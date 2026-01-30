Хорошо, если можно доставить товар из одной точки в другую одним транспортом. Но чаще всего это очень дорого или невозможно. Для таких перевозок бизнес использует несколько видов транспорта. Такую доставку называют мультимодальной.
Расскажем о видах и особенностях таких перевозок, актуальных документах и современных тенденциях в этом направлении.
Что такое мультимодальная перевозка
Мультимодальная перевозка грузов — это доставка груза несколькими видами транспорта, за которую отвечает логистический оператор. Это компания, которая перевозит товар своим транспортом или организует его поставку силами других перевозчиков.
В мультимодальных грузоперевозках участвуют два или более видов транспорта. Это необходимо в случаях, когда груз нельзя доставить из одной точки в другую, например, только самолётом или поездом.
Мультимодальные перевозки дешевле, чем прямые. Если самолётом транспортировать дорого, то можно составить цепочку «поезд + автомобиль», что выйдет дешевле и дольше. Если заказчика не поджимают сроки, то такая замена будет выгодной.
Виды перевозок
Авиа
Доставка груза по воздуху — самая затратная статья расходов в логистике. Но преимущество воздушных грузоперевозок в скорости. Товар доставляют обычно в течение 48 часов, а иногда и быстрее. Самолёт подходит для транспортировки скоропортящихся, хрупких, драгоценных или перевозимых в определённых условиях грузов. Например, молочная продукция, химические реагенты, исторические ценности.
Железнодорожные
Железнодорожные перевозки не выделяются преимуществами по сравнению с остальными видами. Это золотая середина. Среднее время в пути товара из Китая — две недели. Это самый популярный вид грузоперевозок из других стран. Поездом удобно транспортировать сыпучие грузы, газы и опасные жидкости в цистернах.
Авто
Время в пути около двух недель. Автомобиль подходит для транспортировки небольших партий грузов, и в этом его главный недостаток.
Преимущество в том, что автомобильным транспортом можно доставить груз почти в любую точку страны. В России развитая дорожная сеть, практически до любого населённого пункта можно доехать на автомобиле. А вот железнодорожные станции, аэропорты и тем более морские порты есть далеко не во всех городах.
Морские
Тарифы морских грузоперевозок самые низкие. Доставка морем подходит для негабаритных, насыпных грузов и больших партий. Покупатель экономит деньги на такой перевозке, но теряет во времени. Например, средняя продолжительность транспортировки груза из Китая на Дальний Восток около десяти дней, а в Санкт-Петербург — два месяца.
Плюсы и минусы мультимодальных перевозок
Преимущества перевозки грузов на нескольких видах транспорта:
- Адаптация к изменениям в условиях санкций. Можно поменять маршрут, найти запасной хаб, комбинировать разные виды транспорта, исходя из загруженности, ситуации на таможне и т.п.
- Экономия. Вместо одного дорогого транспорта можно использовать два бюджетных. Например, доставка груза из Китая сначала морем до Владивостока, а оттуда поездом до Новосибирска будет дешевле, чем напрямую самолётом. Автомобильный и воздушный транспорт часто можно заменить морским и железнодорожным.
- Ответственность оператора. Он сам координирует перевозчиков и экспедиторов логистической цепочки, избавляя заказчика от необходимости следить за перевозкой.
- Скорость доставки. Выбирая несколько видов транспорта можно ускорить время перевозки. Вместо корабля, который будет плыть полтора месяца, можно доставить груз сначала самолётом, а потом перегрузить на автомобиль и сократить время транспортировки в два раза.
Минусы мультимодальной перевозки:
- Больше рисков потерять или повредить груз. Когда товар перевозят одним транспортом, то легко отследить его маршрут и уменьшить негативные риски. Но в мультимодальных перевозках больше перевалок, разгрузок и погрузок, а это повышает вероятность порчи или потери.
- Электронный документооборот (ЭДО). С сентября 2026 года большинство сделок с перевозчиками из мультимодальной цепочки нужно проводить через электронный документооборот. Если компания не работает с ЭДО, то с ней напрямую сотрудничать не получится. Наладить ЭДО для бизнеса можно в Точка Банке.
Этапы перевозок
За перевозку товара двумя и более видами транспорта отвечает один оператор, который координирует работу всех остальных участников логистической цепи. Заказчик знакомит его со сроками, задачами перевозки, особенностями груза, бюджетом. Далее:
- Оператор анализирует задачу c учётом особенностей груза, запрашивая у заказчика при необходимости разрешительную документацию.
- Составляет маршрут, подбирает перевалочные пункты, таможенные посты для пересечения границы, арендует терминалы и склады.
- Рассчитывает стоимость услуг и согласует условия с заказчиком.
- Обе стороны заключают единый транспортный документ (ЕТД).
- Оператор организует перевозку, подбирая логистические компании или доставляет груз своими силами.
- Оператор информирует клиента об этапах доставки, форс-мажорах и изменениях.
- После доставки груза оператор формирует итоговый отчёт и отправляет заказчику.
Особенности мультимодальных перевозок
Основная особенность мультимодальных перевозок — один оператор, с которым клиент заключает договор на поставку груза и которому переводит деньги за услугу.
Ответственность за доставку товара перед клиентом ложится на компанию. Она принимает на себя все логистические риски при самостоятельной перевозке или при сотрудничестве с разными экспедиторами. Но только в том случае, если отправитель предоставляет груз в надлежащей упаковке, которая обеспечивает его сохранность во время транспортировки.
Оператор составляет маршрут, подбирает подходящий транспорт, избавляя от этой работы клиента. Также он сам рассчитывается с остальными экспедиторами и перевозчиками.
Кроме мультимодальных грузоперевозок есть интермодальные. Они отличаются от мультимодальных тем, что клиент заключает договор с каждым участником маршрута отдельно, нет ответственного за всю доставку оператора. Бизнес в этом случае сам составляет и изменяет маршрут, при необходимости может остановить доставку. В интермодальных грузоперевозках растут риски при форс-мажорах. Например, транспорт может задержаться на маршруте и не успеть в порт на погрузку на судно. Клиенту придётся срочно искать нового морского перевозчика, составлять договор и т.п.
Современные тенденции в мультимодальных перевозках
Санкции напрямую влияют на российский бизнес. Отечественные компании вынуждены искать новые пути, новых поставщиков или рынки сбыта, диверсифицировать маршруты. В последние годы набирает обороты логистика между Россией и Китаем, Казахстаном, Белоруссией, странами Южной Америки. С некоторыми государствами нет прямых маршрутов, бизнесу приходится составлять мультимодальные цепочки.
Какие документы нужны
Главный, но пока не обязательный документ в мультимодальных грузоперевозках — единый транспортный документ (ЕТД). Он подтверждает перевозку груза. В нём прописывают получателя, отправителя, перевозчиков, права и ответственность каждой стороны, сроки доставки, информацию о грузе и упаковке, вид и номер транспорта, рейса и т.п.
Раньше для каждого транспорта нужно было оформлять свой документ. Например, для автомобиля — CMR, для морского судна — Bill of Lading и т.д. ЕТД заменяет эти транспортные уставы и кодексы. На подготовку документов будет уходить меньше времени. Также ЕТД легче проверять, поскольку вся нужная информация о сторонах и грузе находится в одном документе.
Приказ Минтранса РФ от 11.06.2025 №187 регламентирует порядок заполнения документа. ЕТД можно заполнять в бумажном или электронном виде, но с 1 сентября 2026 года электронные версии станут обязательными почти для всех грузоперевозок.
Кроме ЕТД для международных грузовых перевозок понадобятся:
- инвойс;
- сертификат соответствия;
- разрешительные документы (лицензии, допуски и т.п.);
- страховые документы;
- паспорт товара и другие.