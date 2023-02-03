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Кредит для ООО на развитие бизнеса

Кредит до 10 000 000 ₽ для ООО на развитие бизнеса. Рассчитаем условия для юридических лиц без счёта в Точка Банке.

Деньги без визита в офис — всё онлайн

Условия без звёздочек и скрытых комиссий

Одна заявка — несколько вариантов финансирования

Тратьте деньги на что угодно

Срочные платежи

Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы

Развитие бизнеса

Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах

Запуск рекламы

Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах

Изучите условия финансирования

Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования

Экспресс-кредит
Суммаtooltip
До 10 000 000 ₽
Ставкаtooltip
24,5% годовых
Срок возврата
До 4 лет
Способ погашения
Каждый месяц списывается платёж
Особенности
Вы берёте сразу всю сумму и возвращаете ежемесячными платежами.

Ознакомьтесь с требованиями

Кому подходит финансирование

Бизнесу старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт

Кто может оставить заявку

Только директор ООО

Как получить кредит на развитие ООО

1
Получите предварительное решение за 5 минут

Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании

2
Узнайте условия кредита

Заполните анкету и загрузите данные об оборотах

3
Откройте счёт в Точка Банке

Получите кредит и пользуйтесь деньгами

Частые вопросы

Как взять кредит на развитие организации?

Подберите кредит под свои цели в Точке или у партнёров. Эти кредитные продукты созданы с учётом потребностей предпринимателей и подходят для решения бизнес‑задач.

Если выбрать сложно, мы поможем — напишите в чат. Предложим выгодную индивидуальную ставку и составим удобный график платежей.

Какие документы нужны для получения кредита на развитие ООО?

Учредительные:

  • Устав ООО;
  • учредительный договор;
  • документы, подтверждающие постановку на налоговый учёт;
  • данные об учредителях, директоре и главбухе;
  • лицензии или разрешения на конкретную деятельность.

Финансовые:

  • налоговые декларации;
  • выписки со счетов;
  • справки о расходах;
  • копии кассовых книг;
  • бухгалтерский баланс;
  • документ, подтверждающий доходы;
  • кредитная история;
  • справки о задолженностях или их отсутствии;
  • бизнес-план.

Для кредитов могут понадобиться разные документы. Например, если есть залоговое имущество, потребуется свидетельство о праве собственности и отчёт оценщика. Если нужна помощь с документами для кредита — напишите в чат.

Какой процент по кредитам на развитие бизнеса для предприятий?

Процентная ставка по кредиту рассчитывается индивидуально для каждого предпринимателя.

Какие факторы учитывает банк?

  • Целевой, нецелевой или льготный кредит — у каждого типа своя ставка.
  • Платёжеспособность — оцениваем финансовое состояние бизнеса.
  • Кредитная история — если она хорошая, ставка будет ниже.
  • Обеспечение — залог или поручители могут снизить процент по кредитам.

Какие требования предъявляются к организациям для получения кредита на развитие?

Требования стандартные: стабильно зарабатывать, погасить долги и закрыть другие кредиты.

Также важны срок существования компании. Если ООО зарегистрировали незадолженно до подачи заявки на кредит, шансы на получение займа низкие. Лучше подать заявку через полгода‑год.

Какие ошибки допускают ООО при оформлении кредита?

Типичные недочёты руководителей ООО:

  • неправильно пишут данные компании;
  • указывают неактуальную информацию о доходах;
  • подают не все документы;
  • выбирают вид кредита, который не соответствует цели;
  • берут много кредитов и не закрывают их;
  • не продумывают обеспечение кредита;
  • запрашивают слишком крупную сумму.

Как ООО увеличить шансы на получение займа?

Банки заинтересованы в сотрудничестве с надёжными заёмщиками.

  • Позаботьтесь о кредитной истории. Погасите просрочки, закройте другие кредиты.
  • Предоставьте все документы, которые запрашивает банк. Если есть дополнительные подтверждающие документы, выправьте их в банк.
  • Продумайте обеспечение кредита. Оно может быть имущественным, например недвижимостью или транспортом. Или найдите поручителя — физическое или юридическое лицо.
  • Оформляйте заявку на сумму, которая действительно нужна. Иногда предприниматели просят слишком много денег «на всякий случай» — тогда риск отказа выше.

В каких регионах можно оформить кредит на развитие организации?

Предложения действуют во всех городах России: Москва, Санкт‑Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Красноярск, Челябинск, Уфа, Самара, Ростов‑на‑Дону, Омск и других регионах РФ.

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Юридическая информация

Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.

Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.

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Кредит для ООО на развитие бизнеса – выгодные условия для организаций – Точка Банк