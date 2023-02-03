Деньги без визита в офис — всё онлайн
Условия без звёздочек и скрытых комиссий
Одна заявка — несколько вариантов финансирования
Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы
Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах
Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах
Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования
Бизнесу старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт
Только собственник ИП или директор ООО
Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании
Заполните анкету и загрузите данные об оборотах
Получите кредит и пользуйтесь деньгами
Экспресс‑кредиты для бизнеса и юридических лиц — это быстрое финансирование с упрощённой процедурой оформления. Вы подаёте онлайн‑заявку, получаете решение в срок от одного до пяти рабочих рабочих дней и можете использовать средства на развитие бизнеса.
Главное — это стабильные обороты и отсутствие просрочек по предыдущим займам. Мы готовы рассмотреть заявку от бизнеса, который работает от трёх месяцев после регистрации.
Авторизация через Госуслуги, фото паспорта директора ООО или собственника ИП и данные об оборотах компании.
Да, такая возможность есть, но условия зависят от конкретной программы. Рекомендуем уточнить это, когда будете оформлять заявку, или у вашего менеджера в Точка Банке.
Средства по экспресс‑кредитам можно использовать на любые бизнес‑цели: пополнение оборотных средств, закупку товаров, оплату услуг поставщиков, развитие и расширение бизнеса
Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.
Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.