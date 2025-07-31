Ответственность за нарушение валютного законодательства

«ДетальРус» закупила у индийских компаний станки для изготовления деталей: у одной — лазерные, у второй — фрезерные. Внесла предоплату: 20 000 рупий первому заводу, 10 000 рупий второму. Из-за забастовок и топливного кризиса в Индии ни одна компания не смогла поставить станки. «ДетальРус» потребовала вернуть аванс в течение пяти календарных дней, как и было прописано в контракте.

Компания № 1 вернула деньги через 10 календарных дней — с опозданием на пять дней. Ключевая ставка — 18%. Налоговая выбирает один из двух видов штрафа, которые может назначить «ДетальРус», поскольку индийская компания не вернула деньги в рублях. Например, ФНС могут воспользоваться третьим видом штрафа, который будет равен:

20 000 х 5 х 18% х 1/150 = 120 рупий.

Вторая компания обанкротилась и не вернула аванс. У налоговой тоже два варианта начисления штрафа. Представим, что она обязала «ДетальРус» заплатить штраф в размере 30% от 10 000 рупий, то есть 3 000 рупий. В этом случае компания заплатила штраф, внесла аванс, который ей не вернули, потеряв 13 000 долларов и оставшись без станков.