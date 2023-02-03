Кредит для ООО на развитие бизнеса без залога

Деньги без визита в офис — всё онлайн
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Одна заявка — несколько вариантов финансирования
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Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах
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финансирования
Бизнесу старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт
Только директор ООО
Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании.
Заполните анкету и загрузите данные об оборотах.
Получите кредит и пользуйтесь деньгами.
Это деньги на развитие, для которых не нужен залог имущества. Точка Банк предлагает овердрафт, факторинг и кредиты от партнёров с индивидуальными условиями. Подберём то, что подходит именно вашей компании.
Авторизация через Госуслуги, фото паспорта директора ООО и данные об оборотах компании.
Основной критерий — срок работы компании. Точка Банк готов рассмотреть вашу заявку, если бизнес работает от трёх месяцев, показывает стабильные обороты и у компании нет просрочек по другим займам.
Чтобы получить кредит на развитие бизнеса без залога, важно стабильное финансовое состояние компании и отсутствие просрочек по прошлым займам.
Тратьте на то, что нужно для роста: закупите товар, оплатите рекламу, обновите оборудование или пополните оборотные средства. Ограничений почти нет, главное — чтобы это была бизнес‑цель. Выберите программу, которая лучше всего подходит под вашу задачу.
Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.
Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.