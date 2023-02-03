Кредит под залог для бизнеса

Кредит под залог — это финансирование, где в качестве обеспечения выступает имущество вашей компании: коммерческая недвижимость, оборудование или транспорт. Такой подход снижает риски для банка, а для вас открывает доступ к крупным суммам на длительный срок.

Работает это так: вы предоставляете имущество в залог, а банк выдаёт деньги. Вы продолжаете им пользоваться, как и раньше. Если обязательства по кредиту будут полностью выполнены, обременение снимается.