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Как выпустить виртуальную карту Точка Банка?

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Виртуальные карты выпускаются бесплатно.

На главной странице напротив раздела «Счета» нажмите «Добавить +».

Выберите «Карта, стикер или кольцо».

Выберите «Виртуальную»

Понадобится выбрать счёт, к которому вы хотите привязать новую карту, придумать пин-код для подтверждения покупок, назначить номер телефона для подтверждения операций и подписать всё это дело смс-кодом. Виртуальные карты Мир можно привязать к телефону через приложение Mir Pay.

Карта будет готова моментально. Доступ к ней и ко всем остальным картам — на главном экране в интернет-банке и приложении.

Если у вас пока нет счёта в Точка Банке, можете оставить заявку на открытие счёта и выпуск карты вот здесь

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