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Какие преимущества у карты Точка Банка?

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

  1. Карту Точка Банка не нужно пополнять. Баланс карты = баланс счёта, к которому она привязана.
  2. ИП могут оплачивать картой Точка Банка любые бизнес- и даже личные покупки. ООО — любые бизнес-расходы.
  3. Можно экономить лимиты на переводы и снятие наличных, просто оплачивая картой любые расходы, разрешённые вашей системой налогообложения.
  4. Всегда бесплатная доставка и бесплатное обслуживание. Независимо от количества карт.
  5. Карты Точка Банка платёжной системы «Мир» можно привязать к кошельку Mir Pay в телефонах на Android.
  6. Можно выпустить карты сотрудникам. Просто установите лимиты и категории трат, чтобы контролировать расходы без хлопот.
  7. Откройте фонд и привяжите к нему карту: так вы не будете тратить деньги с основного счёта и сможете распределять деньги по статьям расходов. Можно открыть сколько угодно фондов.
  8. Виртуальная карта Точка Банка выпускается автоматически при открытии счёта. Можно пользоваться ей сразу же.
  9. Начисляем кешбэк баллами программы лояльности: 1% за все операции или 4% в выбранной категории. Баллами можно оплатить тариф и другие сервисы Точка Банка, обменять на сертификаты магазинов-партнёров или на рубли. Подробные условия есть у нас на сайте.
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