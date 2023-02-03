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Кредит под залог для бизнеса

Кредит до 10 000 000 ₽ под залог для бизнеса. Рассчитаем условия для юридических лиц без счёта в Точка Банке.

Деньги без визита в офис — всё онлайн

Условия без звёздочек и скрытых комиссий

Одна заявка — несколько вариантов финансирования

Тратьте деньги на что угодно

Срочные платежи

Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы

Развитие бизнеса

Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах

Запуск рекламы

Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах

Изучите условия финансирования

Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования

Экспресс-кредит
Суммаtooltip
До 10 000 000 ₽
Ставкаtooltip
24,5% годовых
Срок возврата
До 4 лет
Способ погашения
Каждый месяц списывается платёж
Особенности
Вы берёте сразу всю сумму и возвращаете ежемесячными платежами.

Ознакомьтесь с требованиями

Кому подходит финансирование

Бизнесу старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт

Кто может оставить заявку

Только собственник ИП или директор ООО

Как получить кредит для бизнеса под залог

1
Получите предварительное решение за 5 минут

Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании

2
Узнайте условия кредита

Заполните анкету и загрузите данные об оборотах

3
Откройте счёт в Точка Банке

Получите кредит и пользуйтесь деньгами

Частые вопросы

Что такое кредиты под залог юридическим лицам и бизнесу и как они работают?

Кредит под залог — это финансирование, где в качестве обеспечения выступает имущество вашей компании: коммерческая недвижимость, оборудование или транспорт. Такой подход снижает риски для банка, а для вас открывает доступ к крупным суммам на длительный срок.

Работает это так: вы предоставляете имущество в залог, а банк выдаёт деньги. Вы продолжаете им пользоваться, как и раньше. Если обязательства по кредиту будут полностью выполнены, обременение снимается.

Какие преимущества предоставляют кредиты под залог юридическим лицам и бизнесу по сравнению с другими видами финансирования?

Основные преимущества — более низкая процентная ставка, возможность получить значительную сумму и длительный срок кредитования. Это выгоднее, чем необеспеченные займы, особенно для серьёзных инвестиций: покупки недвижимости, дорогостоящего оборудования или масштабной модернизации. Такой кредит помогает распределить финансовую нагрузку на бизнес и спланировать бюджет на годы вперёд.

На каких условиях можно получить кредит под залог юридическим лицам и ИП?

Обычно учитываются:

  • ликвидное имущество для обеспечения;
  • стабильные обороты компании;
  • положительная кредитная история без просрочек;
  • срок работы бизнеса от трёх месяцев после регистрации.

Если по какому‑то пункту есть сомнения — можно обсудить это с нашим менеджером.

Какие документы нужны юрилическим лицам и ИП, чтобы подать заявку на кредит под залог?

Скан или фото паспорта собственника ИП или директора ООО в хорошем качестве, выписка по счёту из банка и документы на имущество, которое передаётся в залог. Также нужно, чтобы собственник ИП или директор ООО подтвердил учётную запись на Госуслугах во время подачи заявки.

Можно ли погасить кредит под залог юридическим лицам и бизнесу досрочно без штрафных санкций?

Возможность досрочного погашения кредита под залог без штрафных санкций зависит от условий конкретной программы кредитования. Уточните этот момент при оформлении заявки в банке, чтобы сразу выбрать вариант без лишних ограничений.

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Юридические условия

Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.

Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.

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Кредит под залог юридическим лицам и бизнесу - Точка Банк