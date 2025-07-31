Ответственность за нарушение валютного законодательства

Эксперт Точка Банк расскажет о видах нарушений и наказаниях за них, а также подскажет, как избежать ошибок.
Что такое валютный контроль
Валютный контроль — проверка банковских операций на соответствие валютному законодательству. Проверяют валютные и рублёвые сделки, связанные с переводом денег через границу и внутри страны. Например, оплата рублями или иностранной валютой по международному контракту, переводы денег на свой счёт в зарубежный банк, ввоз или вывоз из России наличных и т.п.
Можно выделить три вида валютного контроля:
- Подготовительный. Включает все действия до перевода денег: консультации банка по требованиям законодательства, подготовку и подписание документов.
- Текущий. Банки проверяют входящие и исходящие переводы по счетам, исполнение обязательств по сделкам, таможенное оформление и другие операции на момент сделки.
- Последующий. Проверка операций в ФНС и ФТС.
За операциями следят ЦБ РФ, таможенные и налоговые органы, уполномоченные банки.
Валютный контроль в России регламентируют разные нормативные акты. Вот основные:
- Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ — регулирует валютный контроль.
- Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И — определяет правила проведения валютных операций.
Виды валютных нарушений и штрафы за них
За нарушение валютного законодательства индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам грозит административная ответственность. Ниже — распространённые ошибки, которые предприниматели совершает при работе с валютой.
Рассчитываются валютой без участия банка
Все валютные операции ИП, физических и юридических лиц должны проходить через банк. Например, выдача зарплаты иностранным сотрудникам.
Если провести валютную операцию мимо банка, можно получить штраф в размере от 20 до 40% суммы каждой операции.
Открывают счета в иностранном банке без уведомления ФНС
Физлица, ИП и юрлица, которые открывают или закрывают счёт в иностранном банке либо меняют в нём реквизиты, должны сообщать об этом в налоговую. Если этого не сделать, оштрафуют.
|Резидент
|Вовремя не подали уведомление либо подали с ошибками
|Не проинформировали ФНС
|Физическое лицо
|От 1 000 до 1 500 руб.
|От 4 000 до 5 000 руб.
|ИП
|От 5 000 до 10 000 руб.
|От 40 000 до 50 000 руб.
|Компания
|От 50 000 до 100 000 руб.
|От 800 000 до 1 млн. руб.
Не сообщают в налоговую сведения о движении денег
Компании и индивидуальные предприниматели должны ежеквартально отправлять в налоговый орган сведения о стоимости активов и движении средств в иностранных банках. Физические лица отправляют информацию в ФНС раз в год.
Налоговая не накажет, если сумма контракта меньше 200 000 рублей либо просрочка составила не более 45 дней. В других случаях придётся заплатить штраф — 1/150 ключевой ставки от суммы долга за каждый день просрочки либо в размере до 30% от суммы долга. Ключевая ставка рассчитывается за период просрочки.
Бывает и другая ситуация: иностранный партнёр вовремя не возвращает аванс. Если он взял предоплату, но не выполняет свои обязанности, то должен вернуть деньги в указанный срок. При нарушении сроков бизнес должен выставить иностранцу требование на возврат аванса, иначе ответственность ляжет на отечественную компанию или ИП.
Размеры штрафов:
- 10% при невозврате аванса в рублях;
- До 30% при невозврате аванса в иностранной валюте;
- 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки аванса от контрагента.
Не вовремя передают в банк сведения о валютной операции
Если сумма контракта больше 10 млн руб. по экспортным договорам, то за все полученные деньги резиденты должны отчитываться. Так банк проверяет законность операции.
Они обязаны предоставить документы в банк в течение 15 дней после получения денег. Пришли рубли — отсчёт идёт от даты зачисления на рублёвый счёт, пришла валюта — от даты зачисления на транзитный счёт.
Если с документами всё в порядке, то банк переведёт деньги с транзитного счёта на валютный. Налоговая даёт дополнительно 90 дней для того, чтобы подать документы. Если в этот срок не подать сведения, то придётся заплатить штраф:
- Физическим лицам от 2 500 до 3 000 руб.
- ИП от 4 000 до 5 000 руб.
- Юридическим лицам от 40 000 до 50 000 руб.
Не вовремя поставили валютный контракт на учёт
Индивидуальные предприниматели и юридические лица должны регистрировать в банке международные контракты, если их сумма равна или больше в эквиваленте:
- 10 млн руб. по экспортным договорам;
- 3 млн руб. по импортным, смешанным и кредитным договорам.
Резиденты предоставляют в банк контракт и документы по нему. Если этого не сделать, то придётся заплатить штраф в размере до 50 000 рублей.
Итоги и рекомендации по соблюдению валютного законодательства
Если бизнес открыл или закрыл счёт в иностранном банке, изменил условия по платежам в международном контракте, то обязан уведомить об этом ФНС. В ином случае можно получить штраф до 1 млн руб. в зависимости от типа нарушения.
Чтобы избежать штрафа за нарушение правил валютного контроля, нужно хорошо разбираться в валютном законодательстве. Хорошо, если в компании есть специалисты, на которых можно положиться. Если их нет, то понадобится помощь со стороны.
Рекомендации:
- Изучите законодательство по валютным операциям.
- Внимательно указывайте реквизиты и полную информации о товаре или услуге в контракте, инвойсе и сопутствующих документах.
- Прописывайте сроки исполнения обязательств в контракте.
- Соблюдайте сроки валютного контроля.
- Сохраняйте документы для последующих проверок.