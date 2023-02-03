Что может оплачивать картой Точка Банка ООО и как учесть расходы?

ООО может оплачивать картой бизнес-расходы: покупки для офиса, билеты в командировку, подписки на софт и рекламу в соцсетях. А вот личные расходы оплатить не получится. Это будет нарушением кассовой дисциплины, деньги придётся вернуть.

Примеры бизнес-трат по карте: мебель в офис, интернет и связь, авиабилеты, отели, топливо, канцелярия, техника для сотрудников, реклама в соцсетях и другое.

Как начать платить картой?

Нужно выпустить нормативный акт, который приравняет деньги на бизнес-карте к подотчётным деньгам. Можно будет учитывать расходы по карте наравне с остальными тратами компании. Скачать образец акта.

Как отчитываться за расходы?

Любую покупку по карте налоговая может попросить подтвердить. Для этого подойдёт несколько документов:

Для покупок офлайн или онлайн

Подойдёт бумажный или электронный кассовый чек. Убедитесь, что в чеке указаны названия документа, фирмы-продавца, товаров, а также сумма покупки, дата и место расчёта.

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Для покупок у контрагента

Подойдут товарная накладная, акт выполненных работ или универсальный передаточный документ (УПД). Если вы работаете с НДС, понадобится ещё и счёт-фактура. Этот документ — основание, чтобы принять НДС к вычету.

Для прочих расходов

Подготовили отдельную подробную статью, какими документами подтверждать траты в командировке или расходы на новогодний корпоратив.

Авансовый отчёт

Сотрудники ООО, включая директора, всегда оформляют авансовые отчёты. Бухгалтер проверяет подтверждающие документы, отражает их в бухгалтерской программе и готовит авансовый отчёт по форме N АО-1. Его подписывает сотрудник, то есть подотчётное лицо, а также бухгалтер и руководитель организации.

Сколько хранить документы?

Итак, главные шаги пройдены: вы выпустили нормативный акт, собрали с сотрудников подтверждающие документы и оформили авансовый отчёт. Но не время избавляться от чеков: подтверждающие документы нужно хранить 5 лет с окончания расчётного периода или с момента уплаты налога. Так вы будете защищены, даже если налоговая нагрянет с проверкой.



Ещё больше подробностей, как учитывать расходы по карте, можно узнать в статье.