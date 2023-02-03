Как заказать пластиковую карту Точка Банка?

На главной странице интернет-банка или приложения нажмите «Добавить +» напротив раздела «Счета».

Выберите «Карта, стикер или кольцо».

Затем выберите «Пластиковую карту».

Если у вас несколько счетов, понадобится выбрать счёт, к которому вы хотите привязать новую карту.

Укажите, кому вы выпускаете карту.

Далее выберите способ доставки: самовывозом или курьером. Вы можете забрать карту в любое удобное для вас время из пункта выдачи СДЭК или Яндекс Маркет. Вам придёт сообщение от пункта выдачи, когда карту можно будет забрать.

Или вы можете заказать доставку карты курьером. Они привозят карты только по будням с 9 до 18 и не всегда звонят заранее, чтобы согласовать время доставки.

Карту вы можете получить самостоятельно или это может сделать ваш представитель — заполните ФИО и телефон получателя в заявке.

После получения не забудьте активировать карту. Активировать карту и задать пин-код может только руководитель или распорядитель счёта с правом подписи.

Если у вас пока нет счёта в Точка Банке, можете оставить заявку на открытие счёта и выпуск карты вот здесь.