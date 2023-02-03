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Кредит на расчётный счёт

Кредит до 10 000 000 ₽ на расчётный счёт. Рассчитаем условия для бизнеса без счёта в Точка Банке.

Деньги без визита в офис — всё онлайн

Условия без звёздочек и скрытых комиссий

Одна заявка — несколько вариантов финансирования

Тратьте деньги на что угодно

Срочные платежи

Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы

Развитие бизнеса

Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах

Запуск рекламы

Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах

Изучите условия финансирования

Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования

Экспресс-кредит
Суммаtooltip
До 10 000 000 ₽
Ставкаtooltip
24,5% годовых
Срок возврата
До 4 лет
Способ погашения
Каждый месяц списывается платёж
Особенности
Вы берёте сразу всю сумму и возвращаете ежемесячными платежами.

Ознакомьтесь с требованиями

Кому подходит финансирование

Бизнесу старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт

Кто может оставить заявку

Только собственник ИП или директор ООО

Как получить кредит на расчётный счёт

1
Получите предварительное решение за 5 минут

Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании

2
Узнайте условия кредита

Заполните анкету и загрузите данные об оборотах

3
Откройте счёт в Точка Банке

Получите кредит и пользуйтесь деньгами

Частые вопросы

Что такое кредиты на расчётный счёт и как они работают?

Это финансирование, которое поступает напрямую на расчётный счёт компании, его можно использовать для любых бизнес‑целей. Средства поступят на счёт после того, как заявку одобрят.

Какие преимущества предоставляют кредиты на расчётный счёт для бизнеса?

Главное преимущество — скорость. Решение по заявке мы даём за 1–5 рабочих дней. Вам не нужно собирать кипу документов и тратить время на поездки в банк.

Какие условия оформления кредитов на расчётный счёт в Точка Банк?

Основные условия просты: ваша компания должна работать минимум три месяца с момента регистрации, показывать стабильные обороты и не иметь просрочек по другим займам. Срок кредита можно выбрать под свои задачи — от нескольких месяцев до пяти лет.

Какие документы нужны, чтобы оформить заявку на кредит?

Авторизация через Госуслуги, фото паспорта директора и данные по оборотам компании

Можно ли погасить кредит на расчётный счёт досрочно без штрафных санкций?

Условия досрочного погашения кредита на расчётный счёт зависят от выбранной программы кредитования. Уточните возможность досрочного погашения без штрафов, когда будете оформлять заявку в Точка Банке.

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Юридическая информация

Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.

Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.

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Кредит на расчётный счёт на выгодных условиях – Точка Банк