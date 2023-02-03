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  5. Что делать, если по карте Точка Банка проходят странные операции?

Что делать, если по карте Точка Банка проходят странные операции?

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Лучше сразу заблокируйте карту и закажите новую. 

Это самое удобное и безопасное решение ситуации. Подробнее о заказе новой мы рассказываем в разделе «Как заказать карту?». Заблокированную карту можно будет разблокировать, если ситуация прояснится. Если вы карту закроете, то разблокировать её уже никогда не получится. Подробнее, как заблокировать карту, в разделе ниже.

После блокировки карты никто не сможет проводить по ней покупки или снимать наличные. В это время вы сможете спокойно подумать, откуда непонятные операции. Возможно, вы когда-то совершали такую покупку сами или оформили подписку на сайте — тогда по карте могли списываться ежемесячные платежи. Поищите похожие списания в ленте событий ровно месяц или год назад. 

Если причина так и не выяснилась — напишите нам в чат, мы сами всё проверим.

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Что делать, если по карте проходят странные операции?