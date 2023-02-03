Какие преимущества у карты Точка Банка?

- Карту Точка Банка не нужно пополнять. Баланс карты = баланс счёта, к которому она привязана.
- ИП могут оплачивать картой Точка Банка любые бизнес- и даже личные покупки. ООО — любые бизнес-расходы.
- Можно экономить лимиты на переводы и снятие наличных, просто оплачивая картой любые расходы, разрешённые вашей системой налогообложения.
- Всегда бесплатная доставка и бесплатное обслуживание. Независимо от количества карт.
- Карты Точка Банка платёжной системы «Мир» можно привязать к кошельку Mir Pay в телефонах на Android.
- Можно выпустить карты сотрудникам. Просто установите лимиты и категории трат, чтобы контролировать расходы без хлопот.
- Откройте фонд и привяжите к нему карту: так вы не будете тратить деньги с основного счёта и сможете распределять деньги по статьям расходов. Можно открыть сколько угодно фондов.
- Виртуальная карта Точка Банка выпускается автоматически при открытии счёта. Можно пользоваться ей сразу же.
- Начисляем кешбэк баллами программы лояльности: 1% за все операции или 4% в выбранной категории. Баллами можно оплатить тариф и другие сервисы Точка Банка, обменять на сертификаты магазинов-партнёров или на рубли. Подробные условия есть у нас на сайте.
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