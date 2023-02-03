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Только собственник ИП или директор ООО
Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании
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Кредит на тендер — это деньги для участия в госзакупках или коммерческих торгах. Он помогает внести гарантийное обеспечение заявки или контракта, а также покрыть расходы на выполнение заказа.
Мы готовы рассмотреть вашу заявку, если бизнес зарегистрирован не менее трёх месяцев назад. Ключевое для нас — стабильные обороты компании и отсутствие просрочек по другим кредитам.
Скан или фото паспорта собственника ИП или директора ООО в хорошем качестве и выписка по счёту из банка. Также нужно, чтобы собственник ИП или директор ООО подтвердил учётную запись на Госуслугах во время подачи заявки.
Чтобы узнать точно, просто оставьте заявку онлайн — наш менеджер всё подробно расскажет.
Погашайте кредит по графику платежей. Досрочное погашение возможно, подробные условия мы обсудим с вами, когда будете оформлять заявку на онлайн‑кредит.
Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.
Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.