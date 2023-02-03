Кредиты для бизнеса на пополнение оборотных средств

Если у вас уже есть счёт в Точка Банк, всё просто — данные об оборотах мы видим сами.

Если счёта нет, для рассмотрения заявки понадобятся авторизация через Госуслуги собственника бизнеса, фото паспорта и данные об оборотах. Их можно передать двумя способами: загрузить выписку за 12 месяцев в формате txt или подключить автоматическую выгрузку из банка, в котором у вас открыт счёт.