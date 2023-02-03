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Кредиты для бизнеса на пополнение оборотных средств

Кредит до 10 000 000 ₽ для бизнеса на пополнение оборотных средств. Рассчитаем условия для бизнеса без счёта в Точка Банк.

Деньги без визита в офис — всё онлайн

Условия без звёздочек и скрытых комиссий

Одна заявка — несколько вариантов финансирования

Тратьте деньги на что угодно

Срочные платежи

Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы

Развитие бизнеса

Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах

Запуск рекламы

Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах

Изучите условия финансирования

Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования

Экспресс-кредит
Суммаtooltip
До 10 000 000 ₽
Ставкаtooltip
24,5% годовых
Срок возврата
До 4 лет
Способ погашения
Каждый месяц списывается платёж
Особенности
Вы берёте сразу всю сумму и возвращаете ежемесячными платежами.

Ознакомьтесь с требованиями

Кому подходит финансирование

Бизнесу старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт

Кто может оставить заявку

Только собственник ИП или директор ООО

Как получить оборотный кредит для бизнеса

1
Получите предварительное решение за 5 минут

Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании.

2
Узнайте условия кредита

Заполните анкету и загрузите данные об оборотах.

3
Откройте счёт в Точка Банк

Получите кредит и пользуйтесь деньгами.

Частые вопросы

Какие требования предъявляются к бизнесу для получения кредита на пополнение оборотных средств?

В большинстве банков нужно работать от полугода, но в Точка Банк кредит на пополнение оборотки можно взять уже через 3 месяца после регистрации. Мы смотрим на ваши обороты, кредитную историю и отсутствие просрочек. Чем активнее и прозрачнее работает бизнес, тем быстрее можно получить одобрение.

Какой максимальный срок погашения кредита на пополнение оборотных средств?

Кредит на пополнение оборотных средств чаще всего относится к краткосрочным — срок погашения обычно до 12 месяцев. Но банк может предложить и более длительную программу — до 3 лет, если сумма крупная или требуется гибкий график выплат.

Какова процентная ставка по кредитам на пополнение оборотных средств?

Ставка зависит от ключевой ставки Центрального Банка и дополнительных условий. Мы называем точную цифру только после рассмотрения заявки — она формируется индивидуально и учитывает ситуацию именно вашего бизнеса.

Какие документы необходимы для подачи заявки на кредит?

Если у вас уже есть счёт в Точка Банк, всё просто — данные об оборотах мы видим сами. 

Если счёта нет, для рассмотрения заявки понадобятся авторизация через Госуслуги собственника бизнеса, фото паспорта и данные об оборотах. Их можно передать двумя способами: загрузить выписку за 12 месяцев в формате txt или подключить автоматическую выгрузку из банка, в котором у вас открыт счёт.

Можно ли досрочно погасить кредит на пополнение оборотных средств?

Да, досрочное погашение возможно. Многие банки позволяют погашать кредит полностью или частично без комиссии, что помогает бизнесу снизить переплату по процентам. Уточните это условие в договоре, чтобы спланировать выплаты максимально выгодно

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Юридическая информация

Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.

Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.

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Кредиты на пополнение оборотных средств для бизнеса, взять кредит для юридических лиц на пополнение оборотных средств – Точка Банк