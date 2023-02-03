Как работает резерв по карте Точка Банка?

Ваша карта привязана к вашему счёту — так проще проводить покупки. Когда вы что-то покупаете по карте или снимаете наличные, деньги со счёта списываются не сразу — сначала они попадают в резерв. Там они уже недоступны для использования и ждут списания. Резерв спишется тогда, когда платёжная система пришлёт в банк распоряжение на списание. Обычно это происходит в течение 3-5 рабочих дней, но может занять и до 30 календарных дней.

Пример

Допустим, 5 января у вас на счёте была 1 000 ₽. Вы купили в магазине продукты за 200 ₽. Эти 200 ₽ зарезервировались и ждут списания.

По сути, на вашем счёте сейчас всё так же 1 000 ₽, но доступный остаток отображается как 800 ₽. В резерве — 200 ₽.

Потом 11 января в банк пришло требование на списание от платёжной системы — резерв можно списать. Теперь на счёте действительно 800 ₽.

Кстати, в выписке по счёту списание будет именно от 11 января. Но в назначении платежа будет написано, что это списание за покупку от 5 января.