Поиск
  1. tochka.com
  2. Кредиты для бизнеса
  3. Кредит для ООО
  4. Кредит на пополнение оборотных средств

Кредит для ООО на пополнение оборотных средств

Кредит до 10 000 000 ₽ для ООО на пополнение оборотных средств. Рассчитаем условия для юридических лиц без счёта в Точка Банке.

Деньги без визита в офис — всё онлайн

Условия без звёздочек и скрытых комиссий

Одна заявка — несколько вариантов финансирования

Тратьте деньги на что угодно

Срочные платежи

Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы

Развитие бизнеса

Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах

Запуск рекламы

Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах

Изучите условия финансирования

Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования

Экспресс-кредит
Суммаtooltip
До 10 000 000 ₽
Ставкаtooltip
24,5% годовых
Срок возврата
До 4 лет
Способ погашения
Каждый месяц списывается платёж
Особенности
Вы берёте сразу всю сумму и возвращаете ежемесячными платежами.

Ознакомьтесь с требованиями

Кому подходит финансирование

Бизнесу старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт

Кто может оставить заявку

Только директор ООО

Как получить оборотный кредит для ООО

1
Получите предварительное решение за 5 минут

Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании

2
Узнайте условия кредита

Заполните анкету и загрузите данные об оборотах

3
Откройте счёт в Точка Банке

Получите кредит и пользуйтесь деньгами

Частые вопросы

Что такое кредиты для ООО на пополнение оборотных средств и как они работают?

Это деньги на текущие нужды вашего бизнеса. Вы получаете их, чтобы закрыть кассовые разрывы, закупить товар, расплатиться с поставщиками или выдать зарплату. Проще говоря, чтобы бизнес работал без сбоев, когда своих средств временно не хватает.

Какие условия предоставления кредитов для ООО на пополнение оборотных средств?

Главные требования: вашему ООО уже больше трёх месяцев, у компании стабильные доходы, нет долгов и проблем с прошлыми кредитами. Срок кредита может быть разным — от нескольких месяцев до пяти лет — в зависимости от программы.

Какие документы нужны, чтобы оформить заявку на кредит на пополнение оборотных средств?

Скан или фото паспорта директора ООО в хорошем качестве и данные об оборотах компании. Также нужно, чтобы директор компании подтвердил учётную запись на Госуслугах во время подачи заявки.

На что можно потратить средства по кредитам для ООО на пополнение оборотных средств?

На любые операционные расходы: закупку сырья или товаров, оплату счетов от контрагентов, аренду, коммуналку, налоги и, конечно, зарплату сотрудникам

Можно ли досрочно погасить кредит для ООО на пополнение оборотных средств и какие при этом есть особенности?

Это возможно. Главное — сразу уточните условия по вашей программе: разрешено ли досрочное погашение без комиссий и штрафов.

Другие предложения

Юридическая информация

Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.

Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Кредит для ООО на пополнение оборотных средств – Точка Банк