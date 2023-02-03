Кредит на расчётный счёт

Деньги без визита в офис — всё онлайн
Условия без звёздочек и скрытых комиссий
Одна заявка — несколько вариантов финансирования
Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы
Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах
Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах
Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования
Бизнесу старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт
Только собственник ИП или директор ООО
Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании
Заполните анкету и загрузите данные об оборотах
Получите кредит и пользуйтесь деньгами
Это финансирование, которое поступает напрямую на расчётный счёт компании, его можно использовать для любых бизнес‑целей. Средства поступят на счёт после того, как заявку одобрят.
Главное преимущество — скорость. Решение по заявке мы даём за 1–5 рабочих дней. Вам не нужно собирать кипу документов и тратить время на поездки в банк.
Основные условия просты: ваша компания должна работать минимум три месяца с момента регистрации, показывать стабильные обороты и не иметь просрочек по другим займам. Срок кредита можно выбрать под свои задачи — от нескольких месяцев до пяти лет.
Авторизация через Госуслуги, фото паспорта директора и данные по оборотам компании
Условия досрочного погашения кредита на расчётный счёт зависят от выбранной программы кредитования. Уточните возможность досрочного погашения без штрафов, когда будете оформлять заявку в Точка Банке.
Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.
Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.