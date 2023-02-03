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Как уложиться в лимиты по карте Точка Банка?

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Лимиты, комиссии за переводы и снятия наличных — растущий бизнес рано или поздно сталкивается с этим.

Где кроются дополнительные траты

В переводах. Сумма, которую можно без комиссии перевести физлицам, зависит от вашего тарифа. Учитываются переводы на карту, по реквизитам и по номеру телефона. Если не уложиться в сумму по тарифу, придётся заплатить комиссию.

Гибкое решение

Оплачивайте покупки бизнес-картой, привязанной к счёту, — траты по карте не учитываются в лимитах. А значит, не нужно переплачивать комиссии.

Берегите лимиты для ситуаций, когда ни картой, ни переводом с расчётного счёта заплатить не получится.

Считаем экономию

Бизнес-картой можно оплатить покупки на 1 200 000 ₽ в месяц в офлайн-магазинах и ещё столько же — в интернете. Комиссия за снятие такой суммы сверх лимита составила бы до 40 000 ₽ в зависимости от тарифа. Бизнес-карта экономит эти деньги.

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