Онлайн-кредит для бизнеса и юридических лиц

Деньги без визита в офис — всё онлайн
Условия без звёздочек и скрытых комиссий
Одна заявка — несколько вариантов финансирования
Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы
Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах
Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах
Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования
Бизнесу старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт
Только собственник ИП или директор ООО
Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании
Заполните анкету и загрузите данные об оборотах
Получите кредит и пользуйтесь деньгами
Онлайн‑кредит — это быстро и удобно. Вместо того, чтобы идти в банк, вы оформляете всё через интернет. Решение по заявке мы принимаем в срок от одного до пяти дней, а деньги вы получаете дистанционно.
Для этого вам нужно:
Мы даём онлайн‑кредиты на срок от нескольких месяцев до пяти лет.
Главные требования:
Для получения онлайн‑кредита для бизнеса или юридического лица необходима авторизация через Госуслуги, фото паспорта директора ООО или собственника ИП и данные об оборотах компании
Возможность досрочного погашения зависит от условий конкретной программы кредитования. Рекомендуем уточнить наличие комиссий и штрафов за досрочное погашение, когда будете оформлять заявку на онлайн‑кредит.
Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.
Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.