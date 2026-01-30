Хорошо, если можно доставить товар из одной точки в другую одним транспортом. Но чаще всего это очень дорого или невозможно. Для таких перевозок бизнес использует несколько видов транспорта. Такую доставку называют мультимодальной.

Расскажем о видах и особенностях таких перевозок, актуальных документах и современных тенденциях в этом направлении.

Коротко Мультимодальные перевозки — доставка груза двумя и более видами транспорта, например на поезде и самолёте. За мультимодальную перевозку отвечает один оператор: он составляет маршрут, подбирает перевозчиков и координирует цепочку. Дешевле прямых, идеально для дальних маршрутов без единого транспорта.

Что такое мультимодальная перевозка

Мультимодальная перевозка грузов — это доставка груза несколькими видами транспорта, за которую отвечает логистический оператор. Это компания, которая перевозит товар своим транспортом или организует его поставку силами других перевозчиков.

В мультимодальных грузоперевозках участвуют два или более видов транспорта. Это необходимо в случаях, когда груз нельзя доставить из одной точки в другую, например, только самолётом или поездом.

Мультимодальные перевозки дешевле, чем прямые. Если самолётом транспортировать дорого, то можно составить цепочку «поезд + автомобиль», что выйдет дешевле и дольше. Если заказчика не поджимают сроки, то такая замена будет выгодной.

ПРИМЕР Рязанская фармацевтическая компания закупает в Дели лекарства. Одним транспортом из столицы Индии товар доставить не получится — в Рязани нет аэропорта, города не находятся на побережье, страны не соединены железной дорогой, автомобиль слишком долго будет ехать, лекарства столько по времени нельзя перевозить. Поэтому рязанская компания заключает договор с мультимодальным оператором, он организует доставку лекарств. Из Дели на самолёте до Москвы, из Москвы на автомобиле до Рязани. Весь путь составит несколько дней.



Виды перевозок

Авиа

Доставка груза по воздуху — самая затратная статья расходов в логистике. Но преимущество воздушных грузоперевозок в скорости. Товар доставляют обычно в течение 48 часов, а иногда и быстрее. Самолёт подходит для транспортировки скоропортящихся, хрупких, драгоценных или перевозимых в определённых условиях грузов. Например, молочная продукция, химические реагенты, исторические ценности.

Железнодорожные

Железнодорожные перевозки не выделяются преимуществами по сравнению с остальными видами. Это золотая середина. Среднее время в пути товара из Китая — две недели. Это самый популярный вид грузоперевозок из других стран. Поездом удобно транспортировать сыпучие грузы, газы и опасные жидкости в цистернах.

Авто

Время в пути около двух недель. Автомобиль подходит для транспортировки небольших партий грузов, и в этом его главный недостаток.

Преимущество в том, что автомобильным транспортом можно доставить груз почти в любую точку страны. В России развитая дорожная сеть, практически до любого населённого пункта можно доехать на автомобиле. А вот железнодорожные станции, аэропорты и тем более морские порты есть далеко не во всех городах.

Морские

Тарифы морских грузоперевозок самые низкие. Доставка морем подходит для негабаритных, насыпных грузов и больших партий. Покупатель экономит деньги на такой перевозке, но теряет во времени. Например, средняя продолжительность транспортировки груза из Китая на Дальний Восток около десяти дней, а в Санкт-Петербург — два месяца.

Плюсы и минусы мультимодальных перевозок

Преимущества перевозки грузов на нескольких видах транспорта:

Адаптация к изменениям в условиях санкций . Можно поменять маршрут, найти запасной хаб, комбинировать разные виды транспорта, исходя из загруженности, ситуации на таможне и т.п.

Экономия . Вместо одного дорогого транспорта можно использовать два бюджетных. Например, доставка груза из Китая сначала морем до Владивостока, а оттуда поездом до Новосибирска будет дешевле, чем напрямую самолётом. Автомобильный и воздушный транспорт часто можно заменить морским и железнодорожным.

Ответственность оператора . Он сам координирует перевозчиков и экспедиторов логистической цепочки, избавляя заказчика от необходимости следить за перевозкой.

Скорость доставки. Выбирая несколько видов транспорта можно ускорить время перевозки. Вместо корабля, который будет плыть полтора месяца, можно доставить груз сначала самолётом, а потом перегрузить на автомобиль и сократить время транспортировки в два раза.

Минусы мультимодальной перевозки:

Больше рисков потерять или повредить груз . Когда товар перевозят одним транспортом, то легко отследить его маршрут и уменьшить негативные риски. Но в мультимодальных перевозках больше перевалок, разгрузок и погрузок, а это повышает вероятность порчи или потери.

Электронный документооборот (ЭДО). С сентября 2026 года большинство сделок с перевозчиками из мультимодальной цепочки нужно проводить через электронный документооборот. Если компания не работает с ЭДО, то с ней напрямую сотрудничать не получится. Наладить . С сентября 2026 года большинство сделок с перевозчиками из мультимодальной цепочки нужно проводить через электронный документооборот. Если компания не работает с ЭДО, то с ней напрямую сотрудничать не получится. Наладить ЭДО для бизнеса можно в Точка Банке.

Этапы перевозок

За перевозку товара двумя и более видами транспорта отвечает один оператор, который координирует работу всех остальных участников логистической цепи. Заказчик знакомит его со сроками, задачами перевозки, особенностями груза, бюджетом. Далее:

Оператор анализирует задачу c учётом особенностей груза, запрашивая у заказчика при необходимости разрешительную документацию. Составляет маршрут, подбирает перевалочные пункты, таможенные посты для пересечения границы, арендует терминалы и склады. Рассчитывает стоимость услуг и согласует условия с заказчиком. Обе стороны заключают единый транспортный документ (ЕТД). Оператор организует перевозку, подбирая логистические компании или доставляет груз своими силами. Оператор информирует клиента об этапах доставки, форс-мажорах и изменениях. После доставки груза оператор формирует итоговый отчёт и отправляет заказчику.

Особенности мультимодальных перевозок

Основная особенность мультимодальных перевозок — один оператор, с которым клиент заключает договор на поставку груза и которому переводит деньги за услугу.

Ответственность за доставку товара перед клиентом ложится на компанию. Она принимает на себя все логистические риски при самостоятельной перевозке или при сотрудничестве с разными экспедиторами. Но только в том случае, если отправитель предоставляет груз в надлежащей упаковке, которая обеспечивает его сохранность во время транспортировки.

Оператор составляет маршрут, подбирает подходящий транспорт, избавляя от этой работы клиента. Также он сам рассчитывается с остальными экспедиторами и перевозчиками.

Кроме мультимодальных грузоперевозок есть интермодальные. Они отличаются от мультимодальных тем, что клиент заключает договор с каждым участником маршрута отдельно, нет ответственного за всю доставку оператора. Бизнес в этом случае сам составляет и изменяет маршрут, при необходимости может остановить доставку. В интермодальных грузоперевозках растут риски при форс-мажорах. Например, транспорт может задержаться на маршруте и не успеть в порт на погрузку на судно. Клиенту придётся срочно искать нового морского перевозчика, составлять договор и т.п.

Современные тенденции в мультимодальных перевозках

Санкции напрямую влияют на российский бизнес. Отечественные компании вынуждены искать новые пути, новых поставщиков или рынки сбыта, диверсифицировать маршруты. В последние годы набирает обороты логистика между Россией и Китаем, Казахстаном, Белоруссией, странами Южной Америки. С некоторыми государствами нет прямых маршрутов, бизнесу приходится составлять мультимодальные цепочки.

ПРИМЕР В Китай компании лесопромышленного комплекса отправляют свою продукцию сначала на поездах до крупных портов Дальнего Востока, а оттуда они идут по морю до китайских хабов, где их снова перекладывают на железнодорожный транспорт.

Какие документы нужны

Главный, но пока не обязательный документ в мультимодальных грузоперевозках — единый транспортный документ (ЕТД). Он подтверждает перевозку груза. В нём прописывают получателя, отправителя, перевозчиков, права и ответственность каждой стороны, сроки доставки, информацию о грузе и упаковке, вид и номер транспорта, рейса и т.п.

Раньше для каждого транспорта нужно было оформлять свой документ. Например, для автомобиля — CMR, для морского судна — Bill of Lading и т.д. ЕТД заменяет эти транспортные уставы и кодексы. На подготовку документов будет уходить меньше времени. Также ЕТД легче проверять, поскольку вся нужная информация о сторонах и грузе находится в одном документе.

Приказ Минтранса РФ от 11.06.2025 №187 регламентирует порядок заполнения документа. ЕТД можно заполнять в бумажном или электронном виде, но с 1 сентября 2026 года электронные версии станут обязательными почти для всех грузоперевозок.

Кроме ЕТД для международных грузовых перевозок понадобятся: