Кредит под залог для бизнеса

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Кредит под залог — это финансирование, где в качестве обеспечения выступает имущество вашей компании: коммерческая недвижимость, оборудование или транспорт. Такой подход снижает риски для банка, а для вас открывает доступ к крупным суммам на длительный срок.
Работает это так: вы предоставляете имущество в залог, а банк выдаёт деньги. Вы продолжаете им пользоваться, как и раньше. Если обязательства по кредиту будут полностью выполнены, обременение снимается.
Основные преимущества — более низкая процентная ставка, возможность получить значительную сумму и длительный срок кредитования. Это выгоднее, чем необеспеченные займы, особенно для серьёзных инвестиций: покупки недвижимости, дорогостоящего оборудования или масштабной модернизации. Такой кредит помогает распределить финансовую нагрузку на бизнес и спланировать бюджет на годы вперёд.
Обычно учитываются:
Если по какому‑то пункту есть сомнения — можно обсудить это с нашим менеджером.
Скан или фото паспорта собственника ИП или директора ООО в хорошем качестве, выписка по счёту из банка и документы на имущество, которое передаётся в залог. Также нужно, чтобы собственник ИП или директор ООО подтвердил учётную запись на Госуслугах во время подачи заявки.
Возможность досрочного погашения кредита под залог без штрафных санкций зависит от условий конкретной программы кредитования. Уточните этот момент при оформлении заявки в банке, чтобы сразу выбрать вариант без лишних ограничений.
Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.
Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.