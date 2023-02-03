Кредит на отсрочку платежа для бизнеса

Деньги без визита в офис — всё онлайн
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Бизнесу старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт
Только собственник ИП или директор ООО
Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании
Заполните анкету и загрузите данные об оборотах
Получите кредит и пользуйтесь деньгами
Это возможность получить товары или услуги для бизнеса прямо сейчас, а заплатить за них позже. Банк сразу рассчитывается с вашим поставщиком, а вы возвращаете деньги банку в согласованный срок.
Точка Банк готов рассмотреть вашу заявку, если бизнес работает более трёх месяцев, показывает стабильные обороты и не имеет просрочек по другим займам
Скан или фото паспорта собственника ИП или директора ООО в хорошем качестве, выписка по счёту из банка и документы на имущество, которое передаётся в залог. Также нужно, чтобы собственник ИП или директор ООО подтвердил учётную запись на Госуслугах во время подачи заявки.
Да, в Точка Банке предусмотрена возможность досрочного погашения кредита на отсрочку платежа без штрафных санкций. Уточните условия по конкретной программе кредитования при оформлении займа.
Средства можно направить на расчёты с поставщиками за товары, сырьё, материалы, оборудование или другие текущие расходы, которые необходимы для работы.
Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.
Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.