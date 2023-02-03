Кредит для ООО на пополнение оборотных средств

Деньги без визита в офис — всё онлайн
Условия без звёздочек и скрытых комиссий
Одна заявка — несколько вариантов финансирования
Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы
Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах
Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах
Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования
Бизнесу старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт
Только директор ООО
Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании
Заполните анкету и загрузите данные об оборотах
Получите кредит и пользуйтесь деньгами
Это деньги на текущие нужды вашего бизнеса. Вы получаете их, чтобы закрыть кассовые разрывы, закупить товар, расплатиться с поставщиками или выдать зарплату. Проще говоря, чтобы бизнес работал без сбоев, когда своих средств временно не хватает.
Главные требования: вашему ООО уже больше трёх месяцев, у компании стабильные доходы, нет долгов и проблем с прошлыми кредитами. Срок кредита может быть разным — от нескольких месяцев до пяти лет — в зависимости от программы.
Скан или фото паспорта директора ООО в хорошем качестве и данные об оборотах компании. Также нужно, чтобы директор компании подтвердил учётную запись на Госуслугах во время подачи заявки.
На любые операционные расходы: закупку сырья или товаров, оплату счетов от контрагентов, аренду, коммуналку, налоги и, конечно, зарплату сотрудникам
Это возможно. Главное — сразу уточните условия по вашей программе: разрешено ли досрочное погашение без комиссий и штрафов.
Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.
Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.