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Какими бывают карты Точка Банка и чем отличаются?

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Карты бывают пластиковыми и виртуальными.

Пластиковая карта — это привычный абсолютно всем физический носитель. Пластиковые карты бывают с именем владельца или без. Карту без имени можно передать в пользование сотруднику, главное задать для неё пин-код во время активации. 

Виртуальная карта отличается от пластиковой только тем, что не имеет физического носителя, все остальные атрибуты: номер, срок действия, держатель и проверочный код — есть.

Выпустить виртуальную карту можно бесплатно и всего за минуту — она будет работать сразу, поэтому ждать доставку и договариваться с курьером об удобном времени не понадобится. 

Виртуальными и пластиковыми картами можно расплачиваться в интернете, а на смартфонах Android с приложением Mir Pay можно оплачивать покупки в терминалах, снимать наличные и пополнять карту в банкоматах.

Скачать Mir Pay можно в RuStore и AppGallery

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Какими бывают карты и чем отличаются?