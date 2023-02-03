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Сколько стоит выпуск карты Точка Банка, какие сроки и стоимость доставки пластиковой карты?

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Первая пластиковая карта выпускается бесплатно. Вторая и последующие — 700 ₽.

Пластиковую карту мы выпустим за 1 рабочий день и передадим её в службу доставки. Дальше всё зависит от того, куда нужно доставить карту. Обычно доставка занимает от 3 до 5 рабочих дней до крупных городов. Для отдалённых от крупных городов районов сроки больше.

Пункт самовывоза пришлёт вам сообщение, когда карту можно забрать. Узнать о графике работы выбранного пункта самовывоза вы можете при заказе карты. 

Курьеры доставляют карты только в рабочие дни и только с 9:00 до 18:00. Не все курьеры предварительно звонят перед доставкой карты.

Отслеживать перемещение карты вы можете, нажав на ссылку из чата с Точка Банком или на саму карту в интернет-банке — «Подробнее о доставке» и «Отследить доставку».

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Сколько стоит выпуск, какие сроки и стоимость доставки пластиковой карты?