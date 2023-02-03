Что делать, если не приходит смс-код для подтверждения покупки по карте Точка Банка?

Если у вас или у того, чей номер телефона указан номером для подтверждения покупок, есть приложение Точка Банка, то код мы отправим в соответствующее приложение пушем.

Если у вас нет приложения или не нашли пуш, то запросите код повторно. Для этого нажмите «Отправить ещё раз» — мы пришлём вам новый в смс на указанный номер. Один код живёт 5 минут — на экране показывается время, сколько ещё он будет действовать.

Иногда смс-код не доходит даже при повторной отправке. Здесь стоит обратиться к сотовому оператору и узнать, почему вам не приходят смс.