закупки, в которой собрался участвовать поставщик.

Допускается, чтобы по этому контракту или договору были неустойки, которые исполнитель заплатил.

ПРИМЕР ООО «Созвездие» в декабре 2025 года хочет участвовать в аукционе, где разыгрывается контракт на 50 млн ₽. Чтобы получить допуск к торгам, компании нужно показать уже завершённый контракт или договор: — выполненный с января 2023 года по декабрь 2025 года; — на сумму не менее 10 млн ₽ (20% от 50 млн ₽); — по которому неустоек или не было, или они полностью выплачены.

Специальная предквалификация

Эти критерии закрепляет Постановление Правительства №2571. Требования касаются закупок в некоторых сферах:

Градостроительная деятельность.

Строительство и ремонт дорог.

Оборона и безопасность.

Атомная энергетика.

Здравоохранение, образование, наука и культура.

Пассажирские перевозки.

Природные ресурсы и окружающая среда.

Оценочная деятельность.

Контракты со встречными инвестиционными обязательствами.

Чтобы участвовать в этих закупках, поставщики подтверждают наличие:

Денег на выполнение работ или закупку товара.

Оборудования и материалов.

Специалистов нужной квалификации.

Аналогичного опыта работы и хорошей деловой репутации.

В каких-то случаях нужно подтвердить только один из пунктов, в других — все четыре. Подсказки есть в постановлении. Сориентироваться в нём несложно: все случаи рассортированы по разным разделам и собраны в таблице.

Иные требования, устанавливаемые заказчиком

Заказчик может установить и другие условия участия в закупках. Иногда они обязательны, а иногда зависят от желания заказчика.

Пример прочих обязательных требований — это принадлежность к малому бизнесу или некоммерческим организациям для поставщиков, которые участвуют в спецзакупках.

Среди необязательных требований могут быть наличие опыта, квалификации, системы менеджмента, деловая репутация и отзывы, налоговое резидентство, дополнительные гарантии и другие условия. Валентина Неупокоева эксперт по тендерам в Точка Банк

Главное правило для заказчика при включении прочих условий — чтобы они не противоречили единым и дополнительным требованиям и нормам других законов.

Как заказчик устанавливает и проверяет требования

Заказчики всегда указывают требования к поставщикам в своём извещении — документе с условиями закупки. В нём прописывают абсолютно все нюансы — даже обязательные, которые установлены 44-ФЗ.

Проверка соответствия и ответственность

Соответствуют ли поставщики всем требованиям, проверяет комиссия по закупкам со стороны заказчика. Некоторые условия комиссия обязана проверять всегда. К таким критериям относятся:

Соответствие поставщика требованиям РФ.

Судимость по статье 19.28 КоАП РФ.

Реестры офшоров и иноагентов.

Реестр недобросовестных поставщиков и дополнительные требования, если они есть.

Остальные пункты комиссия тоже может проверить, но обязанности такой нет.

Если по закону поставщику достаточно декларировать требование, заказчик не может просить у него документы, чтобы это требование подтвердить. Например, нельзя запрашивать у строительных фирм подтверждение членства в саморегулируемой организации. Заказчик должен самостоятельно проверить все реестры и списки.

Что будет, если выявить несоответствие

Если поставщик не подходит под условия закупки, его заявку на участие отклонят. Если же это выяснится после победы в конкурсе, последствия будут серьёзнее.

Победителю откажут в заключении сделки, а контракт предложат участнику, занявшему второе место. То есть тому, чья заявка следует после победителя и соответствует всем требованиям. Победитель же будет включен в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Валентина Неупокоева эксперт по тендерам в Точка Банк

Заказчик, который обнаружит нарушение, составляет и выкладывает в Единой информационной системе протокол об отказе в сделке в течение одного дня. А также доводит протокол до поставщика в течение двух дней.

Конфликт интересов при закупках

Одно из общих требований к поставщикам заключается в том, что они не должны быть связаны с заказчиками. Другими словами, в закупках нужно избегать конфликта интересов.

Что такое конфликт интересов

В общем смысле конфликт интересов — это ситуация, при которой личная заинтересованность руководителя мешает бизнесу. Например, когда руководитель компании получает личную выгоду от убыточной для бизнеса сделки.

Часто личная заинтересованность проявляется в бизнес-отношениях с родственниками. Например, когда директор заключает договор не с выгодным партнёром, а с братом. В госзакупках под конфликтом интересов понимают именно такие случаи — когда у заказчика близкие родственные отношения с:

поставщиком-ИП;

руководителем поставщика;

выгодоприобретателем поставщика — физическим лицом, которое прямо или косвенно владеет долей в компании 10% и более.

Порядок урегулирования конфликта интересов

В закупках конфликта интересов быть не должно в любом варианте. Даже если позже обнаружится, что контракт заключён с нарушением, сделку признают ничтожной. Тогда поставщик потеряет деньги, которые уже вложил в контракт.

Судебная практика по конфликту интересов

На практике из-за конфликта интересов между поставщиками и заказчиками встречаются спорные ситуации, которые решает суд. Вот какие выводы можно сделать по судебным делам:

1. Нужно обязательно декларировать, что конфликт интересов отсутствует

Когда поставщик подаёт заявку на участие в закупке, он всегда декларирует, что с его стороны нет конфликта интересов. Если закупка проводится электронно, достаточно поставить отметку в нужной форме при отправке. Если этого не сделать, заявку отклонят, и это будет правомерно.

2. Конфликт интересов определяют не только по номинальной должности, но и по обязанностям сотрудника

Близким родственником заказчика может быть не генеральный директор поставщика, а, например, его заместитель или директор по закупкам. Если должность родственника позволяет влиять на ход закупки, суды тоже найдут здесь нарушение.

3. Если конфликт интересов есть, заказчик обязан отклонить заявку