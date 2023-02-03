Виртуальные карты выпускаются бесплатно.
На главной странице напротив раздела «Счета» нажмите «Добавить +».
Выберите «Карта, стикер или кольцо».
Выберите «Виртуальную».
Понадобится выбрать счёт, к которому вы хотите привязать новую карту, придумать пин-код для подтверждения покупок, назначить номер телефона для подтверждения операций и подписать всё это дело смс-кодом. Виртуальные карты Мир можно привязать к телефону через приложение Mir Pay.
Карта будет готова моментально. Доступ к ней и ко всем остальным картам — на главном экране в интернет-банке и приложении.
Если у вас пока нет счёта в Точка Банке, можете оставить заявку на открытие счёта и выпуск карты вот здесь.