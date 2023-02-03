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Кредит на отсрочку платежа для бизнеса

Кредит до 10 000 000 ₽ для бизнеса и на отсрочку платежа. Рассчитаем условия для юридических лиц без счёта в Точка Банке.

Деньги без визита в офис — всё онлайн

Условия без звёздочек и скрытых комиссий

Одна заявка — несколько вариантов финансирования

Тратьте деньги на что угодно

Срочные платежи

Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы

Развитие бизнеса

Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах

Запуск рекламы

Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах

Изучите условия финансирования

Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования

Экспресс-кредит
Суммаtooltip
До 10 000 000 ₽
Ставкаtooltip
24,5% годовых
Срок возврата
До 4 лет
Способ погашения
Каждый месяц списывается платёж
Особенности
Вы берёте сразу всю сумму и возвращаете ежемесячными платежами.

Ознакомьтесь с требованиями

Кому подходит финансирование

Бизнесу старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт

Кто может оставить заявку

Только собственник ИП или директор ООО

Как получить кредит на отсрочку платежа

1
Получите предварительное решение за 5 минут

Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании

2
Узнайте условия кредита

Заполните анкету и загрузите данные об оборотах

3
Откройте счёт в Точка Банке

Получите кредит и пользуйтесь деньгами

Частые вопросы

Что такое кредиты на отсрочку платежа для бизнеса и юридических лиц и как они работают?

Это возможность получить товары или услуги для бизнеса прямо сейчас, а заплатить за них позже. Банк сразу рассчитывается с вашим поставщиком, а вы возвращаете деньги банку в согласованный срок.

При каких условиях можно взять кредит на отсрочку платежа для бизнеса и юридических лиц в Точка Банк?

Точка Банк готов рассмотреть вашу заявку, если бизнес работает более трёх месяцев, показывает стабильные обороты и не имеет просрочек по другим займам

Какие документы нужны, чтобы оформить заявку на кредит на отсрочку платежа для бизнеса и юридических лиц?

Скан или фото паспорта собственника ИП или директора ООО в хорошем качестве, выписка по счёту из банка и документы на имущество, которое передаётся в залог. Также нужно, чтобы собственник ИП или директор ООО подтвердил учётную запись на Госуслугах во время подачи заявки.

Можно ли погасить кредиты на отсрочку платежа для бизнеса и юридических лиц досрочно без штрафных санкций?

Да, в Точка Банке предусмотрена возможность досрочного погашения кредита на отсрочку платежа без штрафных санкций. Уточните условия по конкретной программе кредитования при оформлении займа.

На какие цели можно использовать средства по кредитам на отсрочку платежа для бизнеса и юридических лиц?

Средства можно направить на расчёты с поставщиками за товары, сырьё, материалы, оборудование или другие текущие расходы, которые необходимы для работы.

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Юридическая информация

Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.

Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.

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Кредит на отсрочку платежа для бизнеса, взять кредит под отсрочку платежа - Точка Банк