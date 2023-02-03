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Экспресс‑кредит для бизнеса и юридических лиц

Экспресс-кредит до 10 000 000 ₽ для бизнеса с быстрым решением. Рассчитаем условия для юридических лиц без счёта в Точка Банке.

Деньги без визита в офис — всё онлайн

Условия без звёздочек и скрытых комиссий

Одна заявка — несколько вариантов финансирования

Тратьте деньги на что угодно

Срочные платежи

Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы

Развитие бизнеса

Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах

Запуск рекламы

Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах

Изучите условия финансирования

Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования

Экспресс-кредит
Суммаtooltip
До 10 000 000 ₽
Ставкаtooltip
24,5% годовых
Срок возврата
До 4 лет
Способ погашения
Каждый месяц списывается платёж
Особенности
Вы берёте сразу всю сумму и возвращаете ежемесячными платежами.

Ознакомьтесь с требованиями

Кому подходит финансирование

Бизнесу старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт

Кто может оставить заявку

Только собственник ИП или директор ООО

Как получить экспресс-кредит для бизнеса

1
Получите предварительное решение за 5 минут

Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании 

2
Узнайте условия кредита

Заполните анкету и загрузите данные об оборотах

3
Откройте счёт в Точка Банке

Получите кредит и пользуйтесь деньгами

Частые вопросы

Что такое экспресс-кредиты для бизнеса и юридических лиц и как они работают?

Экспресс‑кредиты для бизнеса и юридических лиц — это быстрое финансирование с упрощённой процедурой оформления. Вы подаёте онлайн‑заявку, получаете решение в срок от одного до пяти рабочих рабочих дней и можете использовать средства на развитие бизнеса.

На каких условиях можно получить экспресс-кредит для бизнеса?

Главное — это стабильные обороты и отсутствие просрочек по предыдущим займам. Мы готовы рассмотреть заявку от бизнеса, который работает от трёх месяцев после регистрации.

Какие данные и документы нужны, чтобы подать заявку?

Авторизация через Госуслуги, фото паспорта директора ООО или собственника ИП и данные об оборотах компании.

Можно ли погасить экспресс-кредиты для бизнеса и юридических лиц досрочно без штрафных санкций?

Да, такая возможность есть, но условия зависят от конкретной программы. Рекомендуем уточнить это, когда будете оформлять заявку, или у вашего менеджера в Точка Банке.

На что можно потратить средства по экспресс-кредитам для бизнеса и юридических лиц?

Средства по экспресс‑кредитам можно использовать на любые бизнес‑цели: пополнение оборотных средств, закупку товаров, оплату услуг поставщиков, развитие и расширение бизнеса

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Юридические условия

Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.

Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.

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