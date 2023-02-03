Онлайн-кредит для ООО

Деньги без визита в офис — всё онлайн
Условия без звёздочек и скрытых комиссий
Одна заявка — несколько вариантов финансирования
Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы
Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах
Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах
Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования
Бизнесу старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт
Только директор ООО
Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании
Заполните анкету и загрузите данные об оборотах
Получите кредит и пользуйтесь деньгами
Это бизнес‑кредит, который вы оформляете полностью через интернет. Не нужно ехать в банк. Вы подаёте заявку на сайте, а мы принимаем решение удалённо.
Главное преимущество — скорость. Решение по заявке мы даём за 1–5 рабочих дней. Вам не нужно собирать кипу документов и тратить время на поездки в банк. А получить финансирование можно, если ваша компания зарегистрирована не менее чем три месяца назад.
Основные условия просты: ваша компания должна работать минимум три месяца с момента регистрации, показывать стабильные обороты и не иметь просрочек по другим займам. Срок кредита можно выбрать под свои задачи — от нескольких месяцев до пяти лет.
Понадобится всего три вещи: авторизация через Госуслуги, фото паспорта директора и данные по оборотам компании. Всё остальное мы запросим электронно, если это будет необходимо.
На любые бизнес‑цели. Пополните оборотные средства, закупите товар или новое оборудование, оплатите рекламу или производственные расходы. Ограничений почти нет, главное — чтобы деньги работали на развитие вашей компании.
Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.
Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.