Кредиты для бизнеса на пополнение оборотных средств

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Только собственник ИП или директор ООО
Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании.
Заполните анкету и загрузите данные об оборотах.
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В большинстве банков нужно работать от полугода, но в Точка Банк кредит на пополнение оборотки можно взять уже через 3 месяца после регистрации. Мы смотрим на ваши обороты, кредитную историю и отсутствие просрочек. Чем активнее и прозрачнее работает бизнес, тем быстрее можно получить одобрение.
Кредит на пополнение оборотных средств чаще всего относится к краткосрочным — срок погашения обычно до 12 месяцев. Но банк может предложить и более длительную программу — до 3 лет, если сумма крупная или требуется гибкий график выплат.
Ставка зависит от ключевой ставки Центрального Банка и дополнительных условий. Мы называем точную цифру только после рассмотрения заявки — она формируется индивидуально и учитывает ситуацию именно вашего бизнеса.
Если у вас уже есть счёт в Точка Банк, всё просто — данные об оборотах мы видим сами.
Если счёта нет, для рассмотрения заявки понадобятся авторизация через Госуслуги собственника бизнеса, фото паспорта и данные об оборотах. Их можно передать двумя способами: загрузить выписку за 12 месяцев в формате txt или подключить автоматическую выгрузку из банка, в котором у вас открыт счёт.
Да, досрочное погашение возможно. Многие банки позволяют погашать кредит полностью или частично без комиссии, что помогает бизнесу снизить переплату по процентам. Уточните это условие в договоре, чтобы спланировать выплаты максимально выгодно
Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.
Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.