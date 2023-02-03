Кредит на отсрочку платежа для бизнеса

Скан или фото паспорта собственника ИП или директора ООО в хорошем качестве, выписка по счёту из банка и документы на имущество, которое передаётся в залог. Также нужно, чтобы собственник ИП или директор ООО подтвердил учётную запись на Госуслугах во время подачи заявки.