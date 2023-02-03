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Кредит на тендер

Кредит до 10 000 000 ₽ на участие в тендерах. Рассчитаем условия для бизнеса без счёта в Точка Банке.

Деньги без визита в офис — всё онлайн

Условия без звёздочек и скрытых комиссий

Одна заявка — несколько вариантов финансирования

Тратьте деньги на что угодно

Срочные платежи

Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы

Развитие бизнеса

Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах

Запуск рекламы

Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах

Изучите условия финансирования

Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования

Экспресс-кредит
Суммаtooltip
До 10 000 000 ₽
Ставкаtooltip
24,5% годовых
Срок возврата
До 4 лет
Способ погашения
Каждый месяц списывается платёж
Особенности
Вы берёте сразу всю сумму и возвращаете ежемесячными платежами.

Ознакомьтесь с требованиями

Кому подходит финансирование

Бизнесу старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт

Кто может оставить заявку

Только собственник ИП или директор ООО

Как получить кредит для тендера

1
Получите предварительное решение за 5 минут

Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании

2
Узнайте условия кредита

Заполните анкету и загрузите данные об оборотах

3
Откройте счёт в Точка Банке

Получите кредит и пользуйтесь деньгами

Частые вопросы

Что такое кредит на тендер и как он работает?

Кредит на тендер — это деньги для участия в госзакупках или коммерческих торгах. Он помогает внести гарантийное обеспечение заявки или контракта, а также покрыть расходы на выполнение заказа.

Какие условия предоставления кредита на тендер в Точка Банк?

Мы готовы рассмотреть вашу заявку, если бизнес зарегистрирован не менее трёх месяцев назад. Ключевое для нас — стабильные обороты компании и отсутствие просрочек по другим кредитам.

Какие данные и документы нужны, чтобы подать заявку на кредит?

Скан или фото паспорта собственника ИП или директора ООО в хорошем качестве и выписка по счёту из банка. Также нужно, чтобы собственник ИП или директор ООО подтвердил учётную запись на Госуслугах во время подачи заявки.

Можно ли получить кредит на тендер без открытия нового счёта?

Чтобы узнать точно, просто оставьте заявку онлайн — наш менеджер всё подробно расскажет.

Как погасить тендерный кредит и есть ли возможность досрочного погашения?

Погашайте кредит по графику платежей. Досрочное погашение возможно, подробные условия мы обсудим с вами, когда будете оформлять заявку на онлайн‑кредит.

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Юридическая информация

Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.

Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.

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Кредит на тендер под госконтракт — выгодные условия кредитования для бизнеса — Точка Банк