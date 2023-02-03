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Онлайн-кредит для ООО

Онлайн-кредит до 10 000 000 ₽ для ООО. Рассчитаем условия для юридических лиц без счёта в Точка Банке.

Деньги без визита в офис — всё онлайн

Условия без звёздочек и скрытых комиссий

Одна заявка — несколько вариантов финансирования

Тратьте деньги на что угодно

Срочные платежи

Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы

Развитие бизнеса

Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах

Запуск рекламы

Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах

Изучите условия финансирования

Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования

Экспресс-кредит
Суммаtooltip
До 10 000 000 ₽
Ставкаtooltip
24,5% годовых
Срок возврата
До 4 лет
Способ погашения
Каждый месяц списывается платёж
Особенности
Вы берёте сразу всю сумму и возвращаете ежемесячными платежами.

Ознакомьтесь с требованиями

Кому подходит финансирование

Бизнесу старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт

Кто может оставить заявку

Только директор ООО

Как получить онлайн-кредит для ООО

1
Получите предварительное решение за 5 минут

Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании

2
Узнайте условия кредита

Заполните анкету и загрузите данные об оборотах

3
Откройте счёт в Точка Банке

Получите кредит и пользуйтесь деньгами

Частые вопросы

Что такое онлайн-кредиты для ООО?

Это бизнес‑кредит, который вы оформляете полностью через интернет. Не нужно ехать в банк. Вы подаёте заявку на сайте, а мы принимаем решение удалённо.

Какие преимущества предоставляют онлайн-кредиты для ООО по сравнению с традиционными кредитами?

Главное преимущество — скорость. Решение по заявке мы даём за 1–5 рабочих дней. Вам не нужно собирать кипу документов и тратить время на поездки в банк. А получить финансирование можно, если ваша компания зарегистрирована не менее чем три месяца назад.

Какие условия оформления онлайн-кредитов для ООО?

Основные условия просты: ваша компания должна работать минимум три месяца с момента регистрации, показывать стабильные обороты и не иметь просрочек по другим займам. Срок кредита можно выбрать под свои задачи — от нескольких месяцев до пяти лет.

Какие документы нужны, чтобы оформить заявку на кредит для ООО через интернет?

Понадобится всего три вещи: авторизация через Госуслуги, фото паспорта директора и данные по оборотам компании. Всё остальное мы запросим электронно, если это будет необходимо.

На что можно потратить средства, полученные в рамках онлайн-кредитов для ООО?

На любые бизнес‑цели. Пополните оборотные средства, закупите товар или новое оборудование, оплатите рекламу или производственные расходы. Ограничений почти нет, главное — чтобы деньги работали на развитие вашей компании.

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Юридическая информация

Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.

Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.

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Онлайн кредит для ООО на выгодных условиях - Точка Банк