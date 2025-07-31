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ВЭД

Ответственность за нарушение валютного законодательства

Каждая сделка ИП или компании с иностранными партнёрами попадает под валютный контроль. Банк или государство следят за тем, чтобы бизнес не нарушал валютное законодательство. 

31.07.2025
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Эксперт Точка Банк расскажет о видах нарушений и наказаниях за них, а также подскажет, как избежать ошибок. 

Что такое валютный контроль 

Валютный контроль — проверка банковских операций на соответствие валютному законодательству. Проверяют валютные и рублёвые сделки, связанные с переводом денег через границу и внутри страны. Например, оплата рублями или иностранной валютой по международному контракту, переводы денег на свой счёт в зарубежный банк, ввоз или вывоз из России наличных и т.п.

Можно выделить три вида валютного контроля:

  • Подготовительный. Включает все действия до перевода денег: консультации банка по требованиям законодательства, подготовку и подписание документов.
  • Текущий. Банки проверяют входящие и исходящие переводы по счетам, исполнение обязательств по сделкам, таможенное оформление и другие операции на момент сделки.
  • Последующий. Проверка операций в ФНС и ФТС. 

За операциями следят ЦБ РФ, таможенные и налоговые органы, уполномоченные банки.

Валютный контроль в России регламентируют разные нормативные акты. Вот основные:

Эксперты валютного контроля в Точка Банк бесплатно регистрируют для клиентов международные контракты, следят за сроками и предупреждают о нарушениях.

Виды валютных нарушений и штрафы за них

За нарушение валютного законодательства индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам грозит административная ответственность. Ниже — распространённые ошибки, которые предприниматели совершает при работе с валютой.

Рассчитываются валютой без участия банка

Все валютные операции ИП, физических и юридических лиц должны проходить через банк. Например, выдача зарплаты иностранным сотрудникам.

Если провести валютную операцию мимо банка, можно получить штраф в размере от 20 до 40% суммы каждой операции.

Открывают счета в иностранном банке без уведомления ФНС

Физлица, ИП и юрлица, которые открывают или закрывают счёт в иностранном банке либо меняют в нём реквизиты, должны сообщать об этом в налоговую. Если этого не сделать, оштрафуют. 

РезидентВовремя не подали уведомление либо подали с ошибкамиНе проинформировали ФНС
Физическое лицоОт 1 000 до 1 500 руб.От 4 000 до 5 000 руб.
ИПОт 5 000 до 10 000 руб.От 40 000 до 50 000 руб.
КомпанияОт 50 000 до 100 000 руб.От 800 000 до 1 млн. руб.

Не сообщают в налоговую сведения о движении денег

Компании и индивидуальные предприниматели должны ежеквартально отправлять в налоговый орган сведения о стоимости активов и движении средств в иностранных банках. Физические лица отправляют информацию в ФНС раз в год.

Рекомендую заранее уточнить у контрагента, поступят ли деньги в срок. Если нет, то нужно заключить дополнительное соглашение с изменённой датой оплаты. Покажите его в банке, чтобы там изменили сроки поступления денег. 

Ольга Гашанинаэксперт Точка Банк по ВЭД

Налоговая не накажет, если сумма контракта меньше 200 000 рублей либо просрочка составила не более 45 дней. В других случаях придётся заплатить штраф — 1/150 ключевой ставки от суммы долга за каждый день просрочки либо в размере до 30% от суммы долга. Ключевая ставка рассчитывается за период просрочки.

ПРИМЕР
Покупатель из Китая получил от российской компании спецтехнику, но не уложился в срок по оплате. Он заплатил деньги спустя семь дней после окончания срока. Сумма контракта — 500 000 долларов. Ключевая ставка ЦБ в этот семидневный период была 18%.
ФНС потребует с компании-поставщика из России штраф. Он составит: 
500 000 х 7 х 1/150 х 18% = 4 200 долларов.

Бывает и другая ситуация: иностранный партнёр вовремя не возвращает аванс. Если он взял предоплату, но не выполняет свои обязанности, то должен вернуть деньги в указанный срок. При нарушении сроков бизнес должен выставить иностранцу требование на возврат аванса, иначе ответственность ляжет на отечественную компанию или ИП.

Размеры штрафов:

  • 10% при невозврате аванса в рублях;
  • До 30% при невозврате аванса в иностранной валюте;
  • 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки аванса от контрагента.
ПРИМЕР
«ДетальРус» закупила у индийских компаний станки для изготовления деталей: у одной — лазерные, у второй — фрезерные. Внесла предоплату: 20 000 рупий первому заводу, 10 000 рупий второму. Из-за забастовок и топливного кризиса в Индии ни одна компания не смогла поставить станки. «ДетальРус» потребовала вернуть аванс в течение пяти календарных дней, как и было прописано в контракте.
Компания № 1 вернула деньги через 10 календарных дней — с опозданием на пять дней. Ключевая ставка — 18%. Налоговая выбирает один из двух видов штрафа, которые может назначить «ДетальРус», поскольку индийская компания не вернула деньги в рублях. Например, ФНС могут воспользоваться третьим видом штрафа,  который будет равен: 
20 000 х 5 х 18% х 1/150 = 120 рупий.
Вторая компания обанкротилась и не вернула аванс. У налоговой тоже два варианта начисления штрафа. Представим, что она обязала «ДетальРус» заплатить штраф в размере 30% от 10 000 рупий, то есть 3 000 рупий. В этом случае компания заплатила штраф, внесла аванс, который ей не вернули, потеряв 13 000 долларов и оставшись без станков.

Не вовремя передают в банк сведения о валютной операции

Если сумма контракта больше 10 млн руб. по экспортным договорам, то за все полученные деньги резиденты должны отчитываться. Так банк проверяет законность операции. 

Они обязаны предоставить документы в банк в течение 15 дней после получения денег. Пришли рубли — отсчёт идёт от даты зачисления на рублёвый счёт, пришла валюта — от даты зачисления на транзитный счёт.

Если с документами всё в порядке, то банк переведёт деньги с транзитного счёта на валютный. Налоговая даёт дополнительно 90 дней для того, чтобы подать документы. Если в этот срок не подать сведения, то придётся заплатить штраф:

  • Физическим лицам от 2 500 до 3 000 руб.
  • ИП от 4 000 до 5 000 руб.
  • Юридическим лицам от 40 000 до 50 000 руб.

Не вовремя поставили валютный контракт на учёт 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица должны регистрировать в банке международные контракты, если их сумма равна или больше в эквиваленте:

  • 10 млн руб. по экспортным договорам;
  • 3 млн руб. по импортным, смешанным и кредитным договорам.

Резиденты предоставляют в банк контракт и документы по нему. Если этого не сделать, то придётся заплатить штраф в размере до 50 000 рублей.

Итоги и рекомендации по соблюдению валютного законодательства

Если бизнес открыл или закрыл счёт в иностранном банке, изменил условия по платежам в международном контракте, то обязан уведомить об этом ФНС. В ином случае можно получить штраф до 1 млн руб. в зависимости от типа нарушения.

Чтобы избежать штрафа за нарушение правил валютного контроля, нужно хорошо разбираться в валютном законодательстве. Хорошо, если в компании есть специалисты, на которых можно положиться. Если их нет, то понадобится помощь со стороны.

Рекомендации:

  1. Изучите законодательство по валютным операциям. 
  2. Внимательно указывайте реквизиты и полную информации о товаре или услуге в контракте, инвойсе и сопутствующих документах. 
  3. Прописывайте сроки исполнения обязательств в контракте. 
  4. Соблюдайте сроки валютного контроля. 
  5. Сохраняйте документы для последующих проверок. 

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Ответственность за нарушение валютного законодательства: виды нарушений и штрафы