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Онлайн-кредит для бизнеса и юридических лиц

Онлайн-кредит до 10 000 000 ₽ для бизнеса. Рассчитаем условия для юридических лиц без счёта в Точка Банке.

Деньги без визита в офис — всё онлайн

Условия без звёздочек и скрытых комиссий

Одна заявка — несколько вариантов финансирования

Тратьте деньги на что угодно

Срочные платежи

Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы

Развитие бизнеса

Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах

Запуск рекламы

Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах

Изучите условия финансирования

Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования

Экспресс-кредит
Суммаtooltip
До 10 000 000 ₽
Ставкаtooltip
24,5% годовых
Срок возврата
До 4 лет
Способ погашения
Каждый месяц списывается платёж
Особенности
Вы берёте сразу всю сумму и возвращаете ежемесячными платежами.

Ознакомьтесь с требованиями

Кому подходит финансирование

Бизнесу старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт

Кто может оставить заявку

Только собственник ИП или директор ООО

Как получить онлайн-кредит для бизнеса

1
Получите предварительное решение за 5 минут

Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании

2
Узнайте условия кредита

Заполните анкету и загрузите данные об оборотах

3
Откройте счёт в Точка Банке

Получите кредит и пользуйтесь деньгами

Частые вопросы

Почему кредиты для бизнеса онлайн удобнее, чем традиционные займы?

Онлайн‑кредит — это быстро и удобно. Вместо того, чтобы идти в банк, вы оформляете всё через интернет. Решение по заявке мы принимаем в срок от одного до пяти дней, а деньги вы получаете дистанционно.

Как оформить онлайн-кредиты для бизнеса и юридических лиц?

Для этого вам нужно:

  • Авторизоваться через Госуслуги.
  • Загрузить фото паспорта директора или владельца бизнеса.
  • Указать данные об оборотах компании.

На каких условиях можно получить онлайн-кредит для бизнеса и юридических лиц в Точка Банк?

Мы даём онлайн‑кредиты на срок от нескольких месяцев до пяти лет.

Главные требования:

  1. Ваш бизнес зарегистрирован не менее трёх месяцев назад.
  2. У бизнеса стабильные обороты.
  3. Нет просрочек по другим кредитам.

Какие данные и документы нужны, чтобы подать заявку на онлайн-кредит?

Для получения онлайн‑кредита для бизнеса или юридического лица необходима авторизация через Госуслуги, фото паспорта директора ООО или собственника ИП и данные об оборотах компании

Можно ли досрочно погасить онлайн-кредиты для бизнеса и юридических лиц без штрафных санкций?

Возможность досрочного погашения зависит от условий конкретной программы кредитования. Рекомендуем уточнить наличие комиссий и штрафов за досрочное погашение, когда будете оформлять заявку на онлайн‑кредит.

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Юридические условия

Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.

Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.

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Онлайн кредит для бизнеса, оформить заявку на онлайн кредит для юридических лиц - Точка Банк