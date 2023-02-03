Как активировать именную карту, заказанную на сайте или в приложении банка?

Без активации карта не будет работать. Также активация нужна для привязки карты к расчётному счёту — вам не нужно будет переводить деньги со счёта на карту. А ещё во время активации вы зададите пин-код и номер телефона для подтверждения покупок в интернете. Кстати, если вдруг забудете пин-код, его можно будет легко и просто поменять в настройках карты. Подробнее об этом — в ответе на вопрос «Что делать, если я не помню пин-код у карты?».

Для начала посмотрите, какая у вас карта. Если у вас именная карта, на ней может быть написано имя держателя и название компании, а может и не быть написано, если так было выбрано при заказе карты.

Если на карте есть 7 цифр CARD ID — у вас неименная карта, она скорее всего была выдана вам на встрече с менеджером Точка Банка, когда вы открывали счёт. Как её активировать, прочитайте в этом разделе.

В интернет-банке можно заказать карту с именем и фамилией владельца и названием компании или без. Такие карты активируются одинаково.

Именная карта с именем владельца и названием компании:





Именная карта без имени владельца и названия компании:

Активировать в веб-версии или приложении

На главном экране нажмите на задачу активации карты.

Выберите нужную вам карту.

Придумайте пин-код и укажите номер для 3-D Secure — на него будут приходить смс-коды для покупок в интернете. Нажмите «Активировать» — вам придёт смс код для подтверждения активации, введите его в интернет-банке. После этого карта сразу заработает и вы сможете ей пользоваться.

Активировать звонком

Руководитель или распорядитель с правом подписи могут позвонить по номеру 8 800 600-49-13, назвать последние четыре цифры номера карты и задать пин-код.

Звонок бесплатный. Звонить нужно с номера телефона, привязанного к интернет-банку.

Вы можете привязать карту в Mir Pay на смартфонах Android, чтобы карта всегда была под рукой. Приложение можно скачать в RuStore и AppGallery.