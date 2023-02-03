Кредит для ООО на развитие бизнеса

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Подберите кредит под свои цели в Точке или у партнёров. Эти кредитные продукты созданы с учётом потребностей предпринимателей и подходят для решения бизнес‑задач.
Если выбрать сложно, мы поможем — напишите в чат. Предложим выгодную индивидуальную ставку и составим удобный график платежей.
Учредительные:
Финансовые:
Для кредитов могут понадобиться разные документы. Например, если есть залоговое имущество, потребуется свидетельство о праве собственности и отчёт оценщика. Если нужна помощь с документами для кредита — напишите в чат.
Процентная ставка по кредиту рассчитывается индивидуально для каждого предпринимателя.
Какие факторы учитывает банк?
Требования стандартные: стабильно зарабатывать, погасить долги и закрыть другие кредиты.
Также важны срок существования компании. Если ООО зарегистрировали незадолженно до подачи заявки на кредит, шансы на получение займа низкие. Лучше подать заявку через полгода‑год.
Типичные недочёты руководителей ООО:
Банки заинтересованы в сотрудничестве с надёжными заёмщиками.
Предложения действуют во всех городах России: Москва, Санкт‑Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Красноярск, Челябинск, Уфа, Самара, Ростов‑на‑Дону, Омск и других регионах РФ.
Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.
Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.