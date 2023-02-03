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Кредит для ООО на развитие бизнеса без залога

Кредит до 10 000 000 ₽ для ООО на развитие бизнеса без залога. Рассчитаем условия для юридических лиц без счёта в Точка Банк.

Деньги без визита в офис — всё онлайн

Условия без звёздочек и скрытых комиссий

Одна заявка — несколько вариантов финансирования

Тратьте деньги на что угодно

Срочные платежи

Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы

Развитие бизнеса

Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах

Запуск рекламы

Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах

Изучите условия финансирования

Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования

Экспресс-кредит
Суммаtooltip
До 10 000 000 ₽
Ставкаtooltip
24,5% годовых
Срок возврата
До 4 лет
Способ погашения
Каждый месяц списывается платёж
Особенности
Вы берёте сразу всю сумму и возвращаете ежемесячными платежами.

Ознакомьтесь с требованиями

Кому подходит финансирование

Бизнесу старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт

Кто может оставить заявку

Только директор ООО

Как получить кредит для ООО без залога

1
Получите предварительное решение за 5 минут

Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании.

2
Узнайте условия кредита

Заполните анкету и загрузите данные об оборотах.

3
Откройте счёт в Точка Банк

Получите кредит и пользуйтесь деньгами.

Частые вопросы

Что такое кредиты для ООО на развитие бизнеса без залога и как они работают?

Это деньги на развитие, для которых не нужен залог имущества. Точка Банк предлагает овердрафт, факторинг и кредиты от партнёров с индивидуальными условиями. Подберём то, что подходит именно вашей компании.

Какие документы нужны, чтобы оформить заявку на кредит для ООО на развитие бизнеса без залога?

Авторизация через Госуслуги, фото паспорта директора ООО и данные об оборотах компании.

Какие условия предоставления кредитов для ООО на развитие бизнеса без залога существуют в Точка Банк?

Основной критерий — срок работы компании. Точка Банк готов рассмотреть вашу заявку, если бизнес работает от трёх месяцев, показывает стабильные обороты и у компании нет просрочек по другим займам.

Можно ли получить кредиты для ООО на развитие бизнеса без залога, если у компании есть негативная кредитная история?

Чтобы получить кредит на развитие бизнеса без залога, важно стабильное финансовое состояние компании и отсутствие просрочек по прошлым займам.

На что можно потратить средства по кредитам для ООО на развитие бизнеса без залога и есть ли ограничения?

Тратьте на то, что нужно для роста: закупите товар, оплатите рекламу, обновите оборудование или пополните оборотные средства. Ограничений почти нет, главное — чтобы это была бизнес‑цель. Выберите программу, которая лучше всего подходит под вашу задачу.

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Юридическая информация

Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.

Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.

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Кредит для ООО на развитие бизнеса без залога – Точка Банк